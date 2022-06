L'élégance française avec une touche de GLAMIRA

FRANKFURT, Germany, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 20 influenceurs célèbres tels que Chloé Bleinc, Franziska Nazarenus, Melissa Aouragh, Renan Pacheco, Alia Chergui et Julia Flabat ont assisté à la soirée, où plus de 100 bijoux de GLAMIRA et parfums de signature ont été produits dans la ville de Grasse ont été exposés. Isabelle Burdel qui est la créatrice des parfums de signature de GLAMIRA “Tellement Elle” est "Tellement Lui" a également été présentée lors de la soirée et a répondu aux questions sur les parfums.



En plus des bijoux qui accompagneront les différentes occasions de la vie quotidienne, des bijoux faisant référence au style traditionnel, des produits de diverses collections, des bagues, boucles d'oreilles et colliers stylés et chic ont été présentés aux invités durant l'événement.

De la France au monde entier

La directrice de la marque GLAMIRA, Yasemin Topaloğlu, a déclaré : « En tant que GLAMIRA, nous attachons une grande importance à notre évolution en France”. Ce n'est pas seulement parce que c'est la capitale mondiale de la mode, mais aussi parce que nos produits parfumés se répand dans le monde entier depuis la ville de Grasse. Désormais, le nom de GLAMIRA sera plus répandu en France grâce à nos collaborations mondialement connues et à notre représentant de marque sur le marché français.

Personnalisations des Bijoux

Dans la nuit où l'éclat de GLAMIRA s'est reflété dans tous les aspects de l'événement, les participants ont eu l'occasion de mieux connaître GLAMIRA. Nous avons pour objectifs de devenir l’une des premières marques de consommation de luxe au monde entier. Nous voulons avoir le même succès dans notre gamme de produits de luxe en cosmétique et maroquinerie.Les nouvelles catégories seront présentées en automne 2022, la personnalisation sera également au cœur de ces nouvelles catégories. En souvenir de la soirée, les participants de l'événement ont reçu un élégant collier chaîne de la nouvelle collection GLAMIRA

A propos de GLAMIRA

Depuis le jour de sa création, la marque de bijoux GLAMIRA s'efforce de rendre inoubliable chacun de vos moment spéciaux et émotionnels ce qui est basé sur la qualité et la confiance. Nous croyons que chacun de nos clients est spécial et unique, c’est pour cela que nous produisons des designs qui offrent une liberté de personnalisation.



Avec le slogan "This is so you", GLAMIRA propose plus de 50 000 produits pour femmes, hommes et enfants de sa propre conception et production



Avec sa solide équipe de 650 personnes et son infrastructure de commerce électronique mondiale, GLAMIRA gère tous les processus, de la conception à la dernière étape de production, avec une approche boutique. Opérant dans 65 pays avec des bureaux dans 8 pays, dont l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre, la Norvège, l'Australie, la Bulgarie et la Turquie, et 76 magasins en ligne, GLAMIRA travaille avec la vision de devenir la première marque de consommation de luxe au monde en élargissant sa gamme de produits.

