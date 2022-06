Monument reçoit des résultats significatifs concernant le forage RC dans le cadre du programme de forage de phase 2 du projet aurifère de Murchison

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que des résultats significatifs concernant le forage à circulation inverse (« RC ») ont été reçus dans le cadre du programme d'exploration de phase 2 de Burnakura, l'un des principaux projets aurifères de Murchison dans la région de Meekatharra, en Australie-Occidentale.



Dans le cadre d'un programme d'exploration de deux ans visant à tester le potentiel de découverte aurifère, le programme de forage de phase 2 a débuté en novembre 2021, après l'achèvement du programme de phase 1 en août 2021 (voir le communiqué de presse daté du 15 décembre 2021 et du 19 janvier 2022). Le programme de forage RC et DD de phase 2 a été achevé en avril 2022. Les résultats d'essai restants de la composante de forage au diamant (« DD ») sont attendus au cours des semaines à venir. La Société est impatiente de tenir au courant le marché avec une annonce complète incorporant les résultats de forage DD et RC.

FAITS MARQUANTS

Le forage à circulation inverse a rencontré plusieurs horizons de minéralisation en profondeur, indiquant la minéralisation aurifère en aval-pendage et le potentiel d'une minéralisation économique souterraine supplémentaire au gisement NOA 1.

Les résultats d'essai significatifs de l'ensemble de la composante de forage RC du programme retournés comprennent : 4 m à 32,0 g/t d'or à partir de 218 m (dont 1 m à 71,8 g/t d'or à partir de 219 m), 1 m à 1,1 g/t d'or à partir de 226 m, 1 m à 4,2 g/t d'or à partir de 229 m et 1 m à 1,1 g/t d'or dans 21BNRC050, testant la profondeur de la minéralisation NOA 1. De l'or visible a été observé dans les éclats de RC associés à l'interception de 4 m à 32,0 g/t d'or (voir l'image dans la Figure 1 ci-dessous).



La Figure 1 : Or visible observé dans le trou de forage RC 12BNRC050 à 219 m de profondeur à NOA 1 est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23297b7c-d85c-4ea7-a64e-c032d336e709



2 m à 5,3 g/t d'or à partir de 140 m dans 21BNRC047 1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 190 m et 1 m à 1,7 g/t d'or à partir de 184 m dans 21BNRC048 1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 246 m et 1 m à 1,5 g/t d'or à partir de 243 m dans 21BNRC05 1 m à 2,4 g/t d'or à partir de 45 m et 1 m à 2,8 g/t d'or à partir de 116 m dans 21BNRC05 1 m à 1,2 g/t d'or à partir de 240 m dans 21BNRC049

D'autres résultats d'essai sont attendus des dix trous restants forés au diamant, testant la profondeur du système minéralisé.

Une fois que les essais restants des trous au diamant auront été reçus, ils seront incorporés avec les résultats RC positifs, et une interprétation détaillée sera entreprise pour évaluer la profondeur du système minéralisé NOA et les composants structurels des diverses unités lithologiques.

La prospectivité des zones cibles de phase 2 est considérablement améliorée en raison de sa proximité avec le corridor structurel prolifique de NOA, qui héberge une minéralisation aurifère économique significative avec une production historique à partir de mines à ciel ouvert et souterraines.

La Société continue d'évaluer toutes les options et opportunités d'ajout à la base de ressources minérales à l'aide de techniques d'exploration systématiques appliquées à l'ensemble des terres régionales du projet Murchison de Monument.

Cathy Zhai, PDG de Monument, a déclaré : « Nous sommes encouragés par ces premiers résultats RC prometteurs du programme de phase 2 visant à tester l'étendue de la minéralisation économique sous NOA 1, NOA 2, NOA 4-6 et NOA 7/8. Ces résultats renforcent notre détermination que la structure NOA est très prometteuse avec le potentiel d'expansion et de mise à niveau des ressources minérales existantes, qui restent ouvertes en profondeur. La Société continue de faire progresser la campagne d'exploration systématique pour tester les extensions vers le groupement connu de gisements aurifères à Burnakura et débloquer le potentiel élargi des projets aurifères de Murchison pour une minéralisation aurifère économique supplémentaire. »

DISCUSSION DU PROGRAMME DE FORAGE DE PHASE II

La structure de Burnakura est spatialement liée aux mines à ciel ouvert, qui ont produit des onces d'or significatives à partir de cinq gisements (Figure 2).

La Figure 2 : Zones cibles de la phase 1 et de la phase 2 d'exploration de Murchison est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34c95f7d-7d00-4ff5-9405-afad3c976e32

Le programme de forage de phase 2 a suivi le programme de phase 1 visant à identifier une minéralisation aurifère économique supplémentaire au projet de Burnakura, en Australie-Occidentale (Figures 3 et 5), ciblant spécifiquement NOA 1, NOA 2, NOA 4-6, NOA 7/8 et New Alliance le long de la structure NOA hautement prometteuse, un ébrasement à partir du Corridor de cisaillement de Burnakura à l'échelle régionale pour tester la minéralisation primaire en profondeur sous les gisements.

La Figure 3 : Forage de phase 2 terminé pour NOA, montrant des interceptions anormales dans le forage RC est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9888abab-5231-45be-a6bd-2a27919c58b2

La Société a foré 18 trous RC et DD combinés pour un total de 5 595,1 m par rapport aux 18 trous initialement prévus pour un total RC et DD combiné de 5 546 m. La répartition du forage terminé est fournie dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Forage RC et DD terminé pour la phase 2

Target



Number of holes Drill metres RC RCDD Total RC DD Total NOA 1 4 3 7 1,559.8 385.5 1,945.3 NOA 2 1 1 2 510.0 49.7 559.7 NOA 4-6 1 1 2 525.0 71.0 596.0 NOA 7/8 1 5 6 1,740.2 588.9 2,329.1 New Alliance 1 - 1 165.0 - 165.0 Total 8 10 18 4,500.0 1,095.1 5,595.1



Tous les résultats RC ont été retournés pour le forage des cibles NOA 1, NOA 2 et New Alliance. La composante DD du programme de forage pour NOA 1, NOA 2, NOA 4-6 et NOA 7/8 est en attente.

Des techniques GPS différentielles ont été utilisées pour examiner avec précision tous les emplacements du collier de forage. Une étude en profondeur utilisant une méthode gyroscopique a été entreprise pour tous les trous de forage et stockée dans la base de données géologiques.

Le relevé géologique pour le forage de phase 2 a été téléchargé dans la base de données géologiques SQL centrale de la Société.

L'échantillonnage a été effectué selon les protocoles de Monument conformément aux meilleures pratiques de l'industrie. Les procédures de contrôle qualité adoptées pour toutes les phases de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons ont consisté à insérer du matériel de référence certifié « CRM » pour les échantillons de référence et à blanc tous les 20 échantillons. Les CRM couvraient les plages de teneur aurifère attendues dans le cadre du projet de Murchison.

Toutes les opérations de préparation d'échantillons et tous les essais aurifères des échantillons primaires ont été effectués par un laboratoire commercial indépendant, ALS Geochemistry, à Kalgoorlie, en Australie-Occidentale. Les échantillons ont été analysés pour l'or par essai au feu avec collecte de plomb sur une charge de 50 g avec finition AAS.

NOA 1

Les meilleurs résultats des forages RC effectués à NOA 1 comprennent :

4 m à 32,0 g/t d'or à partir de 218 m, 1 m à 1,1 g/t d'or à partir de 226 m (or visible aperçu dans des éclats de RC associés à l'interception – voir Figure 1), 1 m à 4,2 g/t d'or à partir de 229 m et 1 m à 1,1 g/t d'or dans 21BNRC050. Dont 1 m à 71,8 g/t d'or à partir de 219 m

2 m à 5,3 g/t d'or à partir de 140 m dans 21BNRC047

1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 190 m et 1,7 g/t d'or à partir de 184 m dans 21BNRC048

1 m à 1,2 g/t d'or à partir de 240 m dans 21BNRC049

1 m à 4,3 g/t d'or à partir de 246 m et 1 m à 1,5 g/t d'or à partir de 243 m dans 21BNRC052

L'emplacement des résultats des trous de forage rapportés dans ce communiqué de presse est illustré dans la vue plan de la Figure 3 et dans la vue transversale de la Figure 4. La vue transversale est une section transversale de 7010030N au gisement NOA 1 avec une fenêtre de coupure de 50 m de part et d'autre de la ligne de section AA1 indiquée sur la vue plan dans la Figure 3. La vue transversale montre les interceptions significatives de forage rapportées dans ce communiqué présentées dans des cases jaunes et certains forages précédemment rapportés dans des cases blanches. La large minéralisation interprétée au sein de la zone cible a mis en évidence des teneurs aurifères supérieures à 0,5 g/t.

Les trous 21BNRC047, 21BNRC048, 21BNRC049, 21BNRC050, 21BNRC052 et 21BNRD051 (RC pré-collier avec résidu de diamant) ont été forés pour cibler les portions plus profondes de la minéralisation aurifère interprétée à haute teneur de NOA 1, où les précédents trous de forage 16MRC107 et 20MRD013 avaient croisé 7 m à 9,0g/t d'or à partir de 140 m et 1 m à 7,6 g/t d'or à partir de 243 m respectivement (Figure 4). La minéralisation aurifère au sein de tous les trous de forage est associée à des roches mafiques-ultramafiques cisaillées et des veines de quartz-carbonate avec altération talc-carbonate, et accessoirement de la biotite, de la pyrite et un peu d'arsénopyrite. Dans la carotte de forage au diamant, les zones minéralisées sont visuellement distinctes en raison de la présence de veines de quartz-carbonate de plusieurs millimètres ou centimètres de large qui sont couramment plissées et affichent des lisières de talc-carbonate jaune-marron.

La largeur et la teneur de la minéralisation interceptée en profondeur sous le puits historique dans le trou de forage 21BNRC050 indiquent la continuité de la minéralisation en profondeur et restent ouvertes, améliorant considérablement le potentiel de la cible souterraine NOA 1 d'héberger une minéralisation aurifère significative au-delà des ressources minérales existantes (Figure 4).

Les résultats du forage DD devraient fournir des informations structurelles et géologiques essentielles qui aideront à évaluer les composantes structurelles des diverses unités lithologiques. Monument est impatiente de tenir à jour le marché avec une annonce plus complète combinant tous les résultats RC et DD de phase 2 au cours des semaines à venir lorsque les résultats DD seront disponibles.

La Figure 4 : Section transversale NOA 1 7010030N (AA1) +-50 m en regard du Nord montrant le forage de phase 2 terminé, des interceptions anormales dans le récent forage RC (cases jaunes) et certains forages précédemment rapportés (cases blanches) est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd8c62d5-bad5-4961-b32c-9ee3ee5dfa3a

New Alliance

Un forage RC a été réalisé sur la cible New Alliance, qui a historiquement produit 30 Koz d'or à partir d'un puits ouvert (Figures 2 et 5). Ce trou a ciblé la profondeur de minéralisation à haute teneur interprétée sous l'extrémité nord du puits. Les essais significatifs retournés comprennent 1 m à 2,4 g/t d'or à partir de 45 m et 1 m à 2,8 g/t à partir de 116 m dans 21BNRC054. Cette zone de minéralisation aurifère interprétée à New Alliance reste ouverte, étant principalement non testée latéralement et en profondeur. (Figure 5).

Les trous de forage pour ce communiqué sont détaillés dans les Annexes 1 et 2.

La Figure 5 : Plan de localisation de forage à la cible New Alliance est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74be83cb-9ae2-4151-9315-52fa0fb94f83

CONTEXTE DU PROJET MURCHISON DE MONUMENT

Le projet aurifère Murchison de Monument comprend 170 km2 de roches vertes archéennes hautement prometteuses. La zone du projet couvre la marge orientale de la ceinture de roches vertes de Meekatharra-Wydgee dans la partie Nord-Est du domaine de Murchison (Figure 6). Historiquement, le complexe aurifère de Murchison a produit plus de 15 millions d'onces d'or depuis les années 1900 et accueille actuellement d'importants producteurs d'or dans la région.

La Figure 6 : Le projet Murchison de Monument et la production aurifère environnante à ce jour est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2708b24-41b8-48d3-883e-923f0a6053a0

- Source des chiffres de ressources historiques de Gabanintha : Mapleson, D., (2013) Murchison Gold Project: Burnakura and Gabanintha Inventaire des ressources. Par BMGS pour Monument Mining Limited. Décembre 2013 ;

- La production aurifère historique environnante est uniquement indicative et recueillie par les géologues de Monument.

Déclaration de la personne compétente/de la personne qualifiée

Les informations techniques et scientifiques contenues dans le présent communiqué de presse ont été compilées par M. Ekow Taylor, géologue professionnel agréé de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Géologue en chef de la société, et examinées et approuvées par Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, une Personne qualifiée au sens de NI43-101, retenue par Golder Associates Pty Ltd.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

