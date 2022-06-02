FourKites 在 2022 Gartner® Magic Quadrant™ 中獲評為即時運輸能見性解決方案的領導者

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芝加哥, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FourKites® 是世界領先的實時供應鏈能見性平台。今天宣佈該公司連續第二年在 2022 年 Gartner 即時運輸能見性平台* (RTTVP) 魔力像限中獲評為領導者。在本報告中評估的 11 家供應商中，FourKites 是領導者象限中唯一具有最長遠且完整願景的公司。



此外，FourKites 在擁有複雜需求的財富 500 強企業中得分最高。根據 2022 年 Gartner® 對運輸能見性平台的關鍵功能，FourKites「擴展魔力像限分析，更深入地了解供應商的產品和服務產品」在五個最先進的用例中的三個中排名第一。**

FourKites 是全球最大的可見性解決方案，可在所有模式中每天追蹤 250 萬件貨件，並連接財富 500 強的全球供應鏈，包括 Cardinal Health、Bayer、Henkel、 Dow、AB InBev、Cargill、Henkel、可口可樂、 Constellation Brands、3M、RHI Magnesita 及 Eastman。在過去 12 個月中，FourKites 的全球客戶同比增長超過 40%，總出貨量增長近 80%，互聯設施增長 78%，其中目前在世界各地擁有超過 230 萬個獨立設施。

FourKites 創辦人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「新的 Gartner 報告很清晰：實時能見性是任何供應鏈所必備的技術。FourKites 一直堅持專注於開發專門針對客戶的最頭痛的問題並增加真正業務價值的解決方案。我們很自豪能獲 Gartner 認可為業界中具遠見者，並且成為背負複雜需求的大型企業的首選解決方案。」

客戶對 Gartner® Peer Insights™

所有的評價，FourKites 獨特的客戶驅動創新模式持續快速的產生突破性能力，以鞏固公司為全球最大企業服務的頂尖能力。

從海洋、鐵路和貨車運輸追踪的角度來看，FourKites 的平台是完整及成熟的，但當您開始查看他們的貨場管理和預約日程工具時，會知道其平台提供更多的服務。他們的入職和客戶成功團隊是專業且能幫上忙。他們是我們這一路上的合作夥伴。」 — 零售的供應鏈專業

「[關於 FourKites 我們最喜歡的內容是:] 1。用戶可以根據自己的需要制定其易用性和報告功能。2. 能見性平台讓供應鏈人員能快速做出決定以服務客戶。3. 產品在美國非常成功，因此我們希望擴展至我們的國際分公司與辦事處。」 — 運輸和物流總監

「該平台在提供的詳細資訊量方面表現出色。FourKites 團隊對其系統及所提供的培訓作出非常詳細的解釋。從 FourKites 而來的支援水準非常出色。來自他們的持續援助／跟進是與眾不同的。該系統繼續提供額外的數據，以改善 Ventura 的客戶服務。」 — 製造業的承運人能力及發展經理

「我們在比預期更短的時間內完成履行 FourKites。整體來說，該項目獲各個團隊妥善地處理，FourKites 團隊可能是我在這個範圍與規模項目中合作過最好的履行團隊。」 — 供應鏈專家

FourKites 是間非常值得合作的公司。他們擁有強大的客戶服務重點，並通常通過開發以令人驚訝的方式獲得產品反饋。他們非常注重客戶服務，並且從開發到生產上傾向於以驚人的速度進行產品反饋。他們的核心追蹤平台雖然複雜，卻非常直觀。在他們生產的所有產品中，似乎都很關注最終用戶的體驗。」 — 製造業的資深運輸經理

FourKites 繼續推動非凡的創新

FourKites 繼續推動非凡的創新 在供應鏈持續中斷的一年中，FourKites 加倍採用其客戶驅動的創新模式，因為它迎來近 80 名客戶加入其新的 創新合作夥伴計劃 。僅在 2021 年，FourKites 就提供超過 185 種新產品與功能，其中近 40% 由創新合作夥伴推動。公司最近的創新項包括：

此外，去年 FourKites 是唯一的一間 獲 Everest Group 評為 AI Trailblazer 的供應鏈公司 ；是僅有的四家獲得 Inc.'s Best in Business Award 獎的運輸和物流公司之一；是 The Software Report 的 2021 年軟件公司 100 強之一 ；並獲食品物流評為 頂級綠色供應商 。

* Gartner 用於實時交通能見性平台的魔力象限，Carly West，2022 年 5 月 25 日。

** Gartner 用於實時交通能見性平台的關鍵功能，Carly West，2022 年 5 月 24 日。

Gartner 免責聲明：

並不認可於其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務，亦不建議技術使用者只根據最高評分或其他最高項目選擇供應商。Gartner 研究出版物包括 Gartner 的研究機構的意見，並不應構成事實陳述。Gartner 對此研究不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或對特定目的適用性的任何保證。

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關於 FourKites

FourKites® 是排名第一的全球供應鏈可見性平台，將可見性從運輸延伸到工場、貨倉、店鋪等。FourKites 每日為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物，覆蓋超過 200 個國家／地區，結合即時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,000 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均信賴 FourKites 來改變他們的業務及創建更快捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

傳媒聯絡人：

Marianna Vyridi

代表 FourKites 的 Big Valley Marketing

電話：(650) 468-3263

電郵： mvyridi@bigvalley.co





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