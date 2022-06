Conscio Technologies présente les résultats de son étude « Sensibilisation à la cybersécurité dans les ESN »

Conscio Technologies, spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité, annonce la disponibilité d’une étude unique sur le marché de la sensibilisation à la cybersécurité dans le secteur des ESN. Cette étude a été menée auprès d’une vingtaine d'ESN et de 75 000 personnes et s’appuie sur les campagnes de sensibilisation réalisées par ces dernières entre 2019 et 2021.

Conscio Technologies est le spécialiste français du marché de la sensibilisation à la cybersécurité. Conscio Technologies accompagne les RSSI dont l’objectif est de développer une culture cybersécurité au sein de leur organisation. Les contenus et solutions logicielles proposées par Conscio Technologies permettent de franchir le dernier kilomètre de la cybersécurité qui consiste à changer le comportement des utilisateurs. Conscio Technologies s’appuie sur une solution 100% française de mise en oeuvre des campagnes de sensibilisation et un large catalogue de modules de sensibilisation et de test phishing.

Une étude centrée sur les ESN et leurs spécificités

Garder un haut niveau d’exigence en matière de cybersécurité est essentiel pour les clients des ESN. Ces dernières font face à de nombreux challenges : taux de turnover important, risques de sécurité majoritairement introduits par le facteur humain. Les thématiques phares les plus dispensées par les ESN sont le Règlement sur la Protection Des Données Personnelles (RGPD), le Phishing, les notions essentielles de la Cybersécurité et les Mot de passe.

Voici les grands indicateurs de cette étude :

Un taux de participation de 52 % aux sessions de sensibilisation assez élevé comparativement à d’autres secteurs mais qui peut encore progresser.

Concernant le phishing : il reste comme partout le risque majeur et nécessite un approfondissement des connaissances et des réflexes.

Un ciblage plus précis des populations devrait permettre une meilleur participation et un impact accru sur le collaborateur.

Le format « Micro-Learning » interactif semble être le format le plus apprécié par les collaborateurs au vu de la bonne participation sur ce type de parcours.

La culture Cybersécurité des collaborateurs des ESN est forte comme en témoigne le taux de 90 % de bonnes réponses sur l’ensemble des campagnes.

Michel Gérard, fondateur de Conscio Technologies « Les ESN doivent plus que jamais renforcer leurs dispositifs pour former leurs collaborateurs aux risques cyber. Même si ces derniers sont globalement conscients de certains indispensables, il reste encore beaucoup de chemin à faire notamment sur des aspects liés au Phishing, une tendance en forte croissance. Au regard de l’importance jouée par les ESN dans les projets de transformation digitale de leurs clients, il est crucial qu’elles continuent de sensibiliser leurs équipes pour qu’elles ne soient pas le maillon faible de la cybersécurité. »

La version intégrale de l’étude est disponible sur simple demande à contact@conscio-technologies.com.