Enreach répond présent sur IT Partners 2022

Enreach, l’un des leaders européens des solutions de contact, va à la rencontre de ses clients et partenaires à l’occasion de la nouvelle édition du salon IT Partners.

Des innovations qui répondent aux attentes des fournisseurs de services IT

À l’occasion de sa participation au salon, Enreach présentera ses offres Enreach UP, plateforme logicielle (successeur de ISTRA) hébergée par les partenaires et intégrée dans leur environnement, et Enreach Contact, SaaS en mode guichet unique opéré par Enreach. Ces deux solutions complémentaires, basées sur une technologie unifiée commune, sont proposées aux opérateurs et revendeurs qui cherchent à offrir une large palette de services innovants de communication unifiée (UCaaS) et de centres de contacts (CCaaS). Suivant la stratégie "votre marque, votre offre, vos clients”, Enreach UP et Enreach Contact permettent aux partenaires de se différencier et de garder le contrôle de leurs clients en définissant leurs propres offres et en promouvant leur propre marque, aux entreprises d’accélérer leur transformation digitale et aux utilisateurs de communiquer, collaborer et travailler sans silos.

Bertrand Pourcelot, DG Enreach for Service Providers et Enreach France, précise « Nous sommes heureux de participer à cette nouvelle édition d’IT Partners qui nous permettra de rencontrer à nouveau notre écosystème et de tisser de nouvelles alliances. Nous offrons des “Solutions de Contact Convergent”, c’est à dire des solutions de communication unifiée (UCaaS) et de centres de contacts (CCaaS) intégrés aux services mobiles et aux applications métiers (CRM, ERP …) . Avec Enreach UP et Enreach Contact, nos partenaires fournisseurs de services et revendeurs peuvent créer de la valeur et de la différenciation pour répondre au mieux à l’évolution des besoins de communication et de relation clients des entreprises.»

Des rendez-vous incontournables

Enfin, dans un souci d’interactivité avec les visiteurs, quatre démonstrations seront proposées les mercredi 15 et jeudi 16 juin sur le stand d’Enreach (D30) sur la thématique « Saisissez l'opportunité de devenir fournisseur UCaaS».

À cette occasion, la nouvelle offre SaaS Enreach Contact sera mise en avant. Elle permet aux professionnels d’accéder à une solution de communication tout en un : téléphonie, softphone PC, appli mobile, intégration CRM, visioconférence, chat, ACD, PO/PC … le tout en marque blanche.

Enfin, le mercredi à partir de 17 heures, un moment de convivialité et d’échanges informels sera proposé à l’occasion d’un cocktail dinatoire où vous pourrez déguster nos bières "made in Enreach".