Monument erzielt bedeutende RC-Ergebnisse im Rahmen seines Bohrprogramms der Phase 2 des Murchison-Goldprojekts

VANCOUVER, British Columbia, June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) „Monument“ oder das „Unternehmen“ freut sich, bekannt zu geben, dass die Umkehrspülbohrungen (Reverse Circulation, „RC“) im Rahmen des Explorationsprogramms der Phase 2 in Burnakura, einem der wichtigsten Murchison-Goldprojekte im Gebiet Meekatharra, Westaustralien, bedeutende Ergebnisse ergaben.



Nachdem Phase 1 des zweijährigen Explorationsprogramms zur Prüfung möglicher Goldfunde im August 2021 abgeschlossen war, begann das Bohrprogramm der Phase 2 im November 2021 (siehe Pressemitteilungen vom 15. Dezember 2021 und 19. Januar 2022). Das RC- und DD-Bohrprogramm der Phase 2 wurde im April 2022 abgeschlossen. Die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse der Diamantbohrungen („DD“) werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vorliegen. Das Unternehmen freut sich darauf, den Markt in einer umfassenden Mitteilung über die aktuellen DD- und RC-Bohrergebnisse zu informieren.

HIGHLIGHTS

Die Umkehrspülbohrungen stießen in der Tiefe auf mehrere Mineralisierungshorizonte, die auf eine neigungsabwärts verlaufende Goldmineralisierung und auf das Potenzial für eine zusätzliche wirtschaftliche Untertagemineralisierung auf der Lagerstätte NOA 1 hinweisen.

Zu den bedeutenden Untersuchungsergebnissen der gesamten RC-Bohrungen des Programms gehören folgende: 4 m mit 32,0 g/t Au aus 218 m (einschließlich 1 m mit 71,8 g/t Au aus 219 m), 1 m mit 1,1 g/t Au aus 226 m, 1 m mit 4,2 g/t Au aus 229 m und 1 m mit 1,1 g/t Au in 21BNRC050, wobei die Tiefenausdehnung der NOA 1-Mineralisierung geprüft wurde. Sichtbares Gold wurde in RC-Spänen aus dem Abschnitt von 4 m mit 32,0 g/t Au beobachtet (siehe Bild in Abbildung 1 unten).



Abbildung 1: Entdeckung von sichtbarem Gold in RC-Bohrloch 12BNRC050 von NOA 1 in 219 m Tiefe ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23297b7c-d85c-4ea7-a64e-c032d336e709



2 m mit 5,3 g/t Au aus 140 m in 21BNRC047 1 m mit 4,3 g/t Au aus 190 m und 1 m mit 1,7 g/t Au aus 184 m in 21BNRC048 1 m mit 4,3 g/t Au aus 246 m und 1 m mit 1,5 g/t Au aus 243 m in 21BNRC05 1 m mit 2,4 g/t Au aus 45 m und 1 m mit 2,8 g/t Au aus 116 m in 21BNRC05 1 m mit 1,2 g/t Au aus 240 m in 21BNRC049

Weitere Untersuchungsergebnisse von den verbleibenden zehn Diamantbohrlöchern zur Prüfung der Tiefenausdehnung des mineralisierten Systems stehen noch aus.

Sobald die Ergebnisse der Diamantbohrungen vorliegen, werden sie mit den positiven Ergebnissen der Umkehrspülbohrungen zusammengeführt, um in einer detaillierten Analyse die Tiefenausdehnung des mineralisierten NOA-Systems und die strukturellen Komponenten der verschiedenen lithologischen Einheiten zu bewerten.

Die Aussichten der Phase-2-Zielgebiete sind aufgrund ihrer Nähe zum produktiven NOA-Strukturkorridor, der eine bedeutende wirtschaftliche Goldmineralisierung mit historischer Produktion aus Tagebau- und Untertageminen beherbergt, sehr vielversprechend.

Durch die Nutzung systematischer Explorationstechniken auf dem regionalen Areal des Murchison-Projekts von Monument prüft das Unternehmen weiterhin alle Optionen und Gelegenheiten zum Ausbau der Mineralressourcenbasis.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO von Monument, kommentierte: „Diese ersten vielversprechenden RC-Ergebnisse des Phase-2-Programms zur Prüfung der Tiefenausdehnung der wirtschaftlichen Mineralisierung unter NOA 1, NOA 2, NOA 4-6 und NOA 7/8 sind sehr ermutigend. Die Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass die NOA-Struktur äußerst aussichtsreich ist und das Potenzial zur Erweiterung und Aufwertung der bestehenden und in der Tiefe weiterhin offenen Mineralressource hat. Das Unternehmen setzt seine systematische Explorationskampagne fort, um die bekannten Goldlagerstätten bei Burnakura auf Erweiterungen zu prüfen und das umfassende Potenzial der Murchison-Goldprojekte für zusätzliche wirtschaftliche Goldmineralisierungen zu erschließen.“

ERÖRTERUNG VON PHASE II DES BOHRPROGRAMMS

Die Struktur von Burnakura steht in einem räumlichen Zusammenhang mit Tagebauminen, die bedeutende Unzen Gold aus fünf Lagerstätten produziert haben (Abbildung 2).

Abbildung 2: Zielgebiete von Phase 1 und Phase 2 der Murchison-Exploration ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34c95f7d-7d00-4ff5-9405-afad3c976e32

Das Phase-2-Bohrprogramm schloss sich an das Phase-I-Programm an, um zusätzliche wirtschaftliche Goldmineralisierungen für das Burnakura-Projekt in Westaustralien (Abbildungen 3 und 5) zu ermitteln. Es zielte insbesondere auf NOA 1, NOA 2, NOA 4-6, NOA 7/8 und New Alliance entlang der äußerst vielversprechenden NOA-Struktur ab, einer Spreizung der regionalen Burnakura-Scherzone, um die primäre Mineralisierung in der Tiefe unter den Lagerstätten zu prüfen.

Abbildung 3: Durchgeführte Phase-2-Bohrungen von NOA mit anomalen Abschnitten bei RC-Bohrungen ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9888abab-5231-45be-a6bd-2a27919c58b2

Das Unternehmen führte 18 kombinierte RC- und DD-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.595,1 m durch. Die ursprüngliche Planung umfasste 18 kombinierte RC- und DD- Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.546 m. Die Aufschlüsselung der durchgeführten Bohrungen ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: In Phase 2 durchgeführte RC- und DD-Bohrungen

Target



Number of holes Drill metres RC RCDD Total RC DD Total NOA 1 4 3 7 1,559.8 385.5 1,945.3 NOA 2 1 1 2 510.0 49.7 559.7 NOA 4-6 1 1 2 525.0 71.0 596.0 NOA 7/8 1 5 6 1,740.2 588.9 2,329.1 New Alliance 1 - 1 165.0 - 165.0 Total 8 10 18 4,500.0 1,095.1 5,595.1

Die RC-Ergebnisse resultieren aus Bohrungen der Ziele NOA 1, NOA 2 und New Alliance. Die DD-Bohrungen von NOA 1, NOA 2, NOA 4-6 und NOA 7/8 des Bohrprogramms sind noch nicht abgeschlossen.

Mit Hilfe von Differential-GPS-Techniken wurden die Standorte der Bohrkragen genau vermessen. Alle Bohrlöcher wurden abwärts mit der gyroskopischen Methode vermessen und die Daten wurden in der geologischen Datenbank gespeichert.

Die geologischen Aufzeichnungen der Phase-2-Bohrungen wurden in die zentrale geologische SQL-Datenbank des Unternehmens hochgeladen.

Die Probenahme erfolgte gemäß den Protokollen von Monument und den Best Practices der Branche. Um eine optimale Repräsentativität der Proben zu gewährleisten, wurden in allen Teilprobenahmephasen Qualitätskontrollverfahren durchgeführt, bei denen nach jeweils 20 Proben kommerzielles zertifiziertes Referenzmaterial („CRM“) als Standards und Leerproben eingesetzt wurde. Die CRMs deckten die für das Murchison-Projekt erwarteten Goldgehaltsbereiche ab.

Die gesamte Probenaufbereitung und die Goldanalyse der Einzelproben wurden von dem unabhängigen kommerziellen Labor ALS Geochemistry in Kalgoorlie, Westaustralien, durchgeführt. Die Goldanalyse der Proben erfolgte mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss.

NOA 1

Die besten Ergebnisse der durchgeführten RC-Bohrungen bei NOA 1 sind:

4 m mit 32,0 g/t Au aus 218 m, 1 m mit 1,1 g/t Au aus 226 m (sichtbares Gold wurde in RC-Spänen aus dem Abschnitt nachgewiesen – siehe Abbildung 1), 1 m mit 4,2 g/t Au aus 229 m und 1 m mit 1,1 g/t Au in 21BNRC050. Einschließlich 1 m mit 71,8 g/t Au aus 219 m

2 m mit 5,3 g/t Au aus 140 m in 21BNRC047

1 m mit 4,3 g/t Au aus 190 m und 1,7 g/t Au aus 184 m in 21BNRC048

1 m mit 1,2 g/t Au aus 240 m in 21BNRC049

1 m bei 4,3 g/t Au aus 246 m und 1 m bei 1,5 g/t Au aus 243 m in 21BNRC052

Die Lage der Bohrergebnisse, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, ist in der Draufsicht in Abbildung 3 und in der Schnittdarstellung in Abbildung 4 zu sehen. Die Schnittdarstellung ist ein Querschnitt von 7010030N in der Lagerstätte NOA 1 mit einem Ausschnitt von 50 m auf beiden Seiten der in der Draufsicht in Abbildung 3 angegebenen Schnittlinie AA1. In der Querschnittsansicht sind bedeutende Abschnitte der Bohrungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, in den gelben Feldern dargestellt. Die weißen Felder umfassen Bohrungen, die in früheren Veröffentlichungen erörtert wurden. Die analysierte umfassende Mineralisierung in der Zielzone wies Goldgehalte von mehr als 0,5 g/t auf.

Die Bohrlöcher 21BNRC047, 21BNRC048, 21BNRC049, 21BNRC050, 21BNRC052 und 21BNRD051 (RC-Vorbohrung mit Diamantspitze) wurden gebohrt, um die tieferen Abschnitte der von NOA 1 interpretierten hochgradigen Goldmineralisierung zu erreichen, wo die früheren Bohrlöcher 16MRC107 und 20MRD013 7 m mit 9,0 g/t Au aus 140 m bzw. 1 m mit 7,6 g/t Au aus 243 m durchteuft hatten (Abbildung 4). Die Goldmineralisierung in allen Bohrlöchern steht in Zusammenhang mit abgescherten mafisch-ultramafischen Gesteinen und Quarz-Karbonat-Adern mit Talk-Karbonat-Alteration, akzessorischem Biotit, Pyrit und geringem Arsenopyrit. Im Diamantbohrkern sind die mineralisierten Zonen aufgrund vorhandener millimeter- bis zentimeterdicker Quarz-Karbonat-Adern, die in der Regel Falten und gelb-braune Talk-Karbonat-Ränder aufweisen, visuell deutlich erkennbar.

Die Mächtigkeit und der Gehalt der Mineralisierung, die in der Tiefe unterhalb der historischen Grube in Bohrloch 21BNRC050 durchteuft wurde, deuten auf eine kontinuierliche, offen bleibende Mineralisierung in der Tiefe hin, was das Potenzial des Untertagebauziels NOA 1, eine bedeutende Goldmineralisierung über die bestehende Mineralressource hinaus zu beherbergen, erheblich steigert (Abbildung 4).

Es wird erwartet, dass die DD-Bohrergebnisse wichtige strukturelle und geologische Informationen liefern werden, die die Beurteilung der strukturellen Komponenten der verschiedenen lithologischen Einheiten unterstützen. Monument freut sich darauf, in den kommenden Wochen die Branche in einer umfassenderen Mitteilung über die Gesamtergebnisse der RC- und DD-Bohrungen von Phase 2 zu informieren, sobald die DD-Ergebnisse vorliegen.

Abbildung 4: Querschnitt von NOA 1, 7010030N (AA1) +-50 m nach Norden mit den durchgeführten Phase-2-Bohrungen – anomale Abschnitte der letzten RC-Bohrungen (gelbe Felder) und einige Bohrungen aus den letzten Mitteilungen (weiße Felder) ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd8c62d5-bad5-4961-b32c-9ee3ee5dfa3a

New Alliance

Eine RC-Bohrung erfolgte im Zielgebiet New Alliance, in dem in der Vergangenheit 30 koz Gold im Tagebaubetrieb produziert wurden (Abbildungen 2 und 5). Diese Bohrung zielte auf die hochgradige Mineralisierung ab, die unterhalb des nördlichen Endes der Grube interpretiert wurde. Die bedeutenden Untersuchungsergebnisse umfassten 1 m mit 2,4 g/t Au aus 45 m und 1 m mit 2,8 g/t Aus 116 m in 21BNRC054. Diese Zone der interpretierten Goldmineralisierung bei New Alliance bleibt offen und ist entlang des Streichens und in der Tiefe größtenteils unerprobt. (Abbildung 5).

Die in dieser Pressemitteilungen erörterten Bohrungen sind in den Anhängen 1 und 2 aufgeführt.

Abbildung 5: Bohrplan für das Zielgebiet New Alliance ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74be83cb-9ae2-4151-9315-52fa0fb94f83

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM MURCHISON-PROJEKT VON MONUMENT

Das Murchison-Goldprojekt von Monument erstreckt sich über 170 km2 und ist ein äußerst vielversprechendes Areal aus archäischem Grünstein. Das Projektgebiet umfasst den östlichen Rand des Meekatharra-Wydgee-Grünsteingürtels innerhalb der nordöstlichen Murchison-Domäne (Abbildung 6). In der Vergangenheit hat das Murchison-Goldfeld seit den 1900er Jahren über 15 Millionen Unzen Gold eingebracht und heute haben bedeutende Goldproduzenten ihren Sitz in der Region.

Abbildung 6: Das Murchison-Projekt von Monument und die Goldproduktion in der Umgebung bis heute ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2708b24-41b8-48d3-883e-923f0a6053a0

- Quelle der Zahlen zu den historischen Ressourcen von Gabanintha: Mapleson, D., (2013) Murchison Gold Project: Burnakura und Gabanintha Ressourcenbestand. Von BMGS für Monument Mining Limited. Dezember 2013;

- Die Daten zur historischen Goldproduktion in der Umgebung sind lediglich Richtwerte und wurden von Geologen von Monument erfasst.

Erklärung zu kompetenten und qualifizierten Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Ekow Taylor, Chartered Professional Geologist des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Chief Managing Geologist des Unternehmens, zusammengefasst und von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer gemäß NI43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt. Er wurde von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20-%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetieren“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ oder „glaubt“ sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse „unternommen“, „erscheinen“ oder „erreicht“ „könnten“, „werden könnten“ oder „werden“. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den materiellen Faktoren und Annahmen, die zur Formulierung von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung genutzt werden, gehören: Erwartungen in Bezug auf voraussichtliche Barmittelkosten pro Unze produziertes Gold sowie voraussichtliche Kapitalflüsse, die sich aus dem Betrieb, allgemeinen ökonomischen Faktoren und weiteren Faktoren ergeben könnten, die außerhalb der Kontrolle von Monument liegen. Außerdem Mutmaßungen und Erwartungen bezüglich der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens, Mutmaßungen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold oder anderen Mineralien, den Zeitpunkt und das Ausmaß der geschätzten zukünftigen Produktion, den erwarteten Zeitpunkt und voraussichtliche Ergebnisse von Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten, Kosten zukünftiger Aktivitäten, betriebliche und Kapitalaufwendungen, den Erfolg von Explorationsaktivitäten, Bergbau- oder Aufbereitungsprobleme, Wechselkurse und alle Faktoren und Annahmen, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.

ANHANG 1

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern

Hole ID Depth (m) Dip Azimuth Grid_ID mEast mNorth mRL 21BNRC047 197 -63.8° 272.6° MGA94_50 646170 7010073 460 21BNRC048 203 -65.3° 273.5° MGA94_50 646166 7010035 460 21BNRC049 255 -59.3° 270.3° MGA94_50 646228 7010007 460 21BNRC050 303 -58.3° 267.9° MGA94_50 646274 7010001 4560 21BNRC052 277 -58.6° 269.9° MGA94_50 646154 7010133 460 21BNRC054 165 -59.6° 304.7° MGA94_50 645986 7008493 464 22BNRC003 299 -62.5° 264.3° MGA94_50 645740 7011160 458 22BNRC005 280 -58.3° 267.9° MGA94_50 645815 7010717 459 21BNRD051 329.1 -59.0° 269.9° MGA94_50 646257 7010038 460 21BNRD053 282.2 -53.9° 252.2° MGA94_50 646104 7010221 460 21BNRD055 459 -58.7° 263.5° MGA94_50 645895 7011433 457 21BNRD056 456.5 -58.7° 254.8° MGA94_50 645880 7011687 456 21BNRD057 420.5 -59.7° 266.6° MGA94_50 645808 7011784 456 21BNRD058 356.8 -60.7° 269.3° MGA94_50 645818 7011545 460 22BNRD001 336.7 -59.9° 266.6° MGA94_50 646034 7010380 460 22BNRD002 321.5 -65.9° 253.9° MGA94_50 646019 7010536 459 22BNRD004 336.6 -63.9° 264.8° MGA94_50 645805 7011356 457 22BNRD006 316 -61.5° 265.3° MGA94_50 645776 7010930 459

Tabelle 3: Übersicht über die einzelnen Abschnitte

Hole_ID mFrom mTo mWidth Au (g/t) 21BNRC047 140 141 1 4.45 21BNRC047 141 142 1 6.18 21BNRC048 184 185 1 1.68 21BNRC048 190 191 1 4.29 21BNRC049 240 241 1 1.22 21BNRC050 218 219 1 25.0 21BNRC050 219 220 1 71.80 21BNRC050 220 221 1 2.04 21BNRC050 221 222 1 28.70 21BNRC050 226 227 1 1.12 21BNRC050 229 230 1 4.18 21BNRC050 247 248 1 1.06 21BNRC052 243 244 1 1.45 21BNRC052 246 247 1 4.31 21BNRC054 45 46 1 2.4 21BNRC054 116 117 1 2.82

Hinweise:

Der Cut-off-Gehalt für die Meldung der einzelnen Abschnitte beträgt ≥ 1,0 g/t Au mit einer maximalen aufeinanderfolgenden internen Verdünnung von 1 m im Abschnitt; es werden nur Abschnitte ≥ 1 m gemeldet.

Intervalle sind RC-Späne, die alle 1 m entnommen werden.

Die Proben werden mittels einer 50-Gramm-Brandprobe/Fusion mit Atomabsorptionsabschluss auf Gold untersucht (ALS Geochemistry, Au-AA26 50g FA-Methode).

Die Koordinaten sind im Gittersystem MGA94 50 angegeben

ANHANG 2 – RC-BOHRERGEBNISSE DER PHASE 2

21BNRC047 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 1 - 41 42 - 82 83 - 1 2 - 42 43 - 83 84 - 2 3 - 43 44 - 84 85 - 3 4 - 44 45 - 85 86 - 4 5 - 45 46 - 86 87 - 5 6 - 46 47 - 87 88 - 6 7 - 47 48 - 88 89 - 7 8 - 48 49 - 89 90 - 8 9 - 49 50 - 90 91 - 9 10 - 50 51 - 91 92 - 10 11 - 51 52 - 92 93 - 11 12 - 52 53 - 93 94 - 12 13 - 53 54 - 94 95 - 13 14 - 54 55 - 95 96 - 14 15 - 55 56 - 96 97 - 15 16 - 56 57 - 97 98 - 16 17 - 57 58 - 98 99 - 17 18 - 58 59 - 99 100 - 18 19 - 59 60 - 100 101 - 19 20 - 60 61 - 101 102 - 20 21 - 61 62 - 102 103 - 21 22 - 62 63 - 103 104 - 22 23 - 63 64 - 104 105 - 23 24 - 64 65 - 105 106 - 24 25 - 65 66 - 106 107 - 25 26 - 66 67 - 107 108 - 26 27 - 67 68 - 108 109 - 27 28 - 68 69 - 109 110 - 28 29 - 69 70 - 110 111 - 29 30 - 70 71 - 111 112 - 30 31 - 71 72 - 112 113 - 31 32 - 72 73 - 113 114 - 32 33 - 73 74 - 114 115 - 33 34 - 74 75 - 115 116 - 34 35 - 75 76 - 116 117 - 35 36 - 76 77 - 117 118 - 36 37 - 77 78 - 118 119 - 37 38 - 78 79 - 119 120 - 38 39 - 79 80 - 120 121 - 39 40 - 80 81 - 121 122 - 40 41 - 81 82 - 122 123 -





21BNRC047 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 123 124 - 148 149 0.0 173 174 0.01 124 125 - 149 150 0.0 174 175 0.01 125 126 - 150 151 <0.01 175 176 0.08 126 127 - 151 152 0.0 176 177 0.23 127 128 - 152 153 0.0 177 178 0.02 128 129 - 153 154 0.0 178 179 0.01 129 130 - 154 155 0.0 179 180 0.01 130 131 - 155 156 0.0 180 181 <0.01 131 132 - 156 157 0.0 181 182 <0.01 132 133 - 157 158 0.0 182 183 0.01 133 134 - 158 159 0.0 183 184 <0.01 134 135 - 159 160 <0.01 184 185 0.01 135 136 - 160 161 0.0 185 186 0.01 136 137 - 161 162 0.0 186 187 0.01 137 138 - 162 163 0.0 187 188 0.01 138 139 - 163 164 0.0 188 189 0.01 139 140 - 164 165 0.0 189 190 0.01 140 141 4.5 165 166 0.0 190 191 0.14 141 142 6.2 166 167 0.0 191 192 <0.01 142 143 0.5 167 168 0.0 192 193 <0.01 143 144 0.0 168 169 0.0 193 194 0.01 144 145 0.1 169 170 0.0 194 195 0.01 145 146 0.0 170 171 <0.01 195 196 <0.01 146 147 <0.01 171 172 0.0 196 197 0.01 147 148 0.0 172 173 0.0





21BNRC048 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 1 - 41 42 - 82 83 - 1 2 - 42 43 - 83 84 - 2 3 - 43 44 - 84 85 - 3 4 - 44 45 - 85 86 - 4 5 - 45 46 - 86 87 - 5 6 - 46 47 - 87 88 - 6 7 - 47 48 - 88 89 - 7 8 - 48 49 - 89 90 - 8 9 - 49 50 - 90 91 - 9 10 - 50 51 - 91 92 - 10 11 - 51 52 - 92 93 - 11 12 - 52 53 - 93 94 - 12 13 - 53 54 - 94 95 - 13 14 - 54 55 - 95 96 - 14 15 - 55 56 - 96 97 - 15 16 - 56 57 - 97 98 - 16 17 - 57 58 - 98 99 - 17 18 - 58 59 - 99 100 - 18 19 - 59 60 - 100 101 - 19 20 - 60 61 - 101 102 - 20 21 - 61 62 - 102 103 - 21 22 - 62 63 - 103 104 - 22 23 - 63 64 - 104 105 - 23 24 - 64 65 - 105 106 - 24 25 - 65 66 - 106 107 - 25 26 - 66 67 - 107 108 - 26 27 - 67 68 - 108 109 - 27 28 - 68 69 - 109 110 - 28 29 - 69 70 - 110 111 - 29 30 - 70 71 - 111 112 - 30 31 - 71 72 - 112 113 - 31 32 - 72 73 - 113 114 - 32 33 - 73 74 - 114 115 - 33 34 - 74 75 - 115 116 - 34 35 - 75 76 - 116 117 <0.01 35 36 - 76 77 - 117 118 <0.01 36 37 - 77 78 - 118 119 <0.01 37 38 - 78 79 - 119 120 <0.01 38 39 - 79 80 - 120 121 <0.01 39 40 - 80 81 - 121 122 <0.01 40 41 - 81 82 - 122 123 <0.01





21BNRC048 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 123 124 <0.01 150 151 <0.01 177 178 0.04 124 125 <0.01 151 152 <0.01 178 179 0.05 125 126 0.13 152 153 0.2 179 180 0.03 126 127 <0.01 153 154 0.1 180 181 0.06 127 128 0.02 154 155 <0.01 181 182 0.07 128 129 <0.01 155 156 0.0 182 183 0.13 129 130 <0.01 156 157 <0.01 183 184 0.24 130 131 <0.01 157 158 <0.01 184 185 1.68 131 132 <0.01 158 159 <0.01 185 186 0.09 132 133 <0.01 159 160 <0.01 186 187 0.02 133 134 <0.01 160 161 <0.01 187 188 0.03 134 135 <0.01 161 162 0.0 188 189 0.16 135 136 <0.01 162 163 <0.01 189 190 0.17 136 137 <0.01 163 164 <0.01 190 191 4.29 137 138 <0.01 164 165 <0.01 191 192 0.18 138 139 0.01 165 166 <0.01 192 193 0.02 139 140 0.64 166 167 <0.01 193 194 0.05 140 141 0.82 167 168 <0.01 194 195 0.02 141 142 0.05 168 169 <0.01 195 196 0.01 142 143 0.05 169 170 <0.01 196 197 0.02 143 144 0.02 170 171 <0.01 197 198 0.01 144 145 <0.01 171 172 <0.01 198 199 <0.01 145 146 <0.01 172 173 <0.01 199 200 0.01 146 147 0.03 173 174 <0.01 200 201 0.01 147 148 <0.01 174 175 <0.01 201 202 0.01 148 149 <0.01 175 176 0.0 202 203 <0.01 149 150 <0.01 176 177 0.0





21BNRC049 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 1 - 41 42 - 82 83 - 1 2 - 42 43 - 83 84 - 2 3 - 43 44 - 84 85 - 3 4 - 44 45 - 85 86 - 4 5 - 45 46 - 86 87 - 5 6 - 46 47 - 87 88 - 6 7 - 47 48 - 88 89 - 7 8 - 48 49 - 89 90 - 8 9 - 49 50 - 90 91 - 9 10 - 50 51 - 91 92 - 10 11 - 51 52 - 92 93 - 11 12 - 52 53 - 93 94 - 12 13 - 53 54 - 94 95 - 13 14 - 54 55 - 95 96 - 14 15 - 55 56 - 96 97 - 15 16 - 56 57 - 97 98 - 16 17 - 57 58 - 98 99 - 17 18 - 58 59 - 99 100 - 18 19 - 59 60 - 100 101 - 19 20 - 60 61 - 101 102 - 20 21 - 61 62 - 102 103 - 21 22 - 62 63 - 103 104 - 22 23 - 63 64 - 104 105 - 23 24 - 64 65 - 105 106 - 24 25 - 65 66 - 106 107 - 25 26 - 66 67 - 107 108 - 26 27 - 67 68 - 108 109 - 27 28 - 68 69 - 109 110 - 28 29 - 69 70 - 110 111 - 29 30 - 70 71 - 111 112 - 30 31 - 71 72 - 112 113 - 31 32 - 72 73 - 113 114 - 32 33 - 73 74 - 114 115 - 33 34 - 74 75 - 115 116 - 34 35 - 75 76 - 116 117 - 35 36 - 76 77 - 117 118 - 36 37 - 77 78 - 118 119 - 37 38 - 78 79 - 119 120 - 38 39 - 79 80 - 120 121 - 39 40 - 80 81 - 121 122 - 40 41 - 81 82 - 122 123 -





21BNRC049 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 123 124 - 167 168 - 211 212 0.08 124 125 - 168 169 - 212 213 0.01 125 126 - 169 170 - 213 214 0.01 126 127 - 170 171 - 214 215 0.01 127 128 - 171 172 - 215 216 <0.01 128 129 - 172 173 - 216 217 0.01 129 130 - 173 174 - 217 218 0.01 130 131 - 174 175 - 218 219 <0.01 131 132 - 175 176 - 219 220 <0.01 132 133 - 176 177 - 220 221 <0.01 133 134 - 177 178 - 221 222 <0.01 134 135 - 178 179 - 222 223 <0.01 135 136 - 179 180 - 223 224 0.01 136 137 - 180 181 - 224 225 <0.01 137 138 - 181 182 - 225 226 0.02 138 139 - 182 183 - 226 227 0.01 139 140 - 183 184 - 227 228 0.02 140 141 - 184 185 - 228 229 0.01 141 142 - 185 186 - 229 230 0.03 142 143 - 186 187 - 230 231 0.02 143 144 - 187 188 - 231 232 0.01 144 145 - 188 189 - 232 233 0.01 145 146 - 189 190 - 233 234 0.04 146 147 - 190 191 - 234 235 0.05 147 148 - 191 192 - 235 236 0.05 148 149 - 192 193 - 236 237 0.02 149 150 - 193 194 - 237 238 0.03 150 151 - 194 195 - 238 239 0.11 151 152 - 195 196 - 239 240 0.21 152 153 - 196 197 - 240 241 1.22 153 154 - 197 198 - 241 242 0.23 154 155 - 198 199 - 242 243 0.06 155 156 - 199 200 - 243 244 0.21 156 157 - 200 201 0.01 244 245 0.03 157 158 - 201 202 0.01 245 246 0.01 158 159 - 202 203 0.13 246 247 0.02 159 160 - 203 204 0.28 247 248 0.01 160 161 - 204 205 0.01 248 249 <0.01 161 162 - 205 206 1.01 249 250 0.01 162 163 - 206 207 0.50 250 251 0.02 163 164 - 207 208 0.26 251 252 0.02 164 165 - 208 209 0.06 252 253 <0.01 165 166 - 209 210 0.02 253 254 <0.01 166 167 - 210 211 0.01 254 255 <0.01





21BNRC050 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 4 0.0 164 168 0.0 232 233 0.27 4 8 0.0 168 172 0.0 233 234 0.08 8 12 0.0 172 176 0.0 234 235 0.07 12 16 <0.01 176 180 0.0 235 236 0.57 16 20 0.0 180 184 0.0 236 237 0.31 20 24 0.0 184 188 <0.01 237 238 0.13 24 28 0.0 188 192 <0.01 238 239 0.25 28 32 0.0 192 196 <0.01 239 240 0.19 32 36 <0.01 196 200 <0.01 240 241 0.04 36 40 <0.01 200 201 <0.01 241 242 0.05 40 44 0.0 201 202 0.0 242 243 0.06 44 48 0.0 202 203 0.0 243 244 0.05 48 52 0.0 203 204 0.0 244 245 0.26 52 56 0.0 204 205 0.0 245 246 0.03 56 60 0.0 205 206 0.0 246 247 0.05 60 64 <0.01 206 207 0.0 247 248 1.06 64 68 <0.01 207 208 0.0 248 249 0.12 68 72 <0.01 208 209 0.0 249 250 0.04 72 76 0.0 209 210 0.0 250 251 0.46 76 80 0.0 210 211 0.0 251 252 0.05 80 84 0.0 211 212 0.1 252 253 0.55 84 88 <0.01 212 213 0.1 253 254 0.05 88 92 <0.01 213 214 0.1 254 255 0.19 92 96 <0.01 214 215 0.0 255 256 0.11 96 100 <0.01 215 216 0.0 256 257 0.01 100 104 <0.01 216 217 0.0 257 258 0.14 104 108 0.0 217 218 0.1 258 259 0.16 108 112 0.0 218 219 25.5 259 260 0.84 112 116 <0.01 219 220 71.8 260 261 0.14 116 120 <0.01 220 221 2.0 261 262 0.03 120 124 <0.01 221 222 28.7 262 263 0.05 124 128 <0.01 222 223 0.1 263 264 0.04 128 132 <0.01 223 224 0.1 264 265 0.12 132 136 0.0 224 225 0.1 265 266 0.05 136 140 <0.01 225 226 0.6 266 267 0.20 140 144 <0.01 226 227 1.1 267 268 0.09 144 148 <0.01 227 228 0.5 268 269 0.06 148 152 <0.01 228 229 0.3 269 270 0.48 152 156 <0.01 229 230 4.2 270 271 0.15 156 160 0.0 230 231 0.1 271 272 0.02 160 164 <0.01 231 232 0.1 272 273 0.03





21BNRC050 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 273 274 0 283 284 0 293 294 0 274 275 0.01 284 285 0.02 294 295 0.07 275 276 0.05 285 286 0.16 295 296 0.27 276 277 0.01 286 287 0.04 296 297 0.09 277 278 0.01 287 288 0.01 297 298 0.04 278 279 0.01 288 289 0.84 298 299 0.04 279 280 0.02 289 290 0.05 299 300 0.01 280 281 0.01 290 291 0.03 300 301 0.06 281 282 0.01 291 292 0.07 301 302 0.03 282 283 0.01 292 293 0.01 302 303 0.04





21BNRC052 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 1 - 41 42 - 82 83 - 1 2 - 42 43 - 83 84 - 2 3 - 43 44 - 84 85 - 3 4 - 44 45 - 85 86 - 4 5 - 45 46 - 86 87 - 5 6 - 46 47 - 87 88 - 6 7 - 47 48 - 88 89 - 7 8 - 48 49 - 89 90 - 8 9 - 49 50 - 90 91 - 9 10 - 50 51 - 91 92 - 10 11 - 51 52 - 92 93 - 11 12 - 52 53 - 93 94 - 12 13 - 53 54 - 94 95 - 13 14 - 54 55 - 95 96 - 14 15 - 55 56 - 96 97 - 15 16 - 56 57 - 97 98 - 16 17 - 57 58 - 98 99 - 17 18 - 58 59 - 99 100 - 18 19 - 59 60 - 100 101 - 19 20 - 60 61 - 101 102 - 20 21 - 61 62 - 102 103 - 21 22 - 62 63 - 103 104 - 22 23 - 63 64 - 104 105 - 23 24 - 64 65 - 105 106 - 24 25 - 65 66 - 106 107 - 25 26 - 66 67 - 107 108 - 26 27 - 67 68 - 108 109 - 27 28 - 68 69 - 109 110 - 28 29 - 69 70 - 110 111 - 29 30 - 70 71 - 111 112 - 30 31 - 71 72 - 112 113 - 31 32 - 72 73 - 113 114 - 32 33 - 73 74 - 114 115 - 33 34 - 74 75 - 115 116 - 34 35 - 75 76 - 116 117 - 35 36 - 76 77 - 117 118 - 36 37 - 77 78 - 118 119 - 37 38 - 78 79 - 119 120 - 38 39 - 79 80 - 120 121 - 39 40 - 80 81 - 121 122 - 40 41 - 81 82 - 122 123 -





21BNRC052 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 123 124 - 167 168 - 211 212 - 124 125 - 168 169 - 212 213 - 125 126 - 169 170 - 213 214 - 126 127 - 170 171 - 214 215 - 127 128 - 171 172 - 215 216 - 128 129 - 172 173 - 216 217 - 129 130 - 173 174 - 217 218 - 130 131 - 174 175 - 218 219 - 131 132 - 175 176 - 219 220 - 132 133 - 176 177 - 220 221 - 133 134 - 177 178 - 221 222 - 134 135 - 178 179 - 222 223 - 135 136 - 179 180 - 223 224 - 136 137 - 180 181 - 224 225 - 137 138 - 181 182 - 225 226 - 138 139 - 182 183 - 226 227 - 139 140 - 183 184 - 227 228 - 140 141 - 184 185 - 228 229 0.01 141 142 - 185 186 - 229 230 0.01 142 143 - 186 187 - 230 231 0.01 143 144 - 187 188 - 231 232 0.01 144 145 - 188 189 - 232 233 - 145 146 - 189 190 - 233 234 0.05 146 147 - 190 191 - 234 235 0.13 147 148 - 191 192 - 235 236 0.08 148 149 - 192 193 - 236 237 0.03 149 150 - 193 194 - 237 238 0.02 150 151 - 194 195 - 238 239 0.04 151 152 - 195 196 - 239 240 0.93 152 153 - 196 197 - 240 241 0.03 153 154 - 197 198 - 241 242 0.09 154 155 - 198 199 - 242 243 0.01 155 156 - 199 200 - 243 244 0.78 156 157 - 200 201 - 244 245 1.45 157 158 - 201 202 - 245 246 0.31 158 159 - 202 203 - 246 247 0.55 159 160 - 203 204 - 247 248 4.31 160 161 - 204 205 - 248 249 0.48 161 162 - 205 206 - 249 250 0.60 162 163 - 206 207 - 250 251 0.13 163 164 - 207 208 - 251 252 0.03 164 165 - 208 209 - 252 253 0.25 165 166 - 209 210 - 253 254 <0.01 166 167 - 210 211 - 254 255 0.01





21BNRC052 - CONTINUED mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 255 256 <0.01 264 265 <0.01 273 274 <0.01 256 257 <0.01 265 266 0.01 274 275 <0.01 257 258 <0.01 266 267 <0.01 275 276 <0.01 258 259 <0.01 267 268 <0.01 276 277 <0.01 259 260 <0.01 268 269 <0.01 260 261 <0.01 269 270 <0.01 261 262 <0.01 270 271 <0.01 262 263 <0.01 271 272 <0.01 263 264 0.60 272 273 <0.01





21BNRC054 mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t mFrom mTo Au g/t 0 1 - 41 42 - 82 83 0.01 1 2 - 42 43 - 83 84 0.01 2 3 - 43 44 - 84 85 0.01 3 4 - 44 45 0.01 85 86 <0.01 4 5 - 45 46 2.69 86 87 <0.01 5 6 - 46 47 0.02 87 88 <0.01 6 7 - 47 48 0.03 88 89 <0.01 7 8 - 48 49 0.02 89 90 <0.01 8 9 - 49 50 0.01 90 91 0.01 9 10 - 50 51 0.04 91 92 0.01 10 11 - 51 52 0.02 92 93 <0.01 11 12 - 52 53 0.0 93 94 0.01 12 13 - 53 54 <0.01 94 95 <0.01 13 14 - 54 55 0.0 95 96 <0.01 14 15 - 55 56 0.0 96 97 <0.01 15 16 - 56 57 0.0 97 98 <0.01 16 17 - 57 58 0.0 98 99 <0.01 17 18 - 58 59 0.0 99 100 <0.01 18 19 - 59 60 <0.01 100 101 <0.01 19 20 - 60 61 0.0 101 102 <0.01 20 21 - 61 62 0.1 102 103 <0.01 21 22 - 62 63 0.1 103 104 0.01 22 23 - 63 64 0.0 104 105 <0.01 23 24 - 64 65 0.0 105 106 <0.01 24 25 - 65 66 0.0 106 107 <0.01 25 26 - 66 67 0.0 107 108 <0.01 26 27 - 67 68 0.0 108 109 0.01 27 28 - 68 69 0.1 109 110 0.01 28 29 - 69 70 0.0 110 111 0.01 29 30 - 70 71 0.0 111 112 0.23 30 31 - 71 72 0.0 112 113 0.10 31 32 - 72 73 0.0 113 114 0.05 32 33 - 73 74 <0.01 114 115 0.07 33 34 - 74 75 <0.01 115 116 0.91 34 35 - 75 76 <0.01 116 117 2.82 35 36 - 76 77 <0.01 117 118 0.44 36 37 - 77 78 0.0 118 119 0.16 37 38 - 78 79 0.0 119 120 0.02 38 39 - 79 80 <0.01 120 121 0.01 39 40 - 80 81 0.0 121 122 0.02 40 41 - 81 82 0.0 122 123 0.11