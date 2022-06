D'Addario proclama il 6 giugno 2022 la Giornata mondiale del cambio delle corde di chitarra #WorldStringChangeDay

French German Japanese Spanish Chinese (Simplified) Italian

FARMINGDALE, New York, June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- D'Addario, il primo produttore di corde per chitarra al mondo, è lieto di annunciare, il prossimo lunedì 6 giugno 2022, la celebrazione inaugurale del #WorldStringChangeDay.



In quanto leader mondiale nella produzione di corde per chitarra innovative e di massima qualità, D'Addario invita i musicisti di tutto il mondo a celebrare il gratificante rituale di sostituire le corde del proprio strumento musicale.

"La sensazione e il tono di un set di corde nuove è semplicemente indescrivibile", afferma il famoso chitarrista e tecnico brasiliano Lari Basilio. "La maneggevolezza dello strumento diventa più fluida, il tono più vibrante e ci si sente nuovamente ispirati!"

I musicisti potranno mostrare sui social media l'aspetto, il funzionamento e il suono del loro strumento che installa un set di corde nuove, spiegare le loro preferenze e le tecniche su come sostituirle.



Nella settimana precedente al #WorldStringChangeDay, i chitarristi, i bassisti, i suonatori di ukulele e di mandolino della rete mondiale di artisti di D'Addario, inclusi Herman Li, Evan Taucher, Lari Basilio, JB Brubaker, Casper Esman, Mark Tremonti e altri ancora spiegheranno l'importanza di mantenere e cambiare le corde del proprio strumento musicale.

"Le corde D'Addario sono da sempre le mie preferite", afferma il chitarrista Michael Kiwanuka, che ha ricevuto una nomination ai Grammy. "Hanno qualcosa di speciale che fa suonare la mia chitarra proprio come voglio. Sono essenziali per ottenere un tono eccellente. Con set di corde nuove, sono sempre motivato a prendere in mano la mia chitarra e suonare".

In occasione dell'evento, D'Addario terrà un concorso a premi sui social media, dove i musicisti potranno pubblicare la loro storia e vincere un set di corde di loro scelta.

I musicisti dovranno pubblicare sui social media #WorldStringChangeDay per partecipare alla conversazione e avere la possibilità di vedere i loro post pubblicati da D'Addario & Co.

La storia di D'Addario nella produzione di corde per chitarra inizia nel 1600 a Salle, in Italia. Come parte del suo impegno all'integrazione verticale, D'Addario produce più di 700.000 corde al giorno nel suo stabilimento di Farmingdale, New York.

Per maggiori informazioni sul concorso, visitare il sito: https://ddar.io/WSCD.PR



D'Addario & Company, Inc.

D'Addario è il primo produttore mondiale di accessori per strumenti musicali, che commercializza sotto vari brand, quali D'Addario Fretted, D'Addario Orchestral, D'Addario Woodwinds, Promark Drumsticks, Evans Drumheads e Puresound Snare Wires. L'azienda a conduzione familiare ha radici che risalgono al XVII secolo. Oggi D'Addario conta più di 1100 dipendenti in tutto il mondo e produce il 95% dei suoi prodotti negli Stati Uniti applicando principi di produzione Lean di Toyota. Gli accessori musicali D'Addario sono distribuiti in 120 Paesi, servendo oltre 3300 rivenditori statunitensi, tutti i principali siti di e-commerce e sono la scelta preferita dei musicisti di tutto il mondo, tra cui si possono citare Keith Urban, Zac Brown, Brandi Carlile, Dave Matthews, Gary Clark Jr, Chris Thile, Ry Cooder, Joe Satriani, Julia Fischer, Anderson .Paak, Kacey Musgraves e altri ancora.

La Fondazione D'Addario crede che la musica abbia il potere di liberare la creatività, aumentare l'autostima e persino migliorare i risultati scolastici. D'Addario conferma inoltre il suo impegno sociale e ambientale promuovendo iniziative quali Playback e PlayPlantPreserve.



Contatto per i media - D’Addario & Co, Inc.

Natalie Morrison (natalie.morrison@daddario.com)

https://www.daddario.com

Una foto che accompagna questo annuncio è disponibile all'indirizzo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94e60972-3b85-46fd-aa13-11bf42c8927d/it