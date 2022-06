French English

AMA adapte sa stratégie de développement



à l’évolution de son marché

Plan d’économie et projet de rationalisation des effectifs

AMA CORPORATION PLC (« AMA ») (ISIN GB00BNKGC5 – mnémonique ALAMA), pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce un plan d’action qui vise à adapter son organisation pour gagner en agilité et disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché.

La Direction du Groupe AMA prend acte de l’évolution du marché des solutions de réalités assistées, inférieur à ses attentes, et considère qu’une bonne gestion de son développement passe par une rationalisation de son organisation.

Pour préserver ses équilibres financiers et répondre aux besoins du Groupe à long terme, AMA envisage un plan d’économies global incluant notamment la suppression d’environ 70 postes au niveau mondial dont environ 60 postes en France, répartis respectivement sur AMA R&D (environ 35 postes), AMA OPS (environ 10 postes) et AMA SA (environ 15 postes).

Sa stratégie est de concentrer ses efforts sur la commercialisation de ses produits sur les marchés les plus actifs, tout en gardant une capacité d’innovation lui permettant de répondre de manière plus agile aux défis technologiques à venir.

Dans cette perspective, la Direction a initié ce jour une concertation des instances représentatives du personnel tendant à privilégier des solutions de départs volontaires accompagnés avec la prise en compte des situations individuelles par des mesures sociales d’accompagnement adaptées.

Ce projet doit permettre à AMA de gagner en agilité et ainsi de disposer des ressources adaptées à la reprise de la croissance de son marché et poursuivre sur le long terme son ambition de devenir un leader des solutions de réalité assistée pour les professionnels de terrains.

Objectifs 2022

AMA anticipe un retour de la croissance à compter du 2ème semestre 2022 (contre une croissance soutenue précédemment publiée), portée par le déploiement de ses solutions à l’échelle industrielle et la montée en puissance de son réseau et de ses partenariats commerciaux.

Prochains communiqués :

Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2022 : 29 juillet 2022 (avant Bourse)

trimestre 2022 : 29 juillet 2022 (avant Bourse) Résultats du 1er semestre 2022 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 31 octobre 2022 (avant Bourse)

Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos d’AMA

Alors que la plupart des outils de travail collaboratifs trouvent rapidement leurs limites hors des bureaux, AMA permet aux experts de travailler efficacement à distance avec les professionnels de terrain, grâce à une plateforme logicielle sécurisée associée à des outils vidéo parfaitement adaptés à chaque métier.

Fort de près de sept ans d’expérience dans les solutions de téléassistance, AMA aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation numérique. La plateforme de réalité assistée d’AMA, XpertEye, a été déployée dans plus de 100 pays et répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie aux États-Unis, au Canada, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com.

Pièce jointe