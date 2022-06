English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 1.6.2022 klo 12.35





​DI, LKV Susanna Kari González on nimitetty SATOn vastuullisuuspäälliköksi 23.5.2022 alkaen. Hän raportoi talousjohtaja Markku Honkasalolle.



Susanna Kari González on työskennellyt kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuuden asiantuntija- ja projektipäällikkötehtävissä seitsemän vuoden ajan. Hän siirtyy SATOlle Granlund Oy:n vastuullisuuspalveluiden ryhmäpäällikön tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt asiantuntijana mm. kiinteistöjen ympäristöjohtamisen, käyttäjälähtöisen työympäristökehittämisen ja kestävän kaupunkisuunnittelun tehtävissä.



"Nostimme viime vuonna vastuullisuuden strategiassamme yhdeksi kolmesta strategiamme kulmakivestä. Vastuullisuus on olennainen osa pitkäaikaista arvonluontiamme eri sidosryhmille ja näkyy kaikessa SATOn toiminnassa. SATOn tavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija. Toivotan Susannan lämpimästi tervetulleeksi SATOon kehittämään vastuullisuustyötämme", sanoo SATOn talousjohtaja Markku Honkasalo.



"Hyppään innolla mukaan SATOn vastuullisuustyöhön. SATOssa on jo tehty systemaattista kehitystyötä vastuullisuuden osalta ja tästä on hyvä jatkaa. Pääsen heti mukaan laatimaan syksyllä julkaistavaa SATOn uutta vastuullisuusohjelmaa vuosille 2023−2025 sekä kehittämään yrityksen vastuullisuutta ympäristövastuun lisäksi sosiaalisen vastuun ja hallinnon näkökulmista", Susanna Kari González kertoo.



Lisätietoja SATOn vastuullisuudesta:



SATO Oyj

vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González, susanna.kari.gonzalez@sato.fi, p. 0201 34 4194

talousjohtaja Markku Honkasalo, markku.honkasalo@sato.fi, p. 0201 34 4226





SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 298,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 304,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 259,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi