Konica Minolta dévoile la presse AccurioLabel 400

MISSISSAUGA, Ontario, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d’impression et d’emballage industrielles et commerciales, a présenté aujourd’hui la nouvelle presse à étiquettes AccurioLabel 400. L’entreprise accroît sa présence dans les marchés de l’étiquetage, de l’emballage et de l’embellissement en proposant ce nouvel appareil, qui représente une solution abordable d’impression numérique d’étiquettes de première qualité pensée pour les transformateurs d’étiquettes de moyenne et grande taille, les imprimeurs commerciaux et les propriétaires de grandes marques.

Le premier aperçu technologique de l’AccurioLabel 400 a été dévoilé à l’exposition européenne d’étiquetage et d’emballage de Konica Minolta, dans ses bureaux de Madrid, en Espagne. La presse sera également présentée aux États-Unis à l’événement Labelexpo Americas de septembre. L’appareil sera officiellement mis en marché au printemps 2023.

L’AccurioLabel 400 est un tout nouveau produit qui permettra aux clients d’élargir leurs activités dans les marchés florissants de la production numérique d’étiquettes et d’emballages. Récemment, Konica Minolta célébrait sa millième livraison des très populaires presses numériques à étiquettes AccurioLabel à toner, sept ans seulement après leur lancement.

« Le dévoilement de notre très attendue AccurioLabel 400 est un autre exemple de la façon dont nous fournissons à notre clientèle d'imprimeurs industriels la technologie nécessaire à l'expansion de leurs activités sur les marchés en évolution rapide de la production d'étiquettes numériques et de l'emballage », a déclaré Mike Wildbore, Directeur National des Activités Grand Format et Étiquettes, Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltée. « Nous sommes impatients de continuer à offrir aux transformateurs d'étiquettes, aux imprimeurs commerciaux et aux propriétaires de marques le rendement exceptionnel et la qualité constante qu'ils en sont venus à compter sur les appareils Konica Minolta. »

Parmi les améliorations importantes, on compte de nouvelles applications avec toner blanc, des tirages pouvant atteindre 3 000 m ouvrant la porte à de plus grandes tâches, une hausse de productivité grâce à l’impression ultrarapide à 130 pi/minute, la réduction des coûts de fonctionnement par l’utilisation de composants durables et une qualité d’impression améliorée. L’AccurioLabel 400 est offerte avec 4 ou 5 couleurs.

Grâce à une résolution équivalente à 3 600 x 2 400 ppp, la presse de production à toner AccurioLabel 400 de Konica Minolta imprime sur des supports d’un maximum de 13 po ou 10 po de largeur en une seule passe. Des écrans tactiles situés à trois endroits rendent l’appareil intuitif et éliminent le besoin d’offrir une longue formation aux opérateurs. Les tâches analogiques autrefois accaparantes s’effectuent maintenant rapidement et précisément, avec une qualité d’impression constante.

Le module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-520 de Konica Minolta facilite l’utilisation et bonifie l’automatisation de l’AccurioLabel 400 tout en rehaussant le contrôle sur la production d’étiquettes. En effet, le module offre un contrôle en temps réel de l’opacité du blanc et de la stabilité des couleurs, en plus du calibrage, de l’ajustement de la densité et de la création de profils automatiques.

« Chez Konica Minolta, nous repensons constamment à la façon dont nous pouvons aider nos clients à améliorer leurs entreprises et à croître dans le paysage en évolution constante de l'impression », a déclaré Kaan Sayiner, Directeur du Marketing, Produits et Planification Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltée. « L'AccurioLabel 400 est un ajout bienvenu à notre vaste gamme de solutions d'impression novatrices. Nous nous engageons à permettre la transformation numérique, et l'AccurioLabel 400 est un pas dans la bonne direction avec des améliorations d'impression révolutionnaires conçues pour attirer et engager les consommateurs tout en stimulant la croissance de nos clients. »

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

