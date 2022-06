ผู้บริหารระดับท็อปด้านกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดร่วมงานกับ Sumo Logic

Sumo Logic ขอต้อนรับผู้นำด้านการขาย ด้านช่องทางจำหน่าย และด้านการปฏิบัติงาน ที่จะเข้ามาช่วยเราคว้าโอกาสในตลาดขนาดใหญ่ สร้างการเติบโต และขยายกิจการยิ่งขึ้นไป

June 01, 2022 22:23 ET | Source: Sumo Logic, Inc. Sumo Logic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES