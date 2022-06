顶级上市业务领导者加入Sumo Logic

Sumo Logic欢迎销售、渠道和运营业务领导者,以帮助公司抓住巨大的市场机会并进一步实现增长和规模

June 01, 2022 22:23 ET | Source: Sumo Logic, Inc. Sumo Logic, Inc.

Redwood City, California, UNITED STATES