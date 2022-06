Midland débute un important programme d’exploration à la Baie-James sur les nouvelles découvertes Au-Ag-Cu-Mo de Chisaayuu à l’est de Mythril

English French

MONTRÉAL, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. («Midland») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un important programme d’exploration à la Baie-James afin de tenter de trouver la source des blocs erratiques minéralisés en Au-Ag, et Au-Ag-Cu-Mo découverts à l’été de 2021 sur le bloc Chisaayuu du projet Mythril Régional.



Le secteur à proximité des blocs à hautes teneurs aurifères de Chisaayuu sera la priorité, mais des travaux de prospection sont également planifiés sur les projets Komo au sud du projet Elmer/Patwon d’Exploration Azimut inc., sur le projet Elrond situé au sud-est du projet Serpent d’Harfang Exploration inc., ainsi que sur le projet Shire détenu à 100% par Midland qui possède un excellent potentiel pour des minéralisations de type SMV Zn-Cu ainsi que pour des minéralisations en Ni-Cu et en lithium.

Nouvelles découvertes Au-Ag et Au-Ag-Cu-Mo de 2021- Bloc Chisaayuu

Lors des travaux de prospection en 2021 sur le bloc Chisaayuu du projet Mythril Régional, deux nouveaux blocs aurifères à haute teneur avaient été découverts et avaient rapporté des valeurs en échantillons choisis de 10,25 g/t Au, 8,0 g/t Ag et de 7,99 g/t Au, 166 g/t Ag, 0,4% Cu, 0,07% Mo (voir le communiqué de presse de Midland daté du 27 octobre 2021).

L’analyse des roches totales indique que deux types d’intrusions felsiques sont présentes à Chisaayuu. Le type 1 sont des syénogranites, le type 2 étant surtout des monzonites à quartz. Dans le secteur des blocs aurifères découverts en 2021, certains des blocs sont du type 1 (dont le bloc avec 7,99 g/t Au polymétallique), alors que certains sont du type 2 (dont le bloc à 10 g/t Au, un bloc à 0,13% Mo, et un autre bloc à 0,62 g/t Au et 0,5% Zn). Ceci veut donc dire qu’on retrouve deux types de roches intrusives felsiques distinctes, et que ces deux types de roches sont minéralisées. Ceci est très intéressant d’un point du vue métallogénique et suggère la présence d’un système de bonne ampleur. On note également que certains échantillons minéralisés montrent une très forte altération potassique, dont le bloc à 7,99 g/t Au.

Les analyses des roches en affleurements permettent également de voir que les types de sulfures qui sont présents varient d’un secteur à l’autre. En effet, des zonations métalliques caractérisées par des assemblages à Cu-Mo se démarquent des zones à Au-Zn-Cu-Pb-Mo. Ce genre de zonation rappelle ce qui a été identifié à Mythril et est également un argument pour la présence d’un système d’une bonne ampleur.

Ce nouveau programme, d’une durée d’environ un mois, se déroulera en deux phases du 8 juin au 10 juillet 2022. Une campagne de suivi en septembre 2022 est également en cours de planification.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L'épaisseur réelle des intervalles signalés ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de carotte.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l’or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

