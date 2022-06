Wecan lanciert Blockchain und zugehörigen Token und beendet erfolgreich ersten privaten Vorverkauf

English French German

GENF, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Wecan Group SA, führender Schweizer Anbieter der Blockchain, die für die größten Privatbanken Sicherheit und Schutz von ausgetauschten Daten gewährleistet, ist stolz darauf, die Einführung des Wecan-Tokens bekannt geben zu können. Dieser Token ermöglicht die Dokumentation von Transaktionen auf seiner proprietären Blockchain Wecan Chain, die bereits Wecan Connect betreibt. Hierbei handelt es sich um eine Anwendung der Wecan Group, die bereits mit der WhatsApp für vermögende Kunden verglichen wird.



„Als Pionier im Bereich Blockchain-Technologie haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese Technik durch einfache Anwendungen einem größtmöglichen Publikum zugänglich zu machen. Mit Wecan Comply haben wir 13 Großbanken und 80 unabhängige Vermögensverwaltungen auf einem der ersten Blockchain-Marktplätze für institutionelle Akteure zusammengeführt. Dies ist erst der Anfang, und die Entwicklung unserer Layer-2-Blockchain zielt darauf ab, die Anwendungsfälle für den sicheren und dezentralen Austausch in geschlossenen Kreisen zu beschleunigen“, sagt Vincent Pignon, Gründer und CEO der Wecan Group SA.

Wecan Chain ist eine Blockchain, die auf Datensicherheit und -speicherung für Unternehmen und Regierungen optimiert ist. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der EPFL im Rahmen von Innosuisse entwickelt, einem Projekt, dessen Ziel es ist, Blockchains hinsichtlich dreier wesentlicher Aspekte zu bewerten und zu vergleichen: Sicherheit, Skalierbarkeit und Energieverbrauch.

Wecan Chain zielt darauf ab, im Hinblick auf diese drei Aspekte eine der weltweit effizientesten Blockchains zu sein. Die Ergebnisse dieser Bewertung werden in einigen Monaten auf einer speziellen, gemeinsam mit der EPFL entwickelten Plattform veröffentlicht. Der Token wird es Nutzern ermöglichen, die mit der Registrierung jeder Transaktion auf der Blockchain verbundenen Gebühren zu bezahlen, ähnlich wie die Gas Fees bei Ethereum.



„Dank unserer Kunden und Aktionäre haben wir die Lancierung des neuen WhatsApp für vermögende Kunden angekündigt. Bei dieser hundertprozentigen Schweizer Version handelt es sich um eine einzelne Anwendung, mit der man das eigene Vermögen verwalten und ein Zimmer in einem Schloss buchen oder seine Gesundheitsdaten mit einer Privatklinik teilen kann. Die Daten werden hierbei verschlüsselt und über die Blockchain Wecan Chain ausgetauscht“, fährt Vincent Pignon fort.

Nach einem erfolgreichen Privatverkauf des Tokens und mit Hilfe von renommierten Beratern wie Alexis Roussel (Nym und Bity) oder Christophe Lassuyt und Christophe Fonteneau (Request Network) kündigt die Wecan Group den Verkauf ihres Tokens an die Öffentlichkeit an. In Kürze wird es möglich sein, sich in die Warteliste einzutragen, denn der Token wird nur in begrenzter Menge ausgegeben.



„Der Token ist der nächste logische Schritt in unserer Entwicklung. Wir verfügen jetzt über eine Web-3.0-Suite mit mehr als hundert institutionellen Kunden auf der ganzen Welt. Wir sind im Gespräch mit mehreren Regierungen, um Wecan Chain in deren Infrastruktur zu implementieren, um die Speicherung von Daten und Dokumenten und deren Registrierung auf dezentrale Weise in ihrem Hoheitsgebiet zu sichern“, sagt Vincent Pignon abschließend.

Über die Wecan Group SA