2. juni 2022





Ændringer i organisationen og direktionen i Danske Bank A/S

Philippe Vollot har besluttet at fratræde sin stilling som Chief Administrative Officer (CAO) i Danske Bank, da han har fået ansættelse i en anden bank. Som følge heraf træder Philippe Vollot ud af direktionen i dag.

Under Philippe Vollots ledelse har Danske Bank etableret en klar og veldefineret plan for forebyggelse af økonomisk kriminalitet, som nu er i implementeringsfasen. Herudover har Danske Bank opbygget en stærk Group Compliance-organisation, der omfatter funktioner til regulatory affairs og forebyggelse af økonomisk kriminalitet samt enheder i bankens ’første forsvarslinje’ (Financial Crime Prevention og Financial Crime Risk).

Christian Bornfeld, der er medlem af direktionen og Head of Personal Customers, overtager ansvaret for Danske Banks enheder Financial Crime Prevention og Financial Crime Risk, som arbejder med forebyggelsen af økonomisk kriminalitet på tværs af organisationen. Christian Bornfeld har betydelig international erfaring med dette område, idet han tidligere har haft ansvaret for forebyggelse af økonomisk kriminalitet i sin forhenværende rolle som Group COO for ABN AMRO.

Administrerende direktør Carsten Egeriis siger:

“Jeg vil gerne takke Philippe Vollot for hans store bidrag til Danske Bank gennem tiden. Han har opbygget en stærk organisation for compliance og forebyggelse af økonomisk kriminalitet og haft ansvaret for at udvikle vores plan for dette vigtige område, som nu er i sin implementeringsfase. Vi har besluttet fremover at overlade ansvaret for Financial Crime Prevention og Financial Crime Risk til Christian Bornfeld, som vil bringe sin dybe internationale erfaring med forebyggelse af økonomisk kriminalitet med ind i den videre implementering af vores plan, som allerede er kommet godt på vej.”

Chief Compliance Officer Satnam Lehal vil for nuværende rent organisatorisk referere til Chief Risk Officer Magnus Thor Agustsson og vil fortsat have mulighed for at rapportere direkte til bestyrelsen.

De nye ledelsesansvar får virkning fra dags dato.



Danske Bank

Kontaktperson: Fungerende pressechef Helga Heyn, telefon 45 14 14 00





