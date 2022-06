English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 1.6.2022 klo 18.45

Huhtamäki Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun joukkovelkakirjalainan

Huhtamäki Oyj laskee liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman vastuullisuusindikaattoreihin sidotun joukkovelkakirjalainan. Vastuullisuusindikaattoreihin sidottu viiden vuoden joukkovelkakirjalaina erääntyy 9.6.2027, ja sillä on 4,25 prosentin suuruinen vuosittainen korko, jota korotetaan, jos tiettyjä vastuullisuustavoitteita ei saavuteta.

Joukkovelkakirjalainaa merkitsi yli sata sijoittajaa. Huhtamäki Oyj tulee jättämään hakemuksen vastuullisuusindikaattoreihin sidotun joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle. Vastuullisuusindikaattoreihin sidottu joukkovelkakirjalaina on ensimmäinen liikkeeseenlasku vastikään perustetun vastuullisuusindikaattoreihin sidotun viitekehyksen (Sustainability-Linked Bond Framework) alla ja se mahdollistaa Huhtamäkeä yhdistämään vastuullisuuden rahoituskustannuksiinsa kannustaen sitä näin saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Vastuullisuusindikaattoreihin sidottuun joukkovelkakirjalainaan valitut tavoitteet liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Huhtamäki käyttää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatuja varoja 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen tilapäisen rahoitusjärjestelyn uudelleenrahoittamiseen sekä konsernin muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle kultatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme asettaneet Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät ja varmentamat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 38 maassa ja 114 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 19 800 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 3,6 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com .

