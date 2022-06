Tour la Nuit et Tour de l’Île de Montréal : les 3 et 5 juin, planifiez vos déplacements avec l’infocirculation et Waze!

MONTRÉAL, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce week-end, le Festival Go vélo Montréal battra son plein à l’occasion du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal. Comme certaines rues seront fermées à la circulation automobile et interdites au stationnement pendant quelques heures, les déplacements en auto pourraient demander un peu plus de planification que de coutume. Pour faciliter les déplacements automobiles et l’accès aux établissements de santé, Vélo Québec a mis en place la page web infocirculation regroupant tous les outils nécessaires pour informer la population.



Tout savoir sur les parcours et la circulation

Consultez www.velo.qc.ca/infocirculation

Le vendredi 3 juin, le coup de départ du Tour la Nuit sera donné à 20 h, à partir de 2 points d’entrée du parcours de 22 km situés dans les parcs La Fontaine et Maisonneuve. Les cyclistes emprunteront les rues des arrondissements suivants : le Plateau Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie.

Le dimanche 5 juin, le coup de départ du Tour de l’Île de Montréal sera donné à 9 h 30, à partir de 3 points d’entrée du parcours de 36 km situés dans les parcs La, MacDonald et Angrignon. Les cyclistes emprunteront les rues des arrondissements suivants : le Plateau Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie et de la Ville de Westmount.

Planifiez vos déplacements avec Waze

Pour informer la population de la circulation en temps réel lors du Tour la Nuit et du Tour de l’Île, les parcours sont offerts sur l’application Waze, permettant à la population d’opter pour les meilleurs itinéraires et éviter les rues fermées à la circulation automobile.

Pour tout savoir sur la circulation à Montréal les 3 et 5 juin, consultez la page infocirculation ou appelez la ligne infocirculation au 514 521-8356 ou 1 800 567-8356 :

Mercredi 1 er juin et jeudi 2 juin, de 9 h à 17 h

juin et jeudi 2 juin, de 9 h à 17 h Vendredi 3 juin, de 12 h à 23 h

Samedi 4 juin, de 9 h à 17 h

Dimanche 5 juin, de 7 h à 15 h

Accès aux établissements de santé

Des mesures alternatives ont été mises en place afin d'assurer l’accès aux établissements de santé situés à proximité des parcours du Tour la Nuit et du Tour de l’Île de Montréal. Le Réseau de la santé et de services sociaux de Montréal recommande à la population de :

S’informer auprès de l’établissement concerné avant de vous y rendre;

D’appeler Info-Santé en composant le 811 avant de vous présenter à la salle d’urgence d’un de ces établissements;

D’appeler le 911 si la situation est urgente.



Lors des événements, plusieurs bénévoles, cadets et policiers seront positionnés aux intersections des rues barrées pour orienter les automobilistes. Ces agents de la circulation remettront à ceux qui le désirent un plan du parcours des événements et des voies de contournement. Les organisateurs rappellent que les piétons et les cyclistes peuvent traverser le train cycliste en tout temps. Des bénévoles seront sur place pour les assister dans leurs déplacements.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Renseignements

Vélo Québec

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse et marketing

514-942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Pour voir la photo associée à ce communiqué : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73953623-ebd6-4fb4-9585-344f15589d8c