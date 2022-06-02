頂尖上市領袖加入 Sumo Logic

Chinese (Simplified) Indonesian Chinese (Traditional) Korean Japanese Malay Thai

加州紅木城, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sumo Logic (NASDAQ: SUMO) 是支援可靠和安全雲端原生應用程式的軟件即服務 (SaaS) 分析平台，今天宣佈任命四名新高層領導人員。隨著 Sumo Logic 幫助各種規模的公司進行數碼轉型、雲端遷移和保安現代化計劃，該團隊準備幫助推動重點並確保在全球有效增長。

Sumo Logic 歡迎：

亞太區及國際市場策略董事總經理 Zakir Ahmed

全球銷售策略與營運高級副總裁 Steve Doyle

全球渠道和聯盟高級副總裁 Timm Hoyt

美國銷售高級副總裁 Russell Rosa

全球實地營運總裁 Lynne Doherty 表示：「我很榮幸能歡迎這四位才華橫溢的領袖加入 Sumo Logic 團隊。 他們各人都為正在成長中的大型高速組織中帶來彪炳業績和在功能上取得成功，這將有助加速我們下一階段的增長。Sumo Logic 是客戶軟件堆疊的關鍵組成部分，我們的工作是建基於公司早期平台的成功，成為滿足組織在保安和可觀察需求的明確領導者。這支新的領導團隊，加上 Sumo Logic 全體員工根深蒂固的才能與熱情，讓我對我們能夠幫助客戶取得勝利充滿信心。」

認識一下

總部位於新加坡的團隊，Zakir Ahmed 加入 Sumo Logic 擔任亞太區和國際市場策略董事總經理。Ahmed 將領導亞太區，並為其他國際地區提供諮詢支援。

Ahmed 熟悉在高速增長的軟件即服務市場中開展業務。他將運用其最近在 Kofax 擔任亞太區高級副總裁兼總經理積累的豐富經驗。Ahmed 在該公司負責推動新的策略方向並帶領轉型，同時引領該地區快速增長和向新市場擴張。他曾在 Oracle 的 NetSuite 業務部門、Salesforce.com、TechnologyOne Corp 及 Microcell 等多家公司工作，在管理、客戶獲取、留任和銷售領導方面積累豐富經驗。

Steve Doyle 獲任命為全球銷售策略和營運高級副總裁，並領導一支橫跨北美、英國、澳洲及印度的全球團隊。Doyle 的團隊致力實施結構、標準、一致和流程，以在業務規模內加速增長。

在加入 Sumo Logic 前，Doyle 曾在 Cisco 領導全球策略計劃。他在 16 年任期中擔任多個要職，包括領導全球重建營運，專責一支由 50 多名專業人士組成的全球團隊，以支援不斷擴張的業務。Doyle 還領導 Cisco America 的策略和規劃，負責領導所有銷售營運功能，包括薪酬、規劃及預測。

Timm Hoyt 出任全球渠道和聯盟高級副總裁一職。作為技術行業資深人士，Hoyt 在提供強大的產品整合和進入市場的合作夥伴策略方面的成績有目共睹，他將專注透過推進 Sumo Logic 的全球合作夥伴關係來推動市場領導地位。Hoyt 為團隊帶來了根深蒂固的國際營運和領導力，他在 PagerDuty、Druva、Atlantis Computing、Skyera 和 Brocade 擁有超過 20 年的工作經驗。

在 PagerDuty，Hoyt 代表全球合作夥伴和聯盟組織，建立五個關鍵的實踐領域：雲端供應商、渠道、生態系統聯盟、託管服務供應商和系統整合商。在 Druva，Hoyt 同樣負責管理全球合作夥伴和聯盟組織，在他的管理下，透過將進入市場的路線轉變為推動增長、可預測與持久的合作夥伴優先銷售活動，從而加速年度經常性收益增長。

Russell Rosa 成為美洲銷售高級副總裁。Rosa 將確保整個北美的規模，並推動加拿大和拉丁美洲等新興市場的策略。Rosa 從 Cisco 加入 Sumo Logic，她曾擔任多個高級銷售領導職務，並成功建立、發展和管理高表現的團隊。Rosa 在過去五年經營美國東部商業公司，這是一個由小型、中型和財富 500 強客戶組成的業務部門。

Rosa 還領導 Actifio 和 VCE 的渠道組織，幫助各自的團隊制定渠道策略和進入市場的模式。這包括分銷、發展合作夥伴銷售團隊以及將新解決方案引入產品組合等技能。

其他資源：

與 Sumo Logic 參與 2022 年 RSA 大會

參與 2022 年 RSA 大會 Sumo Logic 獲 AWS 評為年度 ISV 合作夥伴

AWS 評為年度 ISV 合作夥伴 了解更多 關於 Sumo Logic 的 Continuous Intelligence Platform™ 資訊

關於 Sumo Logic 的 Continuous Intelligence Platform™ 資訊 註冊 以免費試用 Sumo Logic

關於 Sumo Logi

Sumo Logi, Inc. (NASDAQ: SUMO) 賦予推動現代數碼業務的人士力量。透過其軟件即服務 (SaaS) 分析平台，Sumo Logic 讓客戶能夠發送可靠且安全的雲端原生應用程式。Sumo Logic Continuous Intelligence Platform™ 可幫助從業人員與開發人員確保應用程式可靠、安全以及可抵禦現代安全威脅，並深入了解他們的雲端基礎架構。世界各地的客戶都依賴 Sumo Logic 在其雲端原生應用程式上獲得可觀察和安全解決方案的強大即時分析及見解。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.sumologic.com 。

Sumo Logic 是 Sumo Logic 在美國和外國的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標或註冊商標。

傳媒聯絡

Carmen Harris

－Sumo Logic

｜電郵：charris@sumologic.com

｜電話：(650) 414-1584



Jenna Shikoff

－RH Strategic

｜電郵：SumoLogicPR@RHStrategic.com