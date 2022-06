Grégory SCHROBILTGEN rejoint VALGO au poste de Directeur des Opérations (COO)

VALGO, groupe français engagé dans la revitalisation de friches et de sites industriels à l’échelle mondiale, annonce la nomination de son Directeur des Opérations. Cette nouvelle arrivée dans l’équipe de direction s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour le groupe en France et à l’international.

Dans le cadre de sa mission, Grégory Schrobiltgen participera notamment à la structuration des métiers de VALGO et accompagnera le développement du groupe en France et à l’international. Dans ce contexte, il sera garant de la bonne performance des activités de l’ETI, mettra en place des indicateurs de suivi et contribuera à faire évoluer l’architecture technique et IT du groupe pour lui permettre de mener à bien sa transformation et ses ambitions de croissance sur les prochaines années. Réduire, secteur par secteur, la dépendance aux énergies fossiles de la France et ses émissions de gaz à effet de serre est un projet qui tient particulièrement à cœur à Grégory Schrobiltgen.

Grégory Schrobiltgen, 45 ans, est diplômé de l’ESC Audencia en Audit/Finance.

Grégory Schrobiltgen, Directeur des Opérations de VALGO : « Je suis très heureux de pouvoir apporter à VALGO l'expérience de la structure de plus grands groupes et de participer à son développement, notamment à l'international. Je me sens parfaitement aligné avec la mission et la raison d'être de VALGO. Je suis ravi de porter et d'aider à déployer les valeurs du groupe pour lui permettre d’aller encore plus loin dans sa mission en tant que Médecin de la terre et des bâtiments»;