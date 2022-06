Dassault Systèmes : déclaration des opérations sur actions propres

English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 2 juin 2022

DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES

(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 19 mai 2022)

Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)

Catégorie de titres : Actions ordinaires

Période : du 25 au 31 mai 2022

Les informations détaillées relatives à ces rachats (présentation agrégée et détail transaction par transaction) peuvent être consultées sur le site internet de Dassault Systèmes : https://investor.3ds.com/fr/regulated-information/permanent-information

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* Marché DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 25-May-22 FR0014003TT8 73508 37,4488 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 25-May-22 FR0014003TT8 41253 37,4555 DXE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 25-May-22 FR0014003TT8 16190 37,4908 TQE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 26-May-22 FR0014003TT8 3955 37,5000 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 26-May-22 FR0014003TT8 1806 37,5000 DXE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 26-May-22 FR0014003TT8 2032 37,5000 TQE

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :

Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

###

Contact Relations Investisseurs

François-José BORDONADO / Béatrix MARTINEZ

investors@3ds.com

+33 (0)1 61 62 69 24

USA & Canada: callie.gauzer@3ds.com

