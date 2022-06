Dato: 2. juni 2020

Årets meddelelse nr.: 8

BLUE VISON A/S – STORAKTIONÆRMEDDELELSE

Blue Vision A/S har i dag modtaget vedlagte meddelelse.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Peter Ole Jensen









SENDT PR. E-MAIL: POJ@BLUEVISION.DK

Blue-Vision A/S

Kære Peter,

Att. Blue Vision A/S

Kjøller A/S er i går d. 1/6-2022 har gennemført salgsordrer og faldet under grænsen for at være storaktionær i Blue Vision A/S, idét aktiebesiddelsen nu udgør under 5%.

Kjøller A/S besidder i dag 249.818 stk. A-aktier og 541.984 stk. B-aktier.

Kjøller A/S har hermed givet meddelelse til selskabet.