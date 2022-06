Le Festival Go vélo Montréal présente « Pourquoi pas le vélo? », une conférence de Stein van Oosteren!

MONTRÉAL, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, Vélo Québec est heureux d’accueillir Stein van Oosteren, auteur de l’essai Pourquoi pas le vélo? et porte-parole du Collectif Vélo Île-de-France, à titre de conférencier invité. La conférence aura lieu aujourd’hui à partir de 17h30 à la Maison du développement durable (places limitées). Elle sera également offerte en formule virtuelle, via la plateforme Zoom. Une conférence inspirante suivie d’un échange et d’une séance de dédicaces avec l’auteur, à ne pas manquer!



À l’occasion de sa conférence intitulée Et pourquoi le vélo?, Stein Van Oosteren expliquera en quoi le vélo est la clé du changement nécessaire dans nos milieux urbains, trop longtemps pensés pour et autour de la voiture. Il démontrera que le vélo est bon pour la santé, le moral, l’autonomie des enfants, la vie de quartier, la planète, etc. Mais pour que le vélo devienne l’option privilégiée en transport dans la ville de demain, il importe de le faire entrer dans le débat public, de questionner les élus municipaux, de combattre les idées reçues et de remettre en question nos modes de vie pour faire face aux défis de notre temps. L’objectif de cette conférence est d’en ressortir avec une envie de changer la ville et quelques idées d’action pour amorcer cette transition.

Ce soir, dès 17 h 30

Gratuit | Conférence en français

Inscriptions et détails ici

À propos de Stein van Oosteren

Stein van Oosteren, né en 1973, a grandi aux Pays-Bas. Après des études en psychologie et philosophie, il émigre à Paris en 1996 pour y compléter une thèse en philosophie. En 2002, il devient adjoint de l’attaché de police des Pays-Bas, puis joint en 2011 la Délégation permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’UNESCO en tant qu’attaché diplomatique. Pour rendre Fontenay-aux-Roses cyclable (où il réside, en banlieue parisienne), il fonde l’association FARàVélo en 2017 et, deux ans plus tard, le Collectif Vélo Île-de-France (43 associations et 8000 adhérents), dont il est porte-parole. Depuis 2018, Stein van Oosteren anime des débats sur le vélo en France et à l’étranger autour des documentaires Why we cycle et Together we cycle, et a signé l’essai Pourquoi pas le vélo? publié à Montréal chez Écosociété.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l’événement compte également Sports Experts, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

