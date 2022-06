Sataman Viilu ja Harvian toteuttama elämyksellinen saunamaailma avaa ovensa 2.6.2022

Osuuskauppa Keskimaan satamaravintola Sataman Viilu avaa ovensa torstaina 2.6.2022 klo 10, Jyväskylässä. Saunamaailma tuo elämyksiä ja yhdessäoloa näyttävälle paikalle keskelle kaupunkia ja Viilun upeat saunat ovat taidonnäyte Harvian yli 70 vuotisesta saunaosaamisesta ja tuotetarjonnasta, joka kattaa kaikki saunatyypit ja -kulttuurit. Saunamaailmasta pääsee nauttimaan maanantaista 6.6.2022 lähtien joka päivä klo 9–22.



Sataman Viilun saunamaailma pitää sisällään kolme erilaista saunaelämystä, jotka ovat Harvian suunnittelemia ja toteuttamia. Aistikkaat ja elämykselliset saunat ovat saaneet nimensä tunnelmansa mukaan. Sisu-nimeä kantava savusaunamainen ja tumma sauna on näyttävä perinteinen sauna, jonka tarkkaan valittu valaistus korostaa saunan rentouttavaa ja rauhoittavaa tunnelmaa. Sisu-saunassa löylyt hoituvat kätevästi napin painalluksella löylyautomaatin tarjoamana.



Valo-saunan suuresta ikkunasta saunojat pääsevät ihastelemaan kauniita maisemia ja Kuokkalan sillan yli nousevaa aamuaurinkoa. Tervalepällä verhoiltu Valo on sisustukseltaan minimalistinen, mutta moderni, tarjoten saunojalle ainutlaatuisen saunakokemuksen.



Loiste-sauna on saunoista suurin ja sen panoraamaikkunasta pääsee nauttimaan kauniista järvimaisemasta samalla, kun auringon loiste heijastelee ikkunasta saunojan kasvoille. Loiste-sauna tuo keskieurooppalaista saunakulttuuria Suomeen ja sen aisteja avaavan sekä kylpylätunnelmaa huokuvan saunomiselämyksen tuottaa Harvia-konserniin kuuluvan saksalaisen EOSin tehokkaat kiukaat ja höyrystimet.



- Sataman Viilun saunamaailma on onnistunut ja kaunis kokonaisuus, jota kelpaa ihailla. Saunamaailman myötä pääsemme jalkauttamaan missiotamme ja tuomaan saunan terveysvaikutukset kaikkien saataville, keskelle kaupunkia. Onnittelemme Keskimaata ja Jyväskylän kaupunkia rohkeudesta ja innovatiivisuudesta lähteä toteuttamaan hienoa projektia, jossa on ollut kunnia olla mukana. Projektin lopputuloksena pääsemme nauttimaan mahtavista saunaelämyksistä ja Viilun monipuolisesta tarjonnasta upeiden maisemien ympäröimänä, kertoo Harvian markkinointi- ja innovaatiojohtaja Päivi Juolahti.



- Olemme todella ylpeitä, kun pääsemme avaamaan upean Sataman Viilun ovet asiakkaille. Viilun ainutlaatuista saunaravintolakokonaisuutta on valmisteltu pitkään suunnittelupöydillä ja viime keväänä tehdyn rakentamispäätöksen jälkeen asiat ovat edenneet suunnitellusti. Ravintola, terassi ja kolmen saunan saunamaailma pore- ja järvivesialtaineen tuovat Jyväskylän satamaan toivottua vetovoimaa lisää. Pääsemme avaamaan tämän ainutlaatuisen ja Jyväskylän matkailunkin kannalta merkittävän kohteen aikataulussa, iloitsee Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.



Pääset tutustumaan näyttäviin saunoihin Harvian edustajien opastuksella torstaina 2.6.2022.





Lisätietoja:



Päivi Juolahti, markkinointi- ja innovaatiojohtaja

puh. +358 407 033 480

paivi.juolahti@harvia.fi



Anssi Pelkonen, myyntijohtaja

puh. +358 401 734 910

anssi.pelkonen@harvia.fi

