Feedzai organise un panel sur la scène principale avec des preneurs de risques à Money20/20

LONDRES, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Feedzai, la première plateforme RiskOps au monde pour la gestion des risques financiers, a annoncé qu'elle organiserait deux tables rondes uniques lors de l'événement Money 20/20 Europe de cette année à Amsterdam. Le 7 juin, le panel sur la scène principale intitulé « Fast, Higher and Into Orbit » réunira certaines des personnes les plus remarquables au monde, y compris l'astronaute Tim Peake, la pilote de course Susie Wolff et le grimpeur libre Alain Robert, afin de discuter des risques qu'ils ont pris dans leur carrière et des leçons qu'ils ont tirées dans le cadre de la gestion financière. Le panel sera accueilli par Nuno Sebastião, PDG de Feedzai.



La discussion aura lieu à 12h05 et étudiera la manière dont les panélistes gèrent les risques dans leur propre vie et sont devenus des pionniers dans leur domaine tout en tirant des leçons importantes pour les traduire en termes commerciaux. Qu'il s'agisse de conduire une voiture de Formule 1, d'escalader librement les plus hauts bâtiments du monde ou de passer du temps dans la station spatiale internationale, ces individus ont géré les risques de manière calculée, tout comme les technologies révolutionnaires de Feedzai le font pour les institutions financières, les acquéreurs et les fintechs du monde entier. Les intervenants feront la lumière sur les enseignements précieux que les organisations peuvent utiliser pour les aider à gérer les risques et à créer un plan solide pour découvrir et surmonter les risques commerciaux.

« Feedzai est fière et heureuse de réunir un groupe de personnes incroyables et influentes pour discuter d'un sujet aussi important », a révélé Nuno Sebastião, PDG de Feedzai. « Nous pensons qu'il est crucial de faciliter la discussion sur la façon de gérer les risques au niveau personnel et au niveau de l'entreprise, en particulier d'une manière qui soit universellement comprise. En donnant à des gens comme Tim Peake, Susie Wolff et Alain Robert l'opportunité de partager leurs expériences, nous espérons créer des parallèles avec le monde des affaires et démontrer les différentes façons dont vous pouvez gérer les risques. Ce faisant, nous visons à souligner l'importance de la préparation et de la mise en place d'un plan pour prévenir les incidents susceptibles de causer d'immenses dommages à une organisation. »

En outre, Feedzai organisera également une discussion sur la phase d'échange le mercredi 8 juin à 14h40, dans le but de mettre en évidence les « acteurs en coulisse » protégeant l'écosystème des paiements. Organisé par Richard Harris, directeur de la stratégie et des conseils chez Feedzai, Graham Barrow de Dark Money Files, rejoint par Silvia Mensdorff-Pouilly, vice-présidente et directrice des opérations bancaires et des paiements Europe chez FIS, et Jethro Cornelissen, responsable de la lutte contre la fraude chez ING, le panel soulignera la réalité de la protection du secteur Fintech contre les auteurs de menaces. Le trio abordera des sujets tels que l'argent international de la drogue et la corruption, les faiblesses de l'écosystème des paiements et diverses technologies qui peuvent s'avérer utiles.

Feedzai sera située dans le Hall A, stand n° 60 lors de l'événement Money20/20 Europe qui se tiendra au Rai Amsterdam du 7 au 9 juin 2022.

À propos de Feedzai : Feedzai est la première plateforme RiskOps au monde dédiée à la gestion du risque financier et le leader du marché dans la protection du commerce mondial grâce à la plateforme de gestion des risques basée sur le cloud la plus avancée d'aujourd'hui, propulsée par l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Feedzai assure la transition vers un monde sans numéraire tout en permettant la confiance numérique dans tour type de transaction et de paiement. Les plus grandes banques du monde, les transformateurs et les détaillants les plus importants au monde font confiance à Feedzai afin de protéger des milliards de dollars et gérer les risques tout en améliorant l'expérience client pour les utilisateurs quotidiens, sans compromettre la confidentialité. Feedzai est une société de série D qui a levé 282 millions de dollars à ce jour avec une valorisation actuelle de 1,5 milliard de dollars. Sa technologie protège 900 millions de personnes dans 190 pays. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : feedzai.com.

Contact auprès des médias :

Catarina da Fonseca

Responsable des relations publiques et des communications chez Feedzai

catarina.fonseca@feedzai.com