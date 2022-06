Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

2.6.2022 klo 8.00

Aktian talousennuste: Vahvan kasvun jakso jäi historiaan

Aktian pääekonomistin Lasse Corinin mukaan korona oli taloudelle syvä ja lyhyt shokki, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan saa aikaan matalan mutta pitkäkestoisen epävarmuuden jakson. Hän ennustaa ensi vuodeksi hyvin maltillista talouskasvua.

Aktian tänään julkaisemassa talousennusteessa pääekonomisti Lasse Corin ennustaa talouskasvun hidastuvan tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja olevan ensi vuonna vaatimattomat 0,9 prosenttia. ”Koronan ja sen talousvaikutusten siirryttyä vähitellen taka-alalle syöksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan maailmantalouden uuteen epävarmuuden jaksoon”, Corin sanoo.

Suomen vienti ja teollisuus selvisivät koronasta vähin vaurioin, koska Suomessa tuotetaan erilaisia investointi- ja teollisuushyödykkeitä ulkomaisille yrityksille. Nyt tilanne on toinen. ”Odotamme sodan aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden olevan selvästi pitkäkestoisempaa, mikä heikentää ulkomaisten yritysten investointihalukkuutta ja sitä kautta suomalaisten yritysten vientinäkymiä”, Corin toteaa.

Suomen viennin horisontissa on myös pieni valonpilkahdus. Euron heikkeneminen parantaa suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä ja pehmentää vähän iskuja niiden talouteen.

Tuonnin osalta Corin näkee suurimman riskin liittyvän tuontitavaroiden saatavuuteen eikä niinkään tuontihintojen nousuun.

Yksityisen kulutuksen kasvun rasitteena tänä ja ensi vuonna on useampikin tekijä, mutta kulutuksella on myös yksi selvä piristäjä. ”Epävarmuutta ja inflaatioriskejä tasapainottava vaikutus tulee palvelukulutuksesta. Koronarajoitukset on purettu ja kuluttajat voivat vihdoinkin syödä ulkona ja käyttää muita palveluita. Palvelukulutuksen kasvu tasapainottaa kulutuksen muutoin heikohkoa näkymää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että koronaa ei ole lopullisesti päihitetty, ja palvelukysynnän palautuminen edellyttää, että virustilanne pysyy hallinnassa”, Corin huomauttaa.

Suomessa inflaation kiihtyminen on seurausta ennen kaikkea tuontituotteiden hintojen noususta eikä poikkeuksellisen kovasta kotimaisesta kysynnästä, toisin kuin Yhdysvalloissa. Corin ennustaa kuluttajahintojen nousun, eli inflaation, olevan 5,1 prosenttia vuonna 2022 ja hidastuvan 1,9 prosenttiin vuonna 2023. ”Suomi on pieni maa. Joudumme ottamaan avosylin vastaan globaalien markkinoiden hintakehityksen. Ja tästä Suomen korkeissa inflaatioluvuissa on kyse”, Corin kertoo.

Lisätietoja

Lasse Corin, pääekonomisti, puh. 040 8080 635, lasse.corin (at) aktia.fi

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2021 olivat 15,5 miljardia euroa ja taseen arvo 11,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite