Wecan lance une blockchain avec son token et termine avec succès sa première private pre-sale

GENÈVE, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wecan Group SA, leader suisse de la Blockchain utilisé par les plus grandes Banques privées afin de garantir la sécurité et la protection de leurs données échangées, est fier d’annoncer le lancement de Wecan Token. Ce jeton permettra d’enregistrer des transactions sur sa blockchain propriétaire, Wecan Chain, notamment utilisée par Wecan Connect, une application déjà comparée au WhatsApp des clients fortunés .

“En tant que pionnier de la blockchain, notre mission est de la rendre accessible au plus grand nombre via des applications simples. Avec Wecan Comply, nous avons réuni 13 banques majeures et 80 gérants de fortunes indépendants, sur une des premières places de marché blockchain pour les institutionnels. Ce n’est que le début et le développement de notre blockchain layer 2 a pour vocation d’accélérer les cas d’usages pour échanger de façon sécurisée et décentralisée dans des cercles fermés” déclare Vincent Pignon, fondateur et CEO de Wecan Group SA.



Wecan Chain est une blockchain optimisée pour la sécurisation et stockage des données pour entreprises et gouvernements. Elle a été construite en collaboration avec l’EPFL dans le cadre d’un projet Innossuisse visant à comparer les blockchains sur 3 critères principaux : leur sécurité, leur scalabilité et leur consommation énergétique.

Wecan Chain a pour ambition d’être une des blockchains les plus performantes au monde sur ces 3 critères et nous rendrons les résultats publics sur une plateforme dédiée et co-construite avec l’EPFL dans quelques mois. Quant au Token, il permettra de payer l’enregistrement sur la blockchain de chaque transaction, tels les Gas Fees d’Ethereum.



“Grâce à nos clients et actionnaires, nous avons annoncé le lancement du nouveau WhatsApp des clients fortunés, version 100% suisse, une seule application pour gérer sa fortune et réserver une chambre dans un palace ou partager ses données de santé dans une clinique privée, les informations étant encryptées et échangées via la blockchain, Wecan Chain.” poursuit Vincent Pignon.

Après une private sale du Token réussie, et avec l’aide d’Advisors prestigieux tels que Alexis Roussel (Nym et Bity), ou encore Christophe Lassuyt et Christophe Fonteneau (Request Network), Wecan Group annonce la vente de son Token au public. Il sera bientôt possible de s’inscrire sur liste d’attente, sachant que l’émission du Token est limitée en quantité.



“Le token est la suite logique de notre développement. Nous avons dorénavant une suite Web 3.0. avec plus d’une centaine de clients institutionnels à travers le monde. Nous échangeons avec plusieurs gouvernements pour implémenter Wecan Chain dans leur infrastructure pour sécuriser le stockage de données et de documents et leur registre de façon distribuée sur leur territoire.“ conclut Vincent Pignon.

A propos de Wecan Group SA

Wecan Group SA est une société Suisse spécialisée dans le développement d’applications blockchain depuis 2015. Fort de ses partenariats institutionnels, Wecan compte plus de 100 clients de types banques, gouvernements et asset manager. Avec une suite de logiciels Web 3.0., Wecan a pour mission de garantir la protection des données personnelles et professionnelles grâce aux solutions d’encryptions les plus avancées, et un partage des données sécurisées et décentralisées sur la blockchain.

https://wecangroup.ch/