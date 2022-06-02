FourKites被评为2022年Gartner® Magic Quadrant™实时交通可见性解决方案领导者

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芝加哥, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的实时供应链可见性平台FourKites®今天宣布，该公司连续第二年被评为2022年Gartner魔力象限实时交通可见性平台*（RTTVP）领导者。 在本报告评估的11家供应商中，FourKites是唯一一家位列最远愿景完整性（Completeness of Vision）领导者象限的公司。



此外，FourKites在有复杂需求的财富500强企业中得分最高。根据2022年Gartner®Critical Capabilities实时运输可见性平台（它“通过扩展魔力象限分析，对供应商的产品和服务提供更深入的见解。”）FourKites在五个最先进的用例中有三个排名第一。**

FourKites是全球最大的可见性解决方案，每天跨所有模式跟踪250万批货物，连接财富500强中50%的全球供应链，包括Cardinal Health、Bayer、Henkel、Dow、AB InBev、Cargill、Henkel、Coca-Cola、Constellation Brands、3M、RHI Magnesita和Eastman等客户。在过去12个月内，FourKites在全球客户中实现了40%以上的同比增长，总货运量增长近80%，联网设施增长78%（在全球现有独立设施超过230万个）。

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“新Gartner报告很清晰地显示出实时可见性是所有供应链都必须具备的技术。FourKites坚定不移地专注于开发针对客户最大痛点并增加实际商业价值的解决方案。我们非常自豪能够获得Gartner的认可，成为行业领导者和具有复杂需求的大型企业的首选解决方案。”

客户在Gartner® Peer Insights™上的声音

FourKites独特的客户驱动的创新模式，不断快速产生突破性能力，支撑公司具备一流能力服务于世界最大的企业。

“从海洋、铁路和卡车的跟踪角度来看，FourKites的平台是完整和成熟的，但当您开始看他们的码头管理和预约排程工具时，会发现他们提供的远不止那些。他们的装车和客户成功团队很专业，很有帮助。在我们不断发展的旅程中，他们是我们的合作伙伴。”—— Retail供应链专业人士

“［FourKites最让我们喜欢的是：］1. 简单易用的用户可根据自己的需求定制的报告功能。2. 可见性平台，让供应链人员能够快速做出决策，为我们的客户提供服务。3. 产品在美国取得了如此成功，以致于我们正寻求扩展到我们国际附属公司和办事处。” ——运输和物流总监

“在提供详细信息的数量方面，该平台的表现与众不同。FourKites小组在介绍系统和提供培训时非常详细。FourKites的支持水平很高。他们持续的援助/后续行动非同寻常。该系统继续提供更多数据，以改善Ventura为客户提供的服务。” —— Manufacturing运营商能力与发展经理

“我们用比预期更短的时间完成了FourKites的实施。总体而言，该项目由各个团队处理得很好，FourKites团队是我在这个规模的项目中合作过的最佳执行团队。”—— 供应链专业人士

“跟FourKites合作得一直很好。他们以客户服务为重点，从开发到生产，他们都非常快速地接收产品反馈。他们的核心跟踪平台成熟先进，也非常直观，在他们生产的所有产品中，他们似乎都在关注最终用户体验。” ——运输高级 制造经理

FourKites又一年在供应链不断中断的情况下继续推动无与伦比的创新，FourKites在其以客户为主导的创新模式上翻了一番，因为它欢迎近80名客户加入其新的 创新合作伙伴计划 。仅2021年，FourKites就推出了185种新产品和功能，其中近40%由创新合作伙伴驱动。该公司最近的一些创新包括：

此外，去年FourKites是唯一被Everest Group评为 AI Trailblazer的供应链公司 ；是四家运输和物流公司中唯一获得 Inc.最佳商业奖的公司 ；是2021年Software Report 前100家软件公司之一 ；并被Food Logistics评为 顶级绿色提供商 。

* Gartner魔力象限实时运输可见性平台，Carly West，2022年5月25日

** Gartner Critical Capabilities实时运输可见性平台，Carly West，2022年5月24日

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关于FourKites

FourKites®是全球位列第一的供应链可视化平台，将可视化从运输领域扩展到堆场、仓库、店铺和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递运送到200个国家和地区的250多万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）置信于FourKites，并以此实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 https://www.fourkites.com/ 。

媒体联系人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing，负责FourKites业务

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f86f13d-6f0b-4168-99bd-fa29a20e9703