FourKites, 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Real-time Transportation Visibility Solutions에서 Leader로 선정

시카고, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 실시간 공급망 가시성 플랫폼인 FourKites®는 2022 Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVPs)의 Leader로 2년 연속 등재되었다고 밝혔다. FourKites는 본 보고서에서 평가한 11개 벤더사 중 유일하게 Completeness of Vision(비전 완성도)에서 Leaders 쿼트런트에 포함되었다.

FourKites는 또한 Fortune 500 기업 중 가장 높은 점수를 받았다. "Magic Quadrant 분석을 확장함으로써 공급사 제품 및 서비스 오퍼링에 대한 더 깊은 인사이트를 제공하는" 2022 Gartner® Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms에 따르면, FourKites는 가장 앞선 5가지 Use Cases 중 3개 부문에서 1위를 차지했다.**

글로벌 가시성 솔루션인 FourKites는 모든 운송 수단에 걸쳐 매일 250만 건 이상의 출하량을 추적하며, Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, AB InBev, Cargill, Henkel, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita, Eastman 등 Fortune 500 기업 중 50%에 해당하는 고객사들의 글로벌 공급망을 연결한다. 지난 12개월 동안 FourKites는 글로벌 고객사 규모가 전년 대비 40% 이상 증가했고, 총 출하량과 커넥티트 설비 역시 각각 약 80%, 78% 늘어났다. 자사는 현재 전 세계 곳곳에 걸쳐 230만 곳이 넘는 커넥티트 설비를 보유하고 있다.

FourKites 설립자 겸 CEO인 Mathew Elenjickal은 "이번에 발표된 Gartner 보고서는 실시간 가시성이 모든 공급망에서 필수 기술이라는 점을 분명히 하고 있다"면서 "FourKites는 고객이 가진 고충 사항을 집중적인 목표로 하며, 실질적인 비즈니스 가치를 늘리는 솔루션 개발에 주력하고 있다. Gartner로부터 업계의 비저너리 기업이자 복잡한 대기업들의 니즈에 대응하는 최고의 솔루션으로 인정 받게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

Gartner® Peer Insights™에 대한 고객사 발언

FourKites의 독창적인 고객 주도형 혁신 모델은 혁신적인 기능을 신속하게 제공하며, 이는 자사가 세계적 대기업들을 대상으로 서비스를 제공할 수 있는 최고 수준의 능력을 갖추고 있음을 잘 보여준다.

“FourKites의 플랫폼은 해상, 철도 및 트럭 화물 추적 분야에서 완전한 형태의 완성형이며, 특히 야드 관리 및 예약 일정 툴은 많은 기능을 갖추고 있다. 이 회사의 온보딩 및 고객 성공 전담 팀은 전문적인 지원을 제공한다. 우리 회사는 사업 진행을 위해 FourKites와 파트너 관계를 구축했다” — 리테일 분야 공급망 전문가

“[FourKites가 마음에 드는 점은 다음과 같다] 1. 사용자가 필요에 따라 맞춤화할 수 있는 사용 편의성 및 보고 기능. 2. 공급망 담당 직원이 고객에게 신속하게 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 가시성 플랫폼. 3. 이 회사 제품은 이곳 미국에서 인기가 매우 높으며 우리는 해외 계열사와 지사로 공급 확대를 고려 중.” — 운송 및 물류 담당 팀장

“이 회사의 플랫폼은 제공되는 상세 정보의 양에서 탁월한 수준이다. FourKites 팀은 시스템에 대한 설명과 그들이 제공한 훈련에 대해 매우 자세히 설명해 주었다. FourKites의 지원 수준은 매우 우수하며 이 회사의 지속적인 도움/추진 능력은 특별한 수준이다. 이 회사의 시스템은 고객에게 Ventura 서비스 개선을 위해 추가 데이터를 지속적으로 제공한다” — 제조업계 운송 적재량 및 개발 담당 매니저

“FourKites 도입은 예상보다 빠르게 완료되었다. 이번 프로젝트는 우리 회사의 다양한 팀이 전반적으로 매우 잘 처리했으며, FourKites 팀은 이 정도의 범위와 규모의 프로젝트 협업을 진행한 도입 팀 가운데 최고였다” — 공급망 전문가

“FourKites는 훌륭한 파트너사였다. 이들은 고객 서비스에 중점을 두고 있으며, 개발을 통해 제품 피드백을 놀라울 정도로 신속하게 생산 과정에 투입했다. 이들의 코어 추적 플랫폼은 정교하면서도 매우 직관적이며, 생산하는 모든 것에 대한 최종 사용자 경험을 주시한다” — 제조업계 운송 담당 고위 매니저

FourKites, 독보적 수준의 혁신 지속적 추진

올해 역시공급망 차질이 지속됨에 따라 FourKites는 새로운 Innovation Partner Program 에 약 80곳의 고객사를 추가하며 고객 주도 혁신 모델을 강화하고 있다. FourKites는 2021년에만 185개 이상의 신제품과 기능을 제공했으며, 이 중 40% 가까이를 Innovation Partners가 주도했다. 자사의 주요 혁신 내용은 다음과 같다:

Dynamic ETA® for Ocean : 선사, 운송업체 및 3PL(제3자 물류) 업체를 대상으로 전 세계 270개 이상의 경로 및 120곳의 운송사가 취급하는 해상 화물에 대해 운송사가 생성한 수치보다 20~40% 더 정확한 ETA(도착예정시간)를 제공한다.

: 선사, 운송업체 및 3PL(제3자 물류) 업체를 대상으로 전 세계 270개 이상의 경로 및 120곳의 운송사가 취급하는 해상 화물에 대해 운송사가 생성한 수치보다 20~40% 더 정확한 ETA(도착예정시간)를 제공한다. Dynamic ETA® for Air : 매우 정확한 예측 ETA를 통해 항공 화물 100%를 실시간으로 확인할 수 있다.

: 매우 정확한 예측 ETA를 통해 항공 화물 100%를 실시간으로 확인할 수 있다. Dynamic Yard® 대규모 업그레이드: 개별 SKU(재고 관리 단위) 수준으로 매우 정확하고 세분화된 데이터를 제공한다. 이를 통해 고객사는 인력 효율성이 최대 30% 향상되고 부두 처리량이 40% 증가하며 지체료를 40%~80% 절감할 수 있다.

대규모 업그레이드: 개별 SKU(재고 관리 단위) 수준으로 매우 정확하고 세분화된 데이터를 제공한다. 이를 통해 고객사는 인력 효율성이 최대 30% 향상되고 부두 처리량이 40% 증가하며 지체료를 40%~80% 절감할 수 있다. 유럽 및 APAC 지역 내 Universal Appointment Manager 출시: 창고, 물류 센터 및 제조 시설이 픽업 및 수령 시간대에 효율적으로 협업함으로써 현장의 초과 체류 시간을 없애고 지체료를 절감하며 탄소 배출을 줄일 수 있다.

지역 내 출시: 창고, 물류 센터 및 제조 시설이 픽업 및 수령 시간대에 효율적으로 협업함으로써 현장의 초과 체류 시간을 없애고 지체료를 절감하며 탄소 배출을 줄일 수 있다. Order Intelligence Hub : 주문 데이터, 멀티 모달 로드 정보, 야드 발송, 재고 가시성 및 기타 중요한 제3자 시스템을 통합해 모든 주문의 전체 생애주기를 한눈에 파악할 수 있는 새로운 단일 창 보기를 제공한다.

: 주문 데이터, 멀티 모달 로드 정보, 야드 발송, 재고 가시성 및 기타 중요한 제3자 시스템을 통합해 모든 주문의 전체 생애주기를 한눈에 파악할 수 있는 새로운 단일 창 보기를 제공한다. Net Zero 이니셔티브 : 세계적 기업들이 공급망 탄소 배출을 줄이기 위한 전사적 목표를 달성할 수 있도록 지원한다.

: 세계적 기업들이 공급망 탄소 배출을 줄이기 위한 전사적 목표를 달성할 수 있도록 지원한다. Smart Forecasted Arrival 에 대한 미국 내 특허 획득(No. 11,017,347): 기업들이 트럭에 위치 데이터를 전송할 기술이 없는 경우에도 운송 시 고빈도의 정확한 ETA를 제공한다.





지난해 FourKites는 AI Trailblazer by Everest Group 에 공급망 기업으로는 유일하게 선정되었으며 Inc.의 Best in Business Award 를 받은 운송 및 물류 회사 4곳 중 하나였다. 또한 The Software Report의 Top 100 Software Companies of 2021 에 포함되었으며 Food Logistics의 Top Green Provider 에 선정되었다.

* Gartner, Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 25 May 2022.

** Gartner, Critical Capabilities for Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, 24 May 2022.

Gartner 면책조항

Gartner는 자사 연구 출판물에 게재된 그 어떤 벤더, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급을 받았거나 기타 지명을 받은 벤더만 선택하도록 권유하지 않는다. Gartner 연구 출판물은 Gartner 연구 조직의 견해들로 구성되어 있으며 어떤 사실에 대한 진술로 해석되어서는 안 된다. Gartner는 상품성이나 특정 목적에의 적합성을 포함하여 본 연구와 관련해 명시적으로든 암시적으로든 모든 보증을 부인한다.

Gartner, Magic Quadrant, Peer Insights™는 Gartner, Inc. 및 미국, 해외 자회사가 보유한 등록 상표이며 허가를 받고 본 보도자료에 사용되었다. 제반권리 당사보유.

Gartner Peer Insights는 개별 최종 사용자의 경험을 토대로 산정되며 사실에 대한 진술로 해석되지 아니하고 Gartner나 산하 기관들의 관점을 대변하지 않는다. Gartner은 본 자료에 언급된 벤더사, 상품, 서비스를 일절 보증하지 않고, 자료에 명시되었거나 암시된 내용을 보증하지 않으며, 무언가의 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성 여부도 보증하지 않는다.

FourKites 개요

FourKites®는 세계 1위 공급망 가시성 플랫폼으로 운송을 넘어 야적장, 창고, 상점 등으로 가시성을 확장하고 있다. 도로, 철도, 해양, 항공, 소포 및 택배에 걸쳐 매일 250만 건 이상의 출하량을 추적하고 약 200개 국가에 진출한 FourKites는 실시간 데이터와 강력한 머신러닝을 결합해 기업들이 엔드투엔드 공급망을 디지털화할 수 있도록 지원한다. 상위 10개 CPG(소비재) 기업 중 9개, 상위 20개 식음료 기업 중 18개 등 1000개 이상의 세계적 브랜드가 FourKites를 통해 비즈니스를 혁신하고 민첩성, 효율성, 지속가능성을 갖춘 공급망을 구축하고 있다. 자세한 정보는 https://www.fourkites.com/ 에서 확인할 수 있다.

