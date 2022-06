ゴー・トゥー・マーケットのトップリーダーたちが、スモー・ロジック (Sumo Logic) に入社

スモー・ロジックは、大きな市場機会を捉え、さらなる成長と規模拡大を実現するため、セールス、チャネル、オペレーションの各リーダーを歓迎する

June 01, 2022 22:23 ET | Source: Sumo Logic, Inc. Sumo Logic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES