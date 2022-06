Sumo Logic, 시장 진입 관련 고위 임원진 영입

Sumo Logic, 영업, 채널, 운영 담당 경영진 구축으로 시장 진출 기회 확보하고 성장 및 사업 확장 가속화

June 01, 2022 22:23 ET | Source: Sumo Logic, Inc. Sumo Logic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES