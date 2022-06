MISE À JOUR : Reaction Dynamics accélère le développement d’une technologie hybride de lanceurs

Un projet de R et D de 4,8 millions de dollars de NGen permet l’acquisition de la première imprimante 3D Sapphire de Velo3D au Canada



HAMILTON, Ontario, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération du Canada (NGen, de l’anglais Next Generation Manufacturing Canada), la communauté dirigée par l’industrie derrière les projets de fabrication de pointe du Canada, annonce son plus récent projet avec Reaction Dynamics (RDX), un fabricant québécois de lanceurs orbitaux. RDX fera l’acquisition de l’une des technologies d’impression 3D les plus perfectionnées du monde grâce à un projet de recherche et développement de 4,8 millions de dollars soutenu par NGen. Cette acquisition est aussi la première implantation au pays d’une solution de fabrication additive métallique intelligente de Velo3D – déjà utilisée par certains des fabricants de lanceurs les plus avancés au monde pour produire des pièces cruciales de moteur. Reaction Dynamics tirera profit de la technologie de fabrication additive métallique de Velo3D pour fabriquer des lanceurs commerciaux écologiques, sûrs et abordables dès 2024.

Velo3D est une entreprise de technologie de fabrication additive métallique d’avant-garde pour des pièces cruciales. Sa solution complète, qui combine le logiciel de préimpression Flow, le logiciel d’assurance de la qualité Assure et l’imprimante sur métal Sapphire 3D, a la capacité unique d’améliorer la façon dont sont construites des pièces métalliques de grande valeur. Le résultat prend la forme de pièces de géométrie complexe destinée à des applications dans le monde réel, comme la fabrication des moteurs monoblocs de Reaction Dynamics. Cette technologie d’impression simplifie et accélère grandement la fabrication de pièces, tout en rendant celles-ci plus fiables.

« Nous sommes reconnaissants de l’important soutien financier de NGen et fiers d’avoir accès à l’une des technologies les plus avancées de l’industrie pour la fabrication de pièces pour le secteur aérospatial, affirme Bachar Elzein, fondateur, président-directeur général et directeur technique de Reaction Dynamics. Sapphire nous procure un avantage concurrentiel en nous permettant d’accélérer notre cadence de fabrication sans compromettre d’aucune façon la qualité. Cela nous rapproche de notre objectif d’envoyer des lanceurs orbitaux écologiques et abordables, faisant du Canada une destination de lancement écologique d’avant-garde. »

« En investissant dans le développement de solutions transformatrices, Fabrication de prochaine génération du Canada s’assure que les entreprises canadiennes novatrices obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour offrir des solutions canadiennes de calibre mondial destinées aux nouveaux marchés en croissance, comme les services de lancement commercial, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François Philippe Champagne. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce projet de collaboration qui accroîtra la capacité du Canada de concevoir et de produire au pays la prochaine génération de fusées tout en veillant à ce que notre industrie de l’aérospatiale demeure compétitive à l’échelle internationale. »

« NGen est heureuse de soutenir une solution canadienne plus sûre, plus écologique et plus économique aux services de lancements commerciaux, affirme Jayson Myers, président-directeur général de NGen. Ce projet souligne l’importance de l’investissement stratégique dans de nouvelles capacités de fabrication de pointe qui peuvent catapulter les entreprises canadiennes en première ligne de leur industrie respective. »

« L’objectif de Reaction Dynamics de produire des moteurs de lanceurs plus écologiques et plus efficaces concorde bien avec les avantages qu’offre notre solution complète, puisque celle-ci peut aider les clients à regrouper des douzaines de pièces en des composants uniques, ce qui améliore le rapport poussée sur poids, soutient Zach Murphree, vice-président au développement des affaires de Velo3D. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer étroitement avec Bachar et l’équipe de RDX dans la poursuite de leur parcours vers l’orbite. »

La subvention est accordée à Reaction Dynamics et à son partenaire de fabrication, la société Amrikart, par l’entremise des Grappes d’innovation mondiales du Canada, qui soutiennent le Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement. NGen se voue à renforcer les capacités de fabrication de prochaine génération et continue d’investir dans des projets de fabrication et de technologie collaboratifs et transformateurs qui laisseront un legs durable à l’écosystème de fabrication de pointe du Canada.

À propos de Reaction Dynamics

Reaction Dynamics (RDX) est une entreprise de fabrication de fusées fondée en 2017 dont la mission est de faciliter l’accès à l’espace grâce au lancement des fusées les plus écologiques, sécuritaires et concurrentielles jamais créées. Reaction Dynamics a mis au point une technologie de lancement hybride révolutionnaire qui diminue considérablement l’impact des lancements orbitaux sur l’environnement, comparativement aux technologies actuelles. Le premier petit lanceur de Reaction Dynamics, Aurora, est en phase d’essai de qualification. Son premier vol est prévu pour 2023.

À propos de Fabrication de prochaine génération du Canada (NGen)

NGen est l’organisme à but non lucratif dirigé par l’industrie qui mène la Supergrappe de fabrication avancée du Canada. Il a pour mandat de développer au Canada des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au bénéfice des Canadiens. NGen travaille à renforcer la collaboration parmi ses quelque 4 500 fabricants, entreprises de technologie, centres d’innovation et chercheurs membres et accorde du financement et du soutien à des initiatives menées par l’industrie qui visent à mettre au point, à appliquer ou à adapter des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

À propos de Velo3D

Velo3D est une entreprise de technologie d’impression 3D métal. L’impression 3D — appelée fabrication additive — a la capacité unique d’améliorer la façon dont sont fabriquées des pièces métalliques de grande valeur. Velo3D a surmonté les limites des imprimantes de fabrication additive conventionnelles en concevant une solution complète qui permet aux ingénieurs de concevoir et d’imprimer les pièces qu’ils veulent. La solution complète inclut le logiciel de préimpression Flow, la famille d’imprimantes Sapphire et le système de contrôle qualité Assure — qui sont tous propulsés par le processus de fabrication Intelligent Fusion de Velo3D. Pour en savoir plus, visitez le site ‹velo3d.com›, ou suivez l’entreprise sur LinkedIn ou Twitter.





