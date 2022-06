COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: WARHAMMER 40,000: INQUISITOR - MARTYR DÉVOILE SA VERSION AMÉLIORÉE POUR PLAYSTATION®5 ET XBOX SERIES S|X

English French

WARHAMMER 40,000: INQUISITOR - MARTYR DÉVOILE SA VERSION AMÉLIORÉE POUR PLAYSTATION®5 ET XBOX SERIES S|X

Lesquin, le 1er juin - NACON et NeocoreGames ont annoncé aujourd’hui que Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr prendrait d’assaut les consoles PlayStation®5 et Xbox Series S|X plus tard cette année, accompagné des 25 DLC et extensions déjà sortis, ainsi que des fonctionnalités « next-gen » améliorées.

Ces fonctionnalités inédites et améliorées sont les suivantes :

Prise en charge native 4k

Textures de plus haute résolution

Moteur physique amélioré, dont un environnement destructible

Modes multijoueur cross-gen

Utilisation complète de la manette sans fil DualSense™ sur PlayStation®5

La nouvelle classe jouable DLC, annoncée en 2021, sera également disponible à une date ultérieure sur les consoles PlayStation®5 et Xbox Series S|X. La nouvelle classe Sororitas (une Inquisitrice issue de l’Adepta Sororitas) apportera des mécaniques de classe inédites et de nouveaux types d’objets à l’univers du jeu Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr.

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr est un RPG d’action à l’ambiance sombre et mature, actuellement disponible sur PC, PlayStation®4 et Xbox One. Ce titre sans concession met en scène plusieurs classes de combattants de l’Inquisition, qui exécutent la volonté du Dieu-Empereur.

Visionnez ci-dessous la bande-annonce du jeu pour consoles « next-gen »

https://www.youtube.com/watch?v=pfsXLeqLdRw

Si vous souhaitez en savoir plus sur Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr ou son extension autonome Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, consultez l’un de nos récents (ou futurs) streams sur Twitch ou notre feuille de route mise à jour , ou visitez notre site média . Si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un code pour effectuer un test de jeu, n’hésitez pas à nous contacter !

INFOS RAPIDES -

Nom : Warhammer 40 000 : Inquisitor - Martyr

Genre : Action-RPG

Développeur : NeocoreGames

Editeur : NeocoreGames (PC), NACON (Xbox One, Xbox Series S|X, PS4™, PS5™)

Plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4™, PS5™

À PROPOS DE NEOCORE GAMES

NeocoreGames est une société indépendante de développement de jeux vidéo fondée en 2005, dont le siège est situé à Budapest, en Hongrie. Connu pour les séries vidéoludiques The Incredible Adventures of Van Helsing et Deathtrap, le studio travaille actuellement sur King Arthur: Knight's Tale, Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr et Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy. NeocoreGames a également développé Crusaders: Thy Kingdom Come, The Kings’ Crusade et la série King Arthur: The Role-playing Wargame.

À PROPOS DE GAMES WORKSHOP

Games Workshop Group PLC (LSE:GAW.L), dont le siège se trouve à Nottingham, au Royaume-Uni, produit les meilleures figurines de fantasy au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend et distribue sa gamme de jeux, figurines, romans et modèles réduits Warhammer®: Age of Sigmar® et Warhammer® 40,000® dans plus de 523 de ses propres magasins (portant la marque Games Workshop® ou Warhammer®), la boutique en ligne www.games-workshop.com et des canaux de vente indépendants à travers plus de 50 pays. Vous trouverez de plus amples informations sur Games Workshop, ainsi que sur ses autres marques et gammes de produits connexes (y compris notre division d’édition « Black Library » et notre studio de fabrication de figurines en résine « Forge World ») à l’adresse www.games-workshop.com .

À PROPOS DE NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr © Copyright Games Workshop Limited 2022. Inquisitor - Martyr, the Inquisitor - Martyr logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. All rights reserved to their respective owners.

