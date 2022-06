Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France

Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com

a French Société Anonyme with a share capital of € 43 755 627 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852

Disclosure of trading in own shares

From May 30, 2022 to May 31, 2022

Issuer : Nexans

Category : treasury shares

Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from May 30, 2022 to May 31, 2022

The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 25, 2022, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased.

Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-30 FR0000044448 10715 93.025320 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-31 FR0000044448 10705 93.866053 XPAR

TOTAL 21,420

Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:01:12Z FR0000044448 92.200000 EUR 150 XPAR OD_6tPhPGT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:01:12Z FR0000044448 92.200000 EUR 360 XPAR OD_6tPhPGU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:02:12Z FR0000044448 92.400000 EUR 47 XPAR OD_6tPheta-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:04:44Z FR0000044448 92.450000 EUR 2 XPAR OD_6tPiIKJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:05:10Z FR0000044448 92.450000 EUR 34 XPAR OD_6tPiP7F-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:05:10Z FR0000044448 92.450000 EUR 32 XPAR OD_6tPiP7G-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:05:20Z FR0000044448 92.300000 EUR 71 XPAR OD_6tPiRdw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:05:20Z FR0000044448 92.300000 EUR 26 XPAR OD_6tPiRdx-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:07:10Z FR0000044448 92.000000 EUR 36 XPAR OD_6tPiuJO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:15:24Z FR0000044448 92.300000 EUR 335 XPAR OD_6tPkyiw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:15:25Z FR0000044448 91.800000 EUR 55 XPAR OD_6tPkz6h-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:24:06Z FR0000044448 92.050000 EUR 58 XPAR OD_6tPnAcb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:24:06Z FR0000044448 92.050000 EUR 129 XPAR OD_6tPnAcb-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:38:50Z FR0000044448 92.500000 EUR 40 XPAR OD_6tPqsaT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:38:51Z FR0000044448 92.500000 EUR 40 XPAR OD_6tPqsqW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:38:52Z FR0000044448 92.500000 EUR 40 XPAR OD_6tPqt6z-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:48:25Z FR0000044448 92.550000 EUR 88 XPAR OD_6tPtI3H-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:48:25Z FR0000044448 92.550000 EUR 77 XPAR OD_6tPtI3L-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:48:25Z FR0000044448 92.600000 EUR 5 XPAR OD_6tPtI3A-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:48:25Z FR0000044448 92.600000 EUR 150 XPAR OD_6tPtI3B-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:48:25Z FR0000044448 92.600000 EUR 37 XPAR OD_6tPtI3B-03 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:57:08Z FR0000044448 92.800000 EUR 20 XPAR OD_6tPvUEY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:57:08Z FR0000044448 92.800000 EUR 81 XPAR OD_6tPvUEZ-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:59:51Z FR0000044448 92.550000 EUR 51 XPAR OD_6tPwAar-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T07:59:51Z FR0000044448 92.550000 EUR 178 XPAR OD_6tPwAas-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:02:01Z FR0000044448 92.550000 EUR 1 XPAR OD_6tPwiXP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:06:45Z FR0000044448 92.550000 EUR 56 XPAR OD_6tPxuOu-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:06:45Z FR0000044448 92.550000 EUR 35 XPAR OD_6tPxuOv-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:07:08Z FR0000044448 92.550000 EUR 38 XPAR OD_6tPy0HN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:23:19Z FR0000044448 92.750000 EUR 114 XPAR OD_6tQ24uW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:23:53Z FR0000044448 92.700000 EUR 6 XPAR OD_6tQ2DgU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:23:53Z FR0000044448 92.700000 EUR 184 XPAR OD_6tQ2DgU-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:23:53Z FR0000044448 92.700000 EUR 50 XPAR OD_6tQ2DgV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:28:40Z FR0000044448 92.500000 EUR 11 XPAR OD_6tQ3QQt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:28:40Z FR0000044448 92.500000 EUR 109 XPAR OD_6tQ3QQu-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:33:58Z FR0000044448 92.550000 EUR 39 XPAR OD_6tQ4l9y-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:38:05Z FR0000044448 92.550000 EUR 125 XPAR OD_6tQ5nJz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:44:43Z FR0000044448 92.550000 EUR 20 XPAR OD_6tQ7Swm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:44:43Z FR0000044448 92.550000 EUR 37 XPAR OD_6tQ7Swn-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:56:28Z FR0000044448 92.950000 EUR 18 XPAR OD_6tQAQLU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:56:28Z FR0000044448 92.950000 EUR 31 XPAR OD_6tQAQLU-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:58:02Z FR0000044448 92.900000 EUR 126 XPAR OD_6tQAomA-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T08:58:02Z FR0000044448 92.950000 EUR 89 XPAR OD_6tQAomA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:00:26Z FR0000044448 92.800000 EUR 33 XPAR OD_6tQBQEZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:08:26Z FR0000044448 92.750000 EUR 34 XPAR OD_6tQDRAO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:08:26Z FR0000044448 92.750000 EUR 15 XPAR OD_6tQDRAP-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:08:26Z FR0000044448 92.750000 EUR 90 XPAR OD_6tQDRAQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:14:32Z FR0000044448 92.700000 EUR 80 XPAR OD_6tQEyJB-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:29:32Z FR0000044448 93.150000 EUR 26 XPAR OD_6tQIkTm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:37:33Z FR0000044448 93.200000 EUR 13 XPAR OD_6tQKlbV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:37:33Z FR0000044448 93.200000 EUR 7 XPAR OD_6tQKlbW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:38:21Z FR0000044448 92.950000 EUR 69 XPAR OD_6tQKxy0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:38:21Z FR0000044448 93.000000 EUR 39 XPAR OD_6tQKxxk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:38:21Z FR0000044448 93.000000 EUR 52 XPAR OD_6tQKxxl-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:38:21Z FR0000044448 93.000000 EUR 124 XPAR OD_6tQKxxm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T09:38:21Z FR0000044448 93.000000 EUR 62 XPAR OD_6tQKxxm-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:20:23Z FR0000044448 93.350000 EUR 16 XPAR OD_6tQVY4E-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:20:23Z FR0000044448 93.350000 EUR 53 XPAR OD_6tQVY4J-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:20:23Z FR0000044448 93.350000 EUR 91 XPAR OD_6tQVY4J-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:20:27Z FR0000044448 93.250000 EUR 37 XPAR OD_6tQVZG5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:27:35Z FR0000044448 93.150000 EUR 83 XPAR OD_6tQXMaV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:36:14Z FR0000044448 93.250000 EUR 34 XPAR OD_6tQZXWM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:36:14Z FR0000044448 93.250000 EUR 55 XPAR OD_6tQZXWN-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:49:41Z FR0000044448 93.200000 EUR 71 XPAR OD_6tQcvP9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:56:10Z FR0000044448 93.200000 EUR 120 XPAR OD_6tQeYhg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T10:56:10Z FR0000044448 93.200000 EUR 46 XPAR OD_6tQeYhg-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:13:26Z FR0000044448 93.200000 EUR 75 XPAR OD_6tQiuD7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:13:26Z FR0000044448 93.200000 EUR 53 XPAR OD_6tQiuD8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:14:23Z FR0000044448 93.100000 EUR 69 XPAR OD_6tQj8ug-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:22:22Z FR0000044448 93.200000 EUR 24 XPAR OD_6tQl9WS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:26:14Z FR0000044448 93.250000 EUR 107 XPAR OD_6tQm7tD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:28:01Z FR0000044448 93.550000 EUR 72 XPAR OD_6tQmZjp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:40:12Z FR0000044448 93.600000 EUR 38 XPAR OD_6tQpe56-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:40:12Z FR0000044448 93.650000 EUR 67 XPAR OD_6tQpe56-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:47:47Z FR0000044448 93.550000 EUR 48 XPAR OD_6tQrYNL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:48:14Z FR0000044448 93.500000 EUR 49 XPAR OD_6tQrfP8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:53:51Z FR0000044448 93.550000 EUR 52 XPAR OD_6tQt4w9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:56:28Z FR0000044448 93.550000 EUR 35 XPAR OD_6tQtk04-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:56:58Z FR0000044448 93.550000 EUR 1 XPAR OD_6tQtrn4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T11:56:58Z FR0000044448 93.550000 EUR 8 XPAR OD_6tQtrn4-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:01:47Z FR0000044448 93.500000 EUR 34 XPAR OD_6tQv50U-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:06:42Z FR0000044448 93.400000 EUR 55 XPAR OD_6tQwJbI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:06:42Z FR0000044448 93.400000 EUR 9 XPAR OD_6tQwJbI-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:06:42Z FR0000044448 93.400000 EUR 13 XPAR OD_6tQwJbJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:19:03Z FR0000044448 93.450000 EUR 99 XPAR OD_6tQzQKM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:20:38Z FR0000044448 93.050000 EUR 32 XPAR OD_6tQzp6j-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:26:37Z FR0000044448 93.000000 EUR 32 XPAR OD_6tR1KWh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:37:08Z FR0000044448 93.100000 EUR 75 XPAR OD_6tR3yao-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:37:08Z FR0000044448 93.100000 EUR 115 XPAR OD_6tR3yap-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:37:49Z FR0000044448 92.900000 EUR 4 XPAR OD_6tR49E1-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:37:49Z FR0000044448 92.900000 EUR 28 XPAR OD_6tR49E2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:47:43Z FR0000044448 92.950000 EUR 135 XPAR OD_6tR6dtT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:52:41Z FR0000044448 93.000000 EUR 42 XPAR OD_6tR7tO1-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:52:47Z FR0000044448 93.000000 EUR 27 XPAR OD_6tR7uxV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T12:55:02Z FR0000044448 92.900000 EUR 33 XPAR OD_6tR8UAR-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:12:59Z FR0000044448 92.850000 EUR 30 XPAR OD_6tRD0G6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:12:59Z FR0000044448 92.850000 EUR 26 XPAR OD_6tRD0G6-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:12:59Z FR0000044448 92.850000 EUR 57 XPAR OD_6tRD0G7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:14:09Z FR0000044448 92.800000 EUR 30 XPAR OD_6tRDIRa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:14:09Z FR0000044448 92.800000 EUR 128 XPAR OD_6tRDIRb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:14:16Z FR0000044448 92.700000 EUR 47 XPAR OD_6tRDKLe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:19:18Z FR0000044448 92.950000 EUR 54 XPAR OD_6tREal4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:26:53Z FR0000044448 93.000000 EUR 29 XPAR OD_6tRGVBD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:26:53Z FR0000044448 93.000000 EUR 13 XPAR OD_6tRGVBG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:26:53Z FR0000044448 93.000000 EUR 113 XPAR OD_6tRGVBH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:29:35Z FR0000044448 92.900000 EUR 63 XPAR OD_6tRHBLn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:29:35Z FR0000044448 92.900000 EUR 6 XPAR OD_6tRHBLo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:34:35Z FR0000044448 92.850000 EUR 28 XPAR OD_6tRIRIY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:34:35Z FR0000044448 92.850000 EUR 34 XPAR OD_6tRIRIZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:34:51Z FR0000044448 92.750000 EUR 58 XPAR OD_6tRIVRI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:43:50Z FR0000044448 92.800000 EUR 30 XPAR OD_6tRKliI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:43:50Z FR0000044448 92.800000 EUR 238 XPAR OD_6tRKliJ-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:45:35Z FR0000044448 92.750000 EUR 6 XPAR OD_6tRLD4i-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:45:35Z FR0000044448 92.800000 EUR 146 XPAR OD_6tRLD4h-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:45:38Z FR0000044448 92.750000 EUR 74 XPAR OD_6tRLDpX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:45:38Z FR0000044448 92.750000 EUR 167 XPAR OD_6tRLDpY-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:49:32Z FR0000044448 92.950000 EUR 39 XPAR OD_6tRMCfa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:50:10Z FR0000044448 92.850000 EUR 140 XPAR OD_6tRMMWJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T13:53:26Z FR0000044448 93.000000 EUR 68 XPAR OD_6tRNBhT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:03:18Z FR0000044448 93.150000 EUR 310 XPAR OD_6tRPfWR-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:05:46Z FR0000044448 93.050000 EUR 139 XPAR OD_6tRQI9q-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:09:31Z FR0000044448 93.050000 EUR 107 XPAR OD_6tRRElI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:14:10Z FR0000044448 93.400000 EUR 276 XPAR OD_6tRSPKa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:22:01Z FR0000044448 93.450000 EUR 288 XPAR OD_6tRUNn1-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:26:32Z FR0000044448 93.350000 EUR 33 XPAR OD_6tRVWFd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:26:32Z FR0000044448 93.350000 EUR 4 XPAR OD_6tRVWFe-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T14:57:19Z FR0000044448 93.750000 EUR 12 XPAR OD_6tRdGdZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:00:09Z FR0000044448 93.700000 EUR 62 XPAR OD_6tRdyrm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:00:09Z FR0000044448 93.700000 EUR 922 XPAR OD_6tRdyrm-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:02:06Z FR0000044448 93.650000 EUR 80 XPAR OD_6tReTHm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:04:33Z FR0000044448 93.650000 EUR 30 XPAR OD_6tRf5YN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:07:35Z FR0000044448 93.650000 EUR 10 XPAR OD_6tRfr7S-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:07:35Z FR0000044448 93.650000 EUR 66 XPAR OD_6tRfr7S-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:07:35Z FR0000044448 93.650000 EUR 61 XPAR OD_6tRfr7T-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:11:15Z FR0000044448 93.600000 EUR 210 XPAR OD_6tRgm6x-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:11:15Z FR0000044448 93.650000 EUR 108 XPAR OD_6tRgm6x-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:21:02Z FR0000044448 93.900000 EUR 247 XPAR OD_6tRjEpn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:23:44Z FR0000044448 94.000000 EUR 212 XPAR OD_6tRjv9v-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-30T15:26:54Z FR0000044448 94.150000 EUR 2 XPAR OD_6tRkiOX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:00Z FR0000044448 93.400000 EUR 250 XPAR OD_6tVYswD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:00Z FR0000044448 93.400000 EUR 241 XPAR OD_6tVYswD-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:00Z FR0000044448 93.450000 EUR 75 XPAR OD_6tVYswB-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:00Z FR0000044448 93.450000 EUR 25 XPAR OD_6tVYswC-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:50Z FR0000044448 93.250000 EUR 55 XPAR OD_6tVZ642-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:50Z FR0000044448 93.250000 EUR 28 XPAR OD_6tVZ644-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:50Z FR0000044448 93.250000 EUR 14 XPAR OD_6tVZ645-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:54Z FR0000044448 93.250000 EUR 30 XPAR OD_6tVZ6zM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:05:54Z FR0000044448 93.250000 EUR 50 XPAR OD_6tVZ6zN-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:06:52Z FR0000044448 93.150000 EUR 50 XPAR OD_6tVZM6v-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:12:01Z FR0000044448 93.450000 EUR 238 XPAR OD_6tVaeTt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:14:00Z FR0000044448 93.150000 EUR 49 XPAR OD_6tVb9Pr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:16:03Z FR0000044448 93.000000 EUR 33 XPAR OD_6tVbfUI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:16:24Z FR0000044448 92.600000 EUR 54 XPAR OD_6tVbksa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:17:17Z FR0000044448 92.450000 EUR 34 XPAR OD_6tVbyjk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:19:34Z FR0000044448 92.300000 EUR 41 XPAR OD_6tVcYPx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:20:36Z FR0000044448 92.100000 EUR 38 XPAR OD_6tVcogK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:21:18Z FR0000044448 92.050000 EUR 36 XPAR OD_6tVczXI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:22:53Z FR0000044448 92.600000 EUR 58 XPAR OD_6tVdO5r-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:26:55Z FR0000044448 92.900000 EUR 107 XPAR OD_6tVePCg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:30:03Z FR0000044448 92.950000 EUR 37 XPAR OD_6tVfC34-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:30:40Z FR0000044448 93.050000 EUR 34 XPAR OD_6tVfLfr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:34:01Z FR0000044448 93.250000 EUR 105 XPAR OD_6tVgBwS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:41:06Z FR0000044448 93.200000 EUR 79 XPAR OD_6tVhyQe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:41:06Z FR0000044448 93.200000 EUR 112 XPAR OD_6tVhyQf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:41:06Z FR0000044448 93.200000 EUR 4 XPAR OD_6tVhyQf-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:45:02Z FR0000044448 93.200000 EUR 33 XPAR OD_6tViy0w-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:45:02Z FR0000044448 93.200000 EUR 76 XPAR OD_6tViy0x-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:48:43Z FR0000044448 93.100000 EUR 43 XPAR OD_6tVjtQX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:50:01Z FR0000044448 93.050000 EUR 51 XPAR OD_6tVkDpb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T07:50:01Z FR0000044448 93.050000 EUR 3 XPAR OD_6tVkDpc-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:08:46Z FR0000044448 93.850000 EUR 12 XPAR OD_6tVowLP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:11:28Z FR0000044448 94.050000 EUR 33 XPAR OD_6tVpcSi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:11:28Z FR0000044448 94.050000 EUR 494 XPAR OD_6tVpcSi-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:11:28Z FR0000044448 94.050000 EUR 163 XPAR OD_6tVpcSj-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:19:44Z FR0000044448 94.550000 EUR 175 XPAR OD_6tVrhQe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:19:44Z FR0000044448 94.550000 EUR 76 XPAR OD_6tVrhQe-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:27:04Z FR0000044448 95.000000 EUR 137 XPAR OD_6tVtXvs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:30:40Z FR0000044448 95.000000 EUR 7 XPAR OD_6tVuSAl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:30:40Z FR0000044448 95.000000 EUR 51 XPAR OD_6tVuSAm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:35:25Z FR0000044448 94.900000 EUR 49 XPAR OD_6tVveNN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:35:25Z FR0000044448 94.900000 EUR 20 XPAR OD_6tVveNN-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:35:25Z FR0000044448 94.900000 EUR 46 XPAR OD_6tVveNO-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:41:18Z FR0000044448 94.950000 EUR 51 XPAR OD_6tVx8Iz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:46:33Z FR0000044448 95.000000 EUR 35 XPAR OD_6tVyS1u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:47:39Z FR0000044448 94.850000 EUR 59 XPAR OD_6tVyjBQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:52:11Z FR0000044448 94.750000 EUR 70 XPAR OD_6tVzs0j-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:52:11Z FR0000044448 94.750000 EUR 75 XPAR OD_6tVzs0k-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:52:11Z FR0000044448 94.750000 EUR 22 XPAR OD_6tVzs0k-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T08:58:49Z FR0000044448 94.550000 EUR 27 XPAR OD_6tW1XZP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:00:36Z FR0000044448 94.550000 EUR 25 XPAR OD_6tW1zQm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:01:06Z FR0000044448 94.550000 EUR 37 XPAR OD_6tW27BO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:02:43Z FR0000044448 94.450000 EUR 38 XPAR OD_6tW2WLY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:05:16Z FR0000044448 94.350000 EUR 22 XPAR OD_6tW3AE2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:05:16Z FR0000044448 94.350000 EUR 11 XPAR OD_6tW3AE6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:06:45Z FR0000044448 94.300000 EUR 73 XPAR OD_6tW3XXd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:11:36Z FR0000044448 94.200000 EUR 32 XPAR OD_6tW4l41-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:14:13Z FR0000044448 93.950000 EUR 29 XPAR OD_6tW5Pz4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:14:13Z FR0000044448 93.950000 EUR 24 XPAR OD_6tW5Pz5-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:14:13Z FR0000044448 93.950000 EUR 1 XPAR OD_6tW5Pzo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:18:35Z FR0000044448 94.050000 EUR 33 XPAR OD_6tW6W0g-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:27:18Z FR0000044448 93.950000 EUR 52 XPAR OD_6tW8iIz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:27:18Z FR0000044448 93.950000 EUR 60 XPAR OD_6tW8iIz-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:27:18Z FR0000044448 93.950000 EUR 15 XPAR OD_6tW8iJ0-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:34:11Z FR0000044448 93.900000 EUR 23 XPAR OD_6tWARZA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:35:29Z FR0000044448 93.900000 EUR 48 XPAR OD_6tWAlto-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:38:40Z FR0000044448 93.950000 EUR 80 XPAR OD_6tWBZcx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:42:45Z FR0000044448 93.900000 EUR 33 XPAR OD_6tWCbR6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:48:48Z FR0000044448 93.950000 EUR 62 XPAR OD_6tWE7qk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T09:57:53Z FR0000044448 94.050000 EUR 100 XPAR OD_6tWGPSt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:00:42Z FR0000044448 94.050000 EUR 3 XPAR OD_6tWH7Oa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:01:15Z FR0000044448 94.050000 EUR 67 XPAR OD_6tWHG4P-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:03:31Z FR0000044448 93.950000 EUR 28 XPAR OD_6tWHpZT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:03:31Z FR0000044448 93.950000 EUR 5 XPAR OD_6tWHpZU-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:09:34Z FR0000044448 94.000000 EUR 49 XPAR OD_6tWJM0l-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:18:39Z FR0000044448 93.950000 EUR 101 XPAR OD_6tWLdjt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:18:48Z FR0000044448 93.950000 EUR 6 XPAR OD_6tWLfy0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:23:04Z FR0000044448 93.950000 EUR 15 XPAR OD_6tWMkXi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:23:04Z FR0000044448 93.950000 EUR 24 XPAR OD_6tWMkXj-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:28:44Z FR0000044448 94.000000 EUR 6 XPAR OD_6tWOB9d-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:28:44Z FR0000044448 94.000000 EUR 57 XPAR OD_6tWOB9e-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:54:22Z FR0000044448 94.300000 EUR 317 XPAR OD_6tWUd6u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T10:54:56Z FR0000044448 94.100000 EUR 51 XPAR OD_6tWUlxs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:06:31Z FR0000044448 94.100000 EUR 60 XPAR OD_6tWXgnk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:06:31Z FR0000044448 94.100000 EUR 55 XPAR OD_6tWXgnm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:10:06Z FR0000044448 94.050000 EUR 33 XPAR OD_6tWYaic-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:19:06Z FR0000044448 94.050000 EUR 33 XPAR OD_6tWarIs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:22:06Z FR0000044448 94.000000 EUR 36 XPAR OD_6tWbc7q-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:23:57Z FR0000044448 93.950000 EUR 32 XPAR OD_6tWc4tY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:28:18Z FR0000044448 94.050000 EUR 32 XPAR OD_6tWdAnA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T11:47:13Z FR0000044448 94.000000 EUR 34 XPAR OD_6tWhw4k-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:06Z FR0000044448 94.100000 EUR 137 XPAR OD_6tWmBl3-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 55 XPAR OD_6tWmBmq-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 26 XPAR OD_6tWmBn3-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 9 XPAR OD_6tWmBn4-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 30 XPAR OD_6tWmBn5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 14 XPAR OD_6tWmBn6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 13 XPAR OD_6tWmBn6-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 26 XPAR OD_6tWmBn7-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:04:07Z FR0000044448 94.050000 EUR 88 XPAR OD_6tWmBn8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:09:17Z FR0000044448 94.000000 EUR 56 XPAR OD_6tWnUT9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:14:47Z FR0000044448 93.950000 EUR 62 XPAR OD_6tWosHy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:18:05Z FR0000044448 94.000000 EUR 34 XPAR OD_6tWphqC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:26:10Z FR0000044448 93.900000 EUR 27 XPAR OD_6tWrkBQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:26:11Z FR0000044448 93.900000 EUR 7 XPAR OD_6tWrkEe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:44:58Z FR0000044448 94.150000 EUR 4 XPAR OD_6tWwTb6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:44:58Z FR0000044448 94.150000 EUR 93 XPAR OD_6tWwTb7-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:52:04Z FR0000044448 94.050000 EUR 186 XPAR OD_6tWyGP6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:52:04Z FR0000044448 94.050000 EUR 40 XPAR OD_6tWyGP7-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:56:33Z FR0000044448 93.950000 EUR 7 XPAR OD_6tWzOJS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T12:58:34Z FR0000044448 93.950000 EUR 12 XPAR OD_6tWztjC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:17:04Z FR0000044448 94.100000 EUR 50 XPAR OD_6tX4YZc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:17:04Z FR0000044448 94.100000 EUR 74 XPAR OD_6tX4YZd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:17:04Z FR0000044448 94.100000 EUR 468 XPAR OD_6tX4YZd-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:32:30Z FR0000044448 94.150000 EUR 51 XPAR OD_6tX8RUe-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:32:30Z FR0000044448 94.200000 EUR 15 XPAR OD_6tX8RUH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:32:30Z FR0000044448 94.200000 EUR 80 XPAR OD_6tX8RUI-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:32:30Z FR0000044448 94.200000 EUR 141 XPAR OD_6tX8RUJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:32:30Z FR0000044448 94.200000 EUR 14 XPAR OD_6tX8RUJ-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:32:38Z FR0000044448 94.150000 EUR 263 XPAR OD_6tX8TSH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:34:07Z FR0000044448 94.000000 EUR 41 XPAR OD_6tX8qeb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:34:07Z FR0000044448 94.000000 EUR 19 XPAR OD_6tX8qec-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:34:07Z FR0000044448 94.000000 EUR 2 XPAR OD_6tX8qed-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:40:35Z FR0000044448 93.900000 EUR 56 XPAR OD_6tXATZy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:40:35Z FR0000044448 93.900000 EUR 134 XPAR OD_6tXATZz-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:42:22Z FR0000044448 94.000000 EUR 62 XPAR OD_6tXAvTx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:42:22Z FR0000044448 94.000000 EUR 4 XPAR OD_6tXAvTy-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:45:59Z FR0000044448 94.100000 EUR 32 XPAR OD_6tXBpuQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:45:59Z FR0000044448 94.100000 EUR 34 XPAR OD_6tXBpuR-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:48:50Z FR0000044448 94.000000 EUR 34 XPAR OD_6tXCYL6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:50:04Z FR0000044448 94.000000 EUR 21 XPAR OD_6tXCrjH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:50:04Z FR0000044448 94.000000 EUR 29 XPAR OD_6tXCrjI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:52:50Z FR0000044448 94.050000 EUR 80 XPAR OD_6tXDYia-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:58:29Z FR0000044448 94.050000 EUR 88 XPAR OD_6tXEz87-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T13:58:29Z FR0000044448 94.050000 EUR 43 XPAR OD_6tXEz88-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:04:36Z FR0000044448 94.000000 EUR 161 XPAR OD_6tXGWUa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:09:55Z FR0000044448 93.900000 EUR 136 XPAR OD_6tXHrRt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:21:00Z FR0000044448 94.000000 EUR 32 XPAR OD_6tXKeXM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:21:01Z FR0000044448 94.000000 EUR 18 XPAR OD_6tXKepA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:23:42Z FR0000044448 94.000000 EUR 13 XPAR OD_6tXLKUt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:23:42Z FR0000044448 94.000000 EUR 279 XPAR OD_6tXLKUu-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:25:08Z FR0000044448 93.950000 EUR 88 XPAR OD_6tXLh1n-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:27:00Z FR0000044448 93.950000 EUR 23 XPAR OD_6tXMADP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:27:00Z FR0000044448 93.950000 EUR 2 XPAR OD_6tXMADQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:27:00Z FR0000044448 93.950000 EUR 10 XPAR OD_6tXMADQ-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:34:56Z FR0000044448 93.950000 EUR 30 XPAR OD_6tXOA05-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:34:56Z FR0000044448 93.950000 EUR 77 XPAR OD_6tXOA06-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:34:56Z FR0000044448 93.950000 EUR 101 XPAR OD_6tXOA07-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:41:25Z FR0000044448 94.000000 EUR 169 XPAR OD_6tXPn9x-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:41:25Z FR0000044448 94.000000 EUR 5 XPAR OD_6tXPn9y-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:43:52Z FR0000044448 93.950000 EUR 32 XPAR OD_6tXQPRM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:45:54Z FR0000044448 93.750000 EUR 9 XPAR OD_6tXQv60-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:46:16Z FR0000044448 93.750000 EUR 6 XPAR OD_6tXR0pk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:46:16Z FR0000044448 93.750000 EUR 44 XPAR OD_6tXR0pk-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:47:31Z FR0000044448 93.600000 EUR 77 XPAR OD_6tXRKQF-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:51:25Z FR0000044448 93.400000 EUR 34 XPAR OD_6tXSJ7h-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:56:00Z FR0000044448 93.350000 EUR 63 XPAR OD_6tXTSjv-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:56:00Z FR0000044448 93.350000 EUR 75 XPAR OD_6tXTSjw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:56:00Z FR0000044448 93.350000 EUR 12 XPAR OD_6tXTSjx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T14:58:34Z FR0000044448 93.050000 EUR 35 XPAR OD_6tXU6wz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T15:06:07Z FR0000044448 93.350000 EUR 9 XPAR OD_6tXW0on-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T15:06:07Z FR0000044448 93.350000 EUR 150 XPAR OD_6tXW0oo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T15:06:07Z FR0000044448 93.350000 EUR 38 XPAR OD_6tXW0oo-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-31T15:06:07Z FR0000044448 93.350000 EUR 75 XPAR OD_6tXW0op-00 MAR Art.5 §2a)