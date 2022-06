Thérapeutique Knight assure les activités commerciales d’Exelon en Colombie

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui que sa filiale colombienne, Biotoscana Farma S.A., est en processus de prise en charge intégrale des activités commerciales d’Exelon® (rivastigmine) en Colombie après le transfert réussi de l’autorisation de commercialisation. En date du 26 mai 2021, Knight a parachevé l’acquisition des droits exclusifs de production, de commercialisation et de vente d’Exelon® au Canada et en Amérique latine, ainsi que de la licence exclusive d’utilisation de la propriété intellectuelle et de la marque Exelon, auprès de Novartis sur ces territoires.



Exelon® est un médicament sur ordonnance homologué pour la première fois en 1997 et actuellement enregistré et vendu dans environ 90 pays. Exelon® est indiqué pour traiter les symptômes de démence légère à modérément sévère chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson. Knight a conclu une entente de service de transition avec Novartis jusqu’au transfert d’autorisations de commercialisation, et ce, pays par pays.

« Nous sommes heureux d’assurer intégralement les activités commerciales d’Exelon en Colombie et de poursuivre le soutien de cette option thérapeutique essentielle et bien établie dans un domaine où les besoins non satisfaits sont aussi élevés que ceux de la maladie d’Alzheimer », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight.

