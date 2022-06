Kalera S.A. – Nieuw maatschappelijk kapitaal en aantal aandelen

German Italian Spanish Dutch French

OSLO, Noorwegen, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Er wordt verwezen naar het beursbericht gepubliceerd door Kalera S.A. (de "Vennootschap") (Euronext Growth Oslo: KAL) van 31 mei 2022 over de fusie tussen de Vennootschap en Kalera AS (de "Fusie"), en de fusieaandelen uitgegeven door de Vennootschap in verband met de Fusie.

Zoals bekendgemaakt in de bovenvermelde aankondiging, werden in totaal 105.719.452 nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap om aandelen te leveren als tegenprestatie voor de fusie aan de aandeelhouders van Kalera AS. Het uiteindelijke aantal fusieaandelen na afronding is 105.719.212 en bijgevolg werden in totaal 240 aandelen van de Vennootschap niet toegekend aan de aandeelhouders en werden ze vernietigd. De aandeelhouders van de Vennootschap ontvingen hun respectieve fusieaandelen via de Noorse centrale effectenbewaarinstelling (VPS) op 31 mei 2022.

Het nieuwe maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap na de vernietiging van de aandelen bedraagt EUR 1.057.192,12 verdeeld in 105.719.212 aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,01.

Over Kalera

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera gebruikt technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, voedzame en schone producten die beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de VS (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), en in Koeweit. Daarnaast zijn er nog andere boerderijen in aanbouw. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com.

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500