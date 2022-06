Synthesio, une société d'Ipsos, montrera comment l'IA révolutionne les études consommateurs lors d’événements en juin

NEW YORK, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De plus en plus d'équipes marketing et insights se tournent vers l'IA pour trouver de nouvelles façons de comprendre les consommateurs. Dans ce cadre, Synthesio a le plaisir d’annoncer sa participation au Tech Demo Day du Social Intelligence Lab, à IIEX Europe à Amsterdam, ainsi qu'un webinar spécial avec Brandon Purcell, VP, et Principal Analyst de Forrester.



Ces événements font suite à la participation de Synthesio à IIEX North America, où l'équipe a présenté comment la Consumer Intelligence augmentée par l’IA (AICI) permet aux marques d'identifier les motivations, attitudes et besoins des consommateurs. Ces événements seront également l'occasion d'échanger sur le tout dernier rapport Ipsos Views "AI Meets Consumer Insights" - un guide pratique dès à présent disponible en téléchargement .

"L’usage de l’IA ne cesse d’augmenter dans le domaine des études de marché. Parmi les cas d’usage, on retrouve notamment l’hybridation de données multi-sources, permettant non seulement l'innovation produit mais aussi l’identification de tendances et de besoins émergents des consommateurs, mais aussi l'automatisation pour réduire le time-to-insight. C'est pourquoi nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de rencontrer des professionnels de l'insight et de la social intelligence - et de leur montrer comment l’offre de Synthesio peut changer la donne en les aidant à voir ce qui leur échappe", déclare Allen Bonde, CMO de Synthesio.

Synthesio continue d'aider les marques à obtenir l'image la plus complète, la plus précise et la plus prédictive des consommateurs et des marchés grâce à de nouvelles fonctionnalités comme le Topic Modeling , un module de détection de tendances alimenté par le machine learning. Avec d'autres nouveaux modules d'analyse, de nouvelles sources de données et de nouveaux services complémentaires que les clients peuvent d’ores et déjà utiliser avec notre plateforme, Synthesio apporte aux marques des insights puissants, alimentés par l’IA. Pour en savoir plus sur ces récentes innovations, vous pouvez vous inscrire au Tech Demo Day les 8 et 9 juin, à IIEX Europe les 21 et 22 juin, ou assister à notre prochain webinar le 14 juin.

"Lorsque l'IA rencontre les insights consommateurs, la valeur ajoutée pour les équipes d’analystes, les spécialistes du marketing et leurs partenaires commerciaux est énorme. Nous sommes ravis de partager ce que nous avons construit avec les plus grandes marques et d'entendre leurs points de vue. Les événements qui rassemblent les communautés du marketing et des études et qui créent de nouvelles connexions sont la raison pour laquelle les conférences sont si appréciées et ne disparaîtront jamais. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'organiser nos propres rencontres et événements au cours du deuxième semestre de 2022", ajoute Heath Podvesker, PDG de Synthesio.

À propos de Synthesio

Synthesio , une société d’Ipsos, est un leader mondial de la Consumer Intelligence grâce à l’IA (AICI). Notre offre hybride fournit aux entreprises, marques et agences l’image la plus complète, précise et prédictive de leurs marchés et consommateurs. Notre plateforme AICI, alimentée par les algorithmes de compréhension du langage naturel (NLU) et d’IA les plus avancés, profite du plus large éventail de sources de données en ligne et hors ligne et exploite pleinement les modules analytiques primés d’Ipsos. Synthesio a été fondée en 2006 et possède des bureaux à New York, Paris, Londres et Singapour.

Vous voulez en savoir plus sur notre solution ? Réservez une démo avec notre équipe dès maintenant !

Contact presse

Aurore Legentil

alegentil@synthesio.com