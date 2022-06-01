D’Addario指定2022年6月6日为世界换弦日（WorldStringChangeDay）

French German Japanese Spanish Chinese (Simplified) Italian

纽约州法明代尔, June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球首屈一指的吉他琴弦制造商D'Addario自豪地宣布于2022年6月6日星期一举办首届世界换弦日（WorldStringChangeDay）。



作为吉他琴弦创新与品质的全球领导者，D'Addario邀请世界各地的音乐人用新琴弦来庆祝该仪式并作为关爱他们乐器的回报。

“没有什么比新琴弦的感觉和音色更好的了，”著名的巴西吉他演奏家和技术员Lari Basilio表示。“它让演奏更加流畅，音色更灵动，激发更多灵感！”

社交媒体上的演奏者也受到鼓励来展示他们的乐器换上新琴弦后的外观、演奏以及声音，并研究自己偏爱的琴弦和换弦技术。



在世界换弦日#WorldStringChangeDay前一周，D'Addario全球艺术家名单中的吉他手、贝斯手、尤克里里和曼陀林演奏者，如李康敏（Herman Li）、Evan Taucher、Lari Basilio、JB Brubaker、Casper Esman、Mark Tremonti及更多演奏者将分享关于换弦和保养乐器的重要性的内容。

“D'Addario琴弦一直都是我的首选，”获格莱美提名的吉他手Michael Kiwanuka表示。“它们有一些独特之处，会让我的吉他琴声和感觉呈现出该有的样子。它们是获得良好音色的第一步。有一套新的琴弦，会激励我拿起吉他并进行演奏。”

作为新节日的一部分，D'Addario将通过社交媒体举办一场赠送活动，演奏者可以在活动中发布自己更换琴弦的故事，并有机会赢取自己选择的琴弦。

我们鼓励音乐人在社交媒体上使用#WorldStringChangeDay发帖，参与对话并有机会让D’Addario & Co.转发他们的帖文。

D'Addario生产吉他琴弦的历史可以追溯到1600年代的意大利萨莱。作为垂直整合承诺的一部分，D'Addario每天在纽约州法明代尔生产70多万根琴弦，由他们自己内部的线材轧机制造。

如需了解更多有关参与方式的信息，请访问：https://ddar.io/WSCD.PR



D'Addario & Company, Inc.

D’Addario是全球最大的乐器配件制造商，以下列几个产品品牌销售：D’Addario Fretted、D’Addario Orchestral、D’Addario Woodwinds、Promark Drumsticks、Evans Drumheads和Puresound Snare Wires。D'Addario是一家家族所有和经营的企业，其历史可以追溯到17世纪，现在在全球有1100多名员工，95%的产品在美国生产，同时采用了丰田的精益生产原则。 D'Addario音乐配件销往120个国家和地区，服务3,300多家美国零售商及所有主要电子商务网站，是世界各地音乐人的首选，包括Keith Urban、Zac Brown、Brandi Carlile、Dave Matthews、Gary Clark Jr.、Chris Thile、Ry Cooder、Joe Satriani、Julia Fischer、Anderson .Paak、Kacey Musgraves等。

D'Addario基金会相信音乐能够释放创造性、增强自信和提升学业水平。D’Addario还通过Playback和PlayPlantPreserve等举措强化其作为社会和环境领导者的角色。



媒体联系人- D’Addario & Co, Inc.

Natalie Morrison (natalie.morrison@daddario.com)

https://www.daddario.com

本公告随附图片可通过以下网址获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94e60972-3b85-46fd-aa13-11bf42c8927d/zh-Hans