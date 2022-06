FXCM April rapport inzake enkele aandelen en aandelenmandjes

AMSTERDAM, June 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FXCM Group, LLC ('FXCM Group' of 'FXCM'), de toonaangevende internationale aanbieder van online handel in vreemde valuta, CFD's en aanverwante diensten, maakt vandaag haar gegevens bekend over de meest populaire instrumenten voor de maand april in haar enkele aandelen CFD- en eigen aandelenmandjesproductlijnen.



FXCM biedt fractionele handel in enkele aandelen zonder commissiekosten* van toonaangevende bedrijven uit de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong en Australië. De aandelenmandproducten van FXCM combineren de aandelen van meerdere bedrijven uit een sector in een enkel verhandelbaar instrument. De onderneming beschikt momenteel over een portefeuille van zestien aandelenmandjes. De lijst van bedrijven en wegingen is beschikbaar op de aandelenmandwebsite van FXCM ( https://www.fxcm.com/nl/markets/stock-baskets /)

April was een volatiele maand voor de wereldwijde technologie-industrie en voor het eerst waren de top 10 meest verhandelde enkele aandeel-CFD's bij FXCM allemaal afkomstig van technologiebedrijven. Door de intense media-aandacht voor het voornemen en de aankondiging dat Elon Musk Twitter zou kopen, steeg het aandeel meer dan honderd plaatsen en kwam het voor het eerst dit jaar in de top tien terecht. Daarnaast zagen we ook een aanzienlijke sprong in de belangstelling voor Netflix toen het bedrijf de krantenkoppen haalde na zijn grootste prijsdaling ooit op één dag op 20 april.

Wat de aandelenmandjes betreft, zagen we soortgelijke thema's met de FAANG-mand op kop, gevolgd door de andere technologiemandjes, China Tech en ATMX. Amerikaanse banken waren het op twee na meest verhandelde mandje, de hoogste positie ooit, volgend op een aantal mediabronnen die nieuws versloegen over de winstverslagen van grote banken en de mogelijke gevolgen van inflatie in de sector.

Volume Rank Monthly Rank Change Company Symbol 1 - Tesla Inc TSLA.us 2 ↑13 Meta Platforms Inc FB.us 3 - Amazon.com Inc AMZN.us 4 ↓2 Alibaba Group Holding Ltd ADR BABA.us 5 ↑11 Apple AAPL.us 6 ↑106 Twitter Inc TWTR.us 7 ↑23 Netflix Inc NFLX.us 8 ↓3 Alibaba (HK) BABA.hk 9 ↑4 NVIDIA NVDA.us 10 ↑9 PayPal PYPL.us





Volume Rank Monthly Rank Change Sector Symbol 1 - Big US Tech FAANG 2 ↑2 China Tech CHN.TECH 3 ↑5 US Banks US.BANKS 4 ↑5 Big China Tech ATMX 5 ↑1 Crypto Stocks CRYPTOSTOCK 6 ↑1 Uranium URANIUM 7 ↑5 US Automotive US.AUTO 8 ↑3 Cannabis CANNABIS 9 ↓6 China Ecommerce CHN.ECOMM 10 - Biotech BIOTECH

In het verleden behaalde resultaten en populariteit zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

De rang is afgeleid van het FXCM klantvolume

*FXCM kan op verschillende manieren worden gecompenseerd, waaronder, maar niet beperkt tot: spreads, het in rekening brengen van commissies bij het openen en sluiten van een transactie, en het toevoegen van een opslag bij een roll-over, enz. Op commissie gebaseerde prijzen zijn van toepassing op Active Trader-accounttypes.

Over FXCM:



FXCM is een toonaangevende aanbieder van online vreemde valuta (FX) trading, CFD-trading, en aanverwante diensten. Het bedrijf werd opgericht in 1999 en heeft als missie wereldwijde traders toegang te bieden tot 's werelds grootste en meest liquide markt door het aanbieden van innovatieve tradingtools, het inhuren van uitstekende tradingopleiders, het voldoen aan strenge financiële normen en het streven naar de beste online tradingervaring in de markt. Klanten genieten van het voordeel van mobiel traden, orderuitvoeringen in één klik en traden vanuit real-time grafieken. Daarnaast biedt FXCM educatieve cursussen over FX-trading en biedt het tradingtools, eigen gegevens en premium middelen. FXCM Pro biedt retailbrokers, kleine hedgefondsen en banken in opkomende markten toegang tot uitvoering en liquiditeit op groothandelsniveau, terwijl fondsen met een hoge of gemiddelde frequentie toegang krijgen tot prime brokerage-diensten via FXCM Prime. FXCM is een bedrijf van Leucadia.

