Cartier octroie un mandat d’estimation de ressources NI 43-101 pour le gîte Nordeau Ouest

VAL-D’OR, Québec, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) a octroyé à InnovExplo Inc. le mandat de réaliser une estimation des ressources aurifères du gîte Nordeau Ouest, localisé à 450 m à l’est de la propriété Mine Chimo et de rédiger un rapport technique conforme à la norme NI 43-101. La propriété Mine Chimo et la propriété contigüe East Cadillac, renfermant le gîte Nordeau Ouest, dont les intérêts sont détenus à 100% par Cartier; sont situées à 45 km à l’Est de Val-d’Or.



Au cours des deux dernières années, 3 estimations de ressources NI 43-101 ont été réalisées sur la propriété Mine Chimo avec 684 000 oz d’Au dans la catégorie indiquée et 1 358 000 oz d’Au dans la catégorie présumée1. La récente acquisition du gîte Nordeau Ouest permet d’accroître les ressources NI 43-101 à 714 400 oz d’Au dans la catégorie indiquée et 1 527 400 oz d’Au dans la catégorie présumée1,2; renforçant l’aspect économique du projet Mine Chimo.

« L’estimation de ressources en cours permettra d’intégrer les ressources NI 43-101 du gîte Nordeau Ouest aux paramètres d’estimation des ressources liés à la proximité latérale des infrastructures minières existantes et projetées de la propriété Mine Chimo », a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

1 « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Chimo Mine Project, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Claude Savard, P. Geo., InnovExplo Inc., March 2021 ».

2 « 2019 Technical Report & Mineral Resources Estimate : East Cadillac Gold Project, Val-d’Or, Québec, John Langton, P. Geo., Vincent Jourdain, P. Eng., MRB & Associates, April 30th 2019 ».

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore ses autres projets. La Société dispose d'une solide position de trésorerie dépassant 7,0M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, notamment avec Agnico Eagle Mines, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

À propos de InnovExplo Inc.

InnovExplo est une firme de consultant offrant des services en exploration minière, en géologie minière, en ressources minérales, en génie minier, en environnement et en développement durable. Depuis sa fondation en 2003, InnovExplo a travaillé sur plus de 450 mandats différents pour 170 compagnies d’exploration minières juniors et compagnies productrices. La firme a produit plus de 300 rapports géologiques ou d’ingénierie pour des projets touchant la presque totalité des sphères d’activité d’un projet minier, de l’exploration jusqu’à l’opération incluant principalement la rédaction de rapports techniques conformes au Règlement NI 43-101.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président et Ronan Déroff, P. Geo., M. Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.





Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P. Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.