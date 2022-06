English French

Communiqué de presse – Paris, le 2 juin 2022

Danone : indicateurs clés 2021 retraités

selon les nouveaux secteurs opérationnels et par catégorie

Comme annoncé le 8 mars 2022, Danone communique ses indicateurs clés1 selon 4 nouveaux secteurs opérationnels géographiques, tout en maintenant un reporting global par catégorie pour les Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP), la Nutrition Spécialisée et les Eaux.

La mise en place de l’organisation par zone géographique a entraîné une réallocation de certains coûts centraux entre les catégories. Par conséquent, le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante ont été retraités pour 2021, comme détaillé ci-dessous (données non auditées).

Chiffre d’affaires, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante du 1er semestre et de l’exercice 2021 retraités par catégorie

Chiffre d’affaires (m€), résultat opérationnel courant (m€)

et marge opérationnelle courante (%) S1 2021 2021 Chiffre d’affaires (m€) Résultat opérationnel (€m) Marge

(%) Chiffre d’affaires (m€) Résultat opérationnel (€m) Marge

(%) PAR CATÉGORIE EDP 6 406 616 9,6% 13 090 1 355 10,4% Nutrition Spécialisée 3 513 769 21,9% 7 230 1 634 22,6% Eaux 1 916 166 8,6% 3 961 348 8,8% Total 11 835 1 551 13,1% 24 281 3 337 13,7%

Chiffre d’affaires, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante du 1er semestre et de l’exercice 2021 retraités par catégorie (rappel du communiqué de presse du 30 mars 2022) 2

Chiffre d’affaires (m€), résultat opérationnel courant (m€)

et marge opérationnelle courante (%) S1 2021 2021 Chiffre d’affaires (m€) Résultat opérationnel (€m) Margin (%) Chiffre d’affaires (m€) Résultat opérationnel (€m) Margin (%) PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 4 142 625 15,1% 8 341 1 291 15,5% Amérique du Nord2 2 707 283 10,4% 5 564 603 10,8% Chine, Asie du Nord & Océanie3 1 430 423 29,6% 3 008 939 31,2% Reste du Monde 3 556 221 6,2% 7 369 504 6,8% Total 11,835 1,551 13.1% 24,281 3,337 13.7%

En complément des données annuelles 2021 déjà publiées, les tableaux ci-dessous présentent le chiffre d’affaires et la croissance du chiffre d’affaires en données comparables par trimestre, retraités par catégorie et nouveau segment opérationnel (données non auditées).

T1 2021 Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie Reste du Monde Total Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables EDP 1 010 2,0% 1 209 2,3% 76 10,4% 854 -0,9% 3 149 1,6% Nutrition Spécialisée 666 -13,8% 68 6,8% 416 -18,7% 568 11,4% 1 719 -7,7% Eaux 311 -12,3% 39 1,2% 106 15,3% 334 -18,2% 790 -11,6% Total 1 987 -6,1% 1,316 2,5% 598 -10,9% 1 756 -1,3% 5 657 -3,3%





T2 2021 Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie Reste du Monde Total Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) EDP 1 014 3,7% 1 273 4,3% 82 11,1% 884 6,5% 3 254 4,8% Nutrition Spécialisée 685 5,9% 70 13,0% 508 -4,0% 529 4,8% 1 793 2,8% Eaux 456 17,8% 48 32,8% 241 10,4% 379 27,5% 1 125 19,5% Total 2 155 7,1% 1 391 5,2% 832 1,3% 1 793 10,0% 6 171 6,6%





T3 2021 Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie Reste du Monde Total Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) EDP 979 3,7% 1 289 4,8% 83 11,3% 918 2,8% 3 269 4,1% Nutrition Spécialisée 671 -0,5% 74 7,1% 516 16,3% 515 -4,5% 1 777 2,9% Eaux 471 5,9% 50 24,7% 201 -4,1% 390 6,6% 1 112 4,6% Total 2 122 2,8% 1 413 5,3% 801 10,0% 1 822 1,3% 6 158 3,8%





T4 2021 Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie Reste du Monde Total Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) EDP 999 2,0% 1 316 4,9% 84 8,9% 986 5,6% 3 386 4,3% Nutrition Spécialisée 700 -1,1% 77 9,0% 604 17,0% 550 6,2% 1 931 6,4% Eaux 378 18,6% 50 49,0% 89 59,4% 409 8,2% 925 17,3% Total 2 077 3,5% 1 443 5,8% 777 19,3% 1 944 6,3% 6 242 6,7%





2021 Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie Reste du Monde Total Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) Croissance en données comparables Chiffre d’affaires (€m) EDP 4 002 2,8% 5 087 4,1% 326 10,4% 3 675 3,5% 13 090 3,7% Nutrition Spécialisée 2 723 -2,9% 290 8,9% 2 045 2,0% 2 173 4,4% 7 230 1,0% Eaux 1 616 7,4% 187 26,1% 637 10,2% 1 521 4,5% 3 961 7,2% Total 8 341 1,7% 5 564 4,7% 3 008 4,6% 7 369 4,0% 24 281 3,4%

1Chiffre d’affaires, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante.

2Etats-Unis et Canada

3Chine, Japon, Australie et Nouvelle Zélande

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat opérationnels courants et marge opérationnelle courante correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers figurent en page 57 du Document d’Enregistrement Universel 2021.

Pour rappel, comme indiqué le 8 mars 2022, les changements de gestion de certaines entités dans le cadre de la nouvelle organisation ont généré des réallocations du chiffre d’affaires.





