English Danish

Bids, sales, cut-off price, pro rata and yield are presented in the table below:

ISIN Bid mill. DKK (nominal) Sale mill.DKK (nominal) Cut-off price Pro rata Yield 99 24292 DGB 0.00% 15/11/2024 2,500

500

98.115

100 % 0.78 % p.a. 99 24102 DGB 0.00% 15/11/2031 560

460

86.95

100 % 1.49 % p.a. 99 24029 DGB 0.25% 15/11/2052 1,930

1,210

66,00

100 % 1.69 % p.a. Total 4,990

2,170



Settlement: 3 June 2022