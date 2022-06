Monument veröffentlicht Finanzergebnisse des dritten Quartals 2022 („3. Quartal des Geschäftsjahres 2022“)

French German

VANCOUVER, British Columbia, Kanada, June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) „Monument“ oder das „Unternehmen“ hat heute seine Produktions- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 und für die neun Monate zum 31. März 2022 veröffentlicht. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, verstehen sich sämtliche Beträge in US-Dollar („USD“) (siehe www.sedar.com für alle Finanzergebnisse).



Präsidentin und CEO Cathy Zhai kommentiert: „Im dritten Quartal lieferte unser Goldprojekt Murchison bedeutende Untersuchungsergebnisse aus den RC-Bohrungen der Phase II. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass die NOA-Struktur äußerst vielversprechend ist und das Potenzial hat, die bestehende Mineralressource, die noch weiter in die Tiefe geht, zu erweitern und zu verbessern.“

Cathy Zhai führt fort: „Die Goldproduktion im 3. Quartal wurde erhöht, und der Betrieb brachte mehr Bargeld bei einer geringen Gewinnspanne ein. Es wird erwartet, dass die Produktion am Ende der Lebensdauer der Oxidmine weiter schwankt. Die die Produktion betreffenden Gesamtkosten (all-in-sustaining-costs – „AISC“) steigen aufgrund von Kürzungen und Abraumarbeiten (pre-stripping), um Zugang zu dem restlichen Erz zu erhalten, das vor der Fertigstellung der Flotationsanlage weiter abgebaut werden sollen.“

„Wir konzentrieren uns darauf, die neue Mine in Betrieb zu nehmen, um unser Ertragsniveau wieder zu erreichen. Der Bau der Flotationsanlage in Selinsing war Ende des 3. Quartals zu 49 % abgeschlossen und es wurden im Laufe des Quartals große Fortschritte bei den Erdarbeiten, den Fundamenten des Reagenziengebäudes und anderen Flotationsbereichen gemacht. Eine Verzögerung bei der Auslieferung mehrerer langlebiger Artikel ist jedoch vor allem aufgrund der Schließung von Shanghai zu erwarten. Einige Bauteile werden in der Fabrik in dieser Region und im internationalen Hafen von Shanghai zurückgehalten. Es kann zu einem zunächst geschätzten Verzug von bis zu drei Monaten kommen.“

Highlights im dritten Quartal:

Phase-2-Bohrungen in der Murchison-Mine eine Woche nach Quartalsende mit wichtigen RC-Testergebnissen abgeschlossen;



Bau der Flotationsanlage in Selinsing zu 49,47 % wie vorgesehen im Rahmen des Budgets abgeschlossen;



Auslieferung bestimmter Flotationsanlagen mit langer Vorlaufzeit wird sich aufgrund des Lockdowns in Shanghai und der Unterbrechungen der weltweiten Lieferkette voraussichtlich verzögern;



Die unerwartete Verlängerung der Monsunzeit beeinträchtigt die Fördermengen in Selinsing, da die umliegende Region stark überschwemmt ist:

• 2.423 Unzen („oz“) Gold produziert (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 1.977 oz),

• 3.270 Unzen Gold für 6,16 Millionen USD verkauft (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 2.523 oz für 4,40 Millionen USD).

• Durchschnittlich realisierter Goldpreis pro Quartal bei 1.911 USD/Unze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 1.830 USD/Unze).

• Barmittelkosten pro verkaufter Unze bei 1.835 USD/Unze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 1.315 USD/Unze).

• Verringerte Bruttomarge um 85 % auf 0,16 Mio. USD (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 1.08 Mio. USD/Unze).

• Anstieg der All-in-Sustaining-Kosten („AISC“) auf 2.248 USD/Unze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: (1.458 USD/Unze) (Abschnitt 15 „Non-IFRS-Leistungskennzahlen“).



Produktions- und Finanzkennzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate

Three months ended

March 31, Nine months ended

March 31, 2022 2021 2022 2021 Production Ore mined (t) 103,380 161,805 263,561 355,454 Ore processed (t) 138,984 165,361 424,595 484,629 Average mill feed grade (g/t) 0.75 0.72 0.62 0.86 Processing recovery rate (%) 69 % 58 % 66 % 60 % Gold recovery (oz) 2,308 2,210 5,567 8,113 Gold production (1) (oz) 2,423 1,977 5,149 8,444 Gold sold (oz) 3,270 2,523 7,566 9,377 Three months ended

March 31, Nine months ended

March 31, 2022 2021 2022 2021 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 6,160 4,397 13,589 17,151 Gross margin from mining operations 158 1,079 353 6,832 Income (loss) before other items (1,957 ) (396 ) (4,836 ) 2,706 Net loss (2,840 ) (96,104 ) (6,609 ) (96,615 ) Cash flows (used in) provided by operations 2,170 (2,097 ) (1,830 ) (554 ) Working capital 32,617 50,638 32,617 50,638 Loss per share – basic and diluted (US$/share) (0.01 ) (0.30 ) (0.02 ) (0.30 ) Other US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Average realized gold price per ounce sold (2) 1,911 1,830 1,868 1,884 Cash cost per ounce sold: Mining 762 458 704 360 Processing 900 673 865 561 Royalties 166 174 166 169 Operations, net of silver recovery 7 10 15 10 Total cash cost per ounce sold 1,835 1,315 1,750 1,100 By-product silver recovery 0 1 0 1 Operation expenses 0 0 6 19 Corporate expenses 8 6 7 7 Accretion of asset retirement obligation 12 12 14 11 Exploration and evaluation expenditures 37 37 36 21 Sustaining capital expenditures 356 87 359 183 Total all-in sustaining costs per ounce sold 2,248 1,458 2,173 1,342

1. Definiert als Goldbarren mit guter Auslieferung (good delivery) gemäß der London Bullion Market Association („LBMA“), abzüglich der legierten Transitgoldbarren und der Raffinerieanpassung.

2. Monument realisierte in den drei Monaten zum 31. März 2022 1.911 USD/Unze, wobei die im Voraus bezahlten Goldlieferungen von 241 Unzen zu Vergleichszwecken nicht berücksichtigt sind.

3. Die gesamten Barmittelkosten je Unze beinhalten die Produktionskosten, wie z. B. Abbau, Verarbeitung, Instandhaltung der Absetzanlage und Lagerverwaltung, Lizenzgebühren und Betriebskosten, wie Lagerung, vorübergehende Schließung der Minenproduktion, Kosten für die Community-Entwicklung und Grundstücksgebühren, abzüglich der Nebenprodukt-Gutschriften. Die Barmittelkosten enthalten keine Abschreibungen, Kosten für Abbau, Aufzinsungen, Produktions-Leerkosten, Kapitalkosten, Explorationskosten und Kosten für die Unternehmensverwaltung. Leser finden Informationen dazu in Abschnitt 15 „Non-GAAP-Leistungskennzahlen“ von Q3 MD&A.

4. All-in-Sustaining-Kosten je Feinunze umfassen die gesamten Barmittelkosten und rechnen die nachhaltigen Investitionsausgaben, den Verwaltungsaufwand des Unternehmens für die Selinsing-Goldmine einschließlich der aktienbasierten Vergütung, die Explorations- und Evaluierungskosten und die aufgelaufenen Verpflichtungen für die Stilllegung von Anlagen hinzu. Bestimmte andere Barmittelkosten wie Steuerzahlungen und Akquisitionskosten bleiben unberücksichtigt. Leser finden Informationen dazu in Abschnitt 15 „Non-GAAP-Leistungskennzahlen“ von Q3 MD&A.

3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 – Produktionsanalyse

Die Goldproduktion im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 betrug 2.423 Unzen, ein Anstieg um 23 % im Vergleich zu 1.977 Unzen im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Der Anstieg resultiert aus einer höheren Rückgewinnungsrate bei der Verarbeitung und einem höheren Erzgehalt.



Das verarbeitete Erz ging im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 138.984 Tonnen zurück, gegenüber 165.361 Tonnen im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Der Rückgang des Mahlguts ist in erster Linie auf die geringere Verfügbarkeit von Oxiderz aufgrund der niedrigeren Abbauraten zurückzuführen.



Der Gehalt des durchschnittlich aggregierten Mahlguts lag bei 0,75 g/t Au im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 gegenüber 0,72 g/t Au im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Die Rückgewinnungsrate bei der Verarbeitung im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 stieg auf 69,1 % gegenüber 57,5 % im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Der Anstieg der Rückgewinnungsrate bei der Verarbeitung ist vor allem auf eine deutliche Zunahme der verarbeiteten Oxidmaterialien aus Peranggih zurückzuführen.



Die Barmittelkosten je Unze stiegen von 1.315 USD/Unze im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021 um 40 % auf 1.835 USD/Unze im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 an. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf zusätzliche Abbaukosten während der Regenzeit und auf zusätzliche Verarbeitungskosten zurückzuführen, da deutlich mehr niedriggradiges laugungsfähiges Sulfiderz und niedriggradiges Material aus Peranggih verarbeitet wurde.



Die Erzvorräte haben sich vor allem aufgrund der geringeren Abbaurate verringert, die in erster Linie auf starke Regenfälle und die Auswirkungen der Covid-19-Beschränkungen zurückzuführen ist.



3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 – Finanzanalyse

Die Goldverkäufe brachten im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 Einnahmen in Höhe von 6,16 Millionen USD, verglichen mit 4,40 Millionen USD im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Die Erlöse aus dem Goldverkauf stammten aus dem Verkauf von 3.029 Unzen (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 1.800 Unzen) Gold zu einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.911 USD je Feinunze (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 1.830 USD je Unze) und der Lieferung von 241 Unzen (3. Quartal des Geschäftsjahres 2021: 723 Unzen zu 1.525 USD je Feinunze Goldäquivalent) bei der Erfüllung der Verpflichtungen zum vorausbezahlten Goldverkauf.



Die Gesamtproduktionskosten stiegen im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 81 % auf 6,00 Millionen USD im Vergleich zu 3,32 Millionen USD im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Die Barmittelkosten je Unze stiegen um 40 % auf 1.835 USD je Unze im Vergleich zu 1.315 USD je Unze im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf zusätzliche Abbaukosten während der Regenzeit und auf zusätzliche Verarbeitungskosten zurückzuführen, da deutlich mehr niedriggradiges laugungsfähiges Sulfiderz und niedriggradiges Material aus Peranggih verarbeitet wurde.



Die Bruttomarge für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 betrug 0,158 Millionen USD vor Betriebsausgaben und nicht liquiditätswirksamer Abschreibung und Wertsteigerung. Dies bedeutete einen Rückgang um 683 % im Vergleich zu 1,079 Millionen USD im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Der Rückgang der Bruttomarge ist auf die gestiegenen Barmittelkosten zurückzuführen, die auf den Anstieg der Betriebskosten für den Abbau und die Verarbeitung zurückzuführen sind.



Der Nettoverlust für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022 betrug 2,84 Millionen USD oder (0,01 USD) je Anteil im Vergleich zum Nettoverlust von 96,10 Millionen USD oder (0,30 USD) je Anteil im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021. Der Nettoverlust wurde hauptsächlich durch niedrige Betriebsmargen verursacht, die durch höhere Abbau- und Verarbeitungskosten sowie durch einen Anstieg der Abschreibungen infolge von Investitionsausgaben in die Exploration und das Flotationsprojekt beeinträchtigt wurden.



Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. März 2022 auf 26,02 Millionen USD, ein Rückgang um 12,60 Millionen USD gegenüber der Bilanz zum 30. Juni 2021 von 38,62 Millionen USD. Dieser Rückgang lässt sich wie folgt aufschlüsseln: 1.83 Millionen USD, die für operative Aktivitäten verwendet wurden, 8,83 Millionen USD an Entwicklungskosten in Selinsing, einschließlich 5,84 Millionen USD für die Entwicklung des Sulfidprojekts, und 1,92 Millionen USD für Explorations- und Wartungsaktivitäten für das Murchison-Projekt. Zum 31. März 2022 verfügte das Unternehmen über ein positives Betriebskapital in Höhe von 32,62 Mio. USD, im Vergleich zum Betriebskapital zum 30. Juni 2021 in Höhe von 48,54 Mio. USD.



Entwicklung

Selinsing-Goldmine

Im dritten Quartal 2022 lag der Schwerpunkt auf dem Abschluss der Phase-1-Erschließung des Sulfidprojekts in Selinsing, einschließlich des Baus einer Flotationsanlage und der Minenerschließung, mit dem Ziel, verkaufsfähige Sulfid-Goldkonzentrate zu produzieren. Der Bau der Flotationsanlage umfasst Projektmanagement, Projektvalidierung, Flotationsdesign und -planung, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme. Die Minenerschließung umfasst die Modernisierung von Tailings-Lagereinrichtungen, Grubenverlegungen, Flussumleitungen und Vorabscheidung.

Zum 31. März 2022 waren 49.47 % des Gesamtprojekts abgeschlossen. Die Erweiterung der Stützmauer im Flotationsbereich wurde abgeschlossen, die Betonfundamente und die Bodenplatte für das Reagenziengebäude wurden gegossen, und es wurde mit den Fundamenten für die Flotationskonzentrat-/Filterpressenbeschickungstanks begonnen. Der Magerbeton wurde gegossen und die Bewehrung für die erste Platte im Bereich des Flotationsbodens angebracht. Der Baustahl für das Gebäude für die Reagenzien wurde geliefert und aufgestellt; außerdem wurden die Misch- und Lagertanks für die Reagenzien geliefert und installiert.

Im Laufe des Quartals wurden Aufträge für die Lieferung von Strom- und Instrumentierungskabeln, die Motorsteuerungszentrale und das Automatisierungs-/SCADA-System der Flotationsanlage vergeben. Die Flotations-Pilotanlage wurde im Selinsing-Labor eingerichtet und läuft erfolgreich.

Die Flotationszellen trafen am 30. März 2022 in Port Klang ein und wurden anschließend an den Standort Selinsing geliefert. Die Rührwerke für Reagenzien und Konditionierer trafen im April 2022, nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres, in Klang ein, und der Großteil wurde bereits installiert. Die Herstellung der wichtigsten mechanischen Ausrüstungen, einschließlich der Eindicker und Konzentratfilter, wurde weitgehend wie vorgesehen für die Montage und Testung abgeschlossen, mit Ausnahme bestimmter elektronischer Teile, die aufgrund der durch die Covid-Pandemie verursachten Lieferengpässe nicht geliefert werden konnten. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, da einige der in Shanghai hergestellten oder nach Shanghai gelieferten Komponenten im Werk und im internationalen Hafen von Shanghai aufgehalten wurden. Dies wird den Zeitplan für die Montage- und Testarbeiten erheblich verzögern – ersten Schätzungen zufolge um drei Monate. Die Produktion des Flotationskonzentrats soll Anfang Oktober 2022 beginnen, sobald sich die Flotationszellen, der Konzentratverdicker und die Filterpresse in der Phase der Inbetriebnahme befinden.

Murchison-Goldprojekt

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 war keine Minenerschließung geplant. Der Schwerpunkt lag auf der Exploration bei Murchison. Das Unternehmen hält die Aufbereitungsanlage und andere Einrichtungen so weit instand, dass sie für eine effiziente Inbetriebnahme bei Wiederaufnahme der Produktion bereit sind. Für Unterbringung und Verpflegung ist vollumfänglich gesorgt, um Verwaltungs-, Explorations- und Bergbauaktivitäten durchzuführen.

Fortschritte bei der Exploration

Malaysia

In Selinsing, Peranggih, war der Schwerpunkt für die Identifizierung von zusätzlichem abbaubarem Material, um die Produktion aus der Oxidanlage zu erweitern. Die Exploration im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 umfasste 287 Bohrungsproben und 87 Schürf-/Schwemmproben, mit denen die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung in Peranggih getestet wurden.

Westaustralien

Monument setzte die Phase-2-Bohrungen seines zweijährigen Explorationsprogramms im Rahmen des Goldprojekts Murchison im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 fort, mit dem Ziel, bedeutende zusätzliche Ressourcen zu entdecken und damit Murchison als ein Eckpfeilerprojekt des Unternehmens zu etablieren.

Das Phase-2-RC- und Diamantbohrprogramm („DD“) begann im November 2021 und zielte auf die Erweiterungen entlang des Neigungswinkels und in Fallrichtung der hochgradigen Mineralisierung entlang der mineralisierten NOA-Struktur ab. Insgesamt wurden im 3. Quartal 2022 weitere 13 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.437 m abgeschlossen, darunter 6 RC-Bohrungen mit 1.582 m und 7 DD-Bohrungen mit 855 m. Das RC-Bohrprogramm der Phase 2 wurde im Februar 2022 abgeschlossen und die verbleibenden DD-Bohrungen nach Quartalsende im April 2022.

Während des Berichtszeitraums wurden insgesamt 634 RC-Proben (einschließlich QAQC-Proben) zur Analyse an das ALS Geochemistry-Labor in Kalgoorlie, Westaustralien, geschickt; DD-Proben wurden nach Quartalsende an das Labor versandt. Für das Phase-2-Programm gingen im Berichtszeitraum insgesamt 1.631 RC-Bohrergebnisse ein.

Die Ergebnisse des RC-Teils der Phase-2-Bohrungen wurden nach dem Quartalsende erhalten. Zu den Highlights der bedeutenden Abschnitte gehören: 8 m mit 17,9 g/t Au aus 216 m (21BNRC050), 2 m aus 5,3 g/t Au aus 140 m (21BNRC047), 1 m aus 4,3 g/t Au aus 190 m und 1 m aus 1,7 g/t Au aus 184 m (21BNRC048), 1 m aus 4,3 g/t Au aus 246 m und 1 m aus 1,5 g/t Au aus 243 m (21BNRC052), 1 m aus 2,8 g/t Au aus 116 m (21BNRC054), 1 m aus 1,2 g/t Au aus 240 m (21BNRC049), 1 m aus 1,1 g/t Au aus 247 m (21BNRC050).

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6



WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

