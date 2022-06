Mise à disposition des documents préparatoires pour l'AG du 22 juin 2022

Nanterre, le 1er juin 2022

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DES ACTIONNAIRES DU 22 JUIN 2022

Les actionnaires de la société ESSO Société Anonyme Française sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 juin 2022 à 15 heures, à l’hôtel Novotel au siège social de la Société : 20 rue Paul Héroult, 92000 Nanterre.

L’avis de réunion préalable a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 18 mai 2022 et contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Les actionnaires peuvent également consulter au siège social de la société, ou se faire adresser, l'ensemble des informations prévues par l’article R. 225-83 du Code de commerce auprès du contact dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Contact :

CIC Market Solutions - Solutions de Marché Primaire - 6 avenue de Provence - 75009 Paris

Marie RIGAL - Tél. : 01 53 48 76 86

E-mail : marie.rigal @cic.fr

Pièce jointe