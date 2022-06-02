顶级上市业务领导者加入Sumo Logic

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加利福尼亚州雷德伍德市, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为可靠安全的云原生应用提供支持的SaaS分析平台Sumo Logic（纳斯达克股票代码：SUMO）今天宣布任命四位新的高级领导。随着Sumo Logic帮助各种规模的公司实施数字化转型、云迁移和安全现代化举措，该团队已做好准备，帮助推动关注重点业务并确保高效的全球增长。



Sumo Logic欢迎四位新任领导者：

Zair Ahmed，亚太地区和国际市场战略董事总经理

Steve Doyle，全球销售战略和运营副总裁

Timm Hoyt，全球渠道和联盟高级副总裁

Russell Rosa，美洲销售副总裁

Sumo Logic全球现场运营总裁Lynne Doherty表示：“我非常高兴地欢迎这四位才华横溢的领导者加入Sumo Logic团队。他们发展大型高速增长组织方面均具有经过验证的往绩并取得职能成功，这将为我们在下一阶段加速增长提供帮助。Sumo Logic是客户软件堆栈的关键组成部分，我们的工作是以我们早期平台的成功为基础，成为服务于各组织安全和可观察性需求的当之无愧的领导者。这支新的领导团队，加上Sumo Logic所有员工的才能和热情，让我有充足的信心，相信我们可以帮助我们的客户取得成功。”

领导团队介绍

Zair Ahmed的办公地点位于新加坡，担任Sumo Logic亚太地区和国际市场战略董事总经理。Ahmed将领导亚太地区业务，并为其他国际地区的业务提供咨询支持。

Ahmed对于在超高速增长的SaaS市场中建立业务具有工作经验。他此前在Kofax担任公司副总裁和亚太地区董事总经理，在那里积累了大量的经验。在Kofax任职期间，Ahmed负责推动新的战略方向并引领其转型，同时领导该地区的业务实现快速增长和向新市场的扩张。他从多家公司带来了在管理、客户获取、保留和销售领导方面的丰富经验，包括Oracle的NetSuite业务部门、Salesforce.com、TechnologyOne Corp和Microcell。

Steve Doyle 被任命为全球销售战略和运营副总裁，负责领导一支覆盖北美、英国、澳大利亚和印度的全球团队。Doyle的团队致力于实施结构、标准、一致性和流程，以便随着业务规模的扩大来加速增长。

在加入Sumo Logic之前，Doyle在Cisco负责领导全球战略计划。他在16年的时间内担任过多个职务，包括领导Global Renewals Operations公司，他建立了一支由50多名专业人士组成的全球团队，为公司不断扩大的业务提供支持。Doyle还领导了Cisco Americas的战略和规划业务，负责包括薪酬、规划和预测在内的所有销售运营职能部门。

Timm Hoyt将担任全球渠道和联盟高级副总裁。Hoyt是一位技术行业的资深人士，在实现强大的产品整合和上市合作伙伴战略方面拥有出色往绩。Hoyt将专注于通过提升Sumo Logic的全球合作伙伴关系，以此推动公司的市场领先地位。Hoyt为团队带来了深厚的国际运营和领导能力，拥有在PagerDuty、Druva、Atlantis Computing、Skyera和Brocade公司担任职务的20多年的工作经验。

在PagerDuty，Hoyt代表全球合作伙伴和联盟组织确立了这一业务的五个关键领域：云提供商、渠道、生态系统联盟、托管服务提供商和系统集成商。同样，Hoyt在Druva负责管理全球合作伙伴和联盟组织。在他的领导下，通过将进入市场的路线转变为合作伙伴优先的销售活动，以此推动增长、可预测性和持续性，从而加速年度经常性收入增长。

Russell Rosa担任美洲销售副总裁。Rosa将确保在整个北美地区的规模扩展，同时推动在加拿大和拉丁美洲等新兴市场的战略。加入Sumo Logic之前，Rosa曾在Cisco担任多个高级销售领导职务，成功建立、拓展和管理高绩效团队。过去五年中，Rosa在运营U.S. Commercial East，这是一家由小型、中型和财富500强公司客户组成的业务部门。

Rosa还曾在Actifio和VCE领导渠道组织，帮助各自团队制定渠道战略和进入市场的模式。这其中包括分销、发展合作伙伴销售团队以及在投资组合中引入新解决方案等职能。

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关于Sumo Logic

Sumo Logic, Inc.（纳斯达克股票代码：SUMO）为推动现代数字业务的人们赋能。Sumo Logic通过其SaaS分析平台，帮助客户提供可靠和安全的云原生应用。Sumo Logic连续情报平台™可帮助从业人员和开发人员确保应用程序的可靠性，确保安全和防止现代安全威胁，并深入了解其云基础设施。世界各地的客户依靠Sumo Logic获得有关观察能力和安全解决方案方面的实时分析和见解，从而用于他们的云原生应用。如需获取更多信息，请访问： www.sumologic.com 。

Sumo Logic是Sumo Logic在美国和外国的商标或注册商标。所有其他公司或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

媒体联系人

Carmen Harris

Sumo Logic

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Jena shikff

RH Strategic

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