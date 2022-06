TELUS investit 10 millions de dollars pour le déploiement de son réseau PureFibre dans la région de la Chaudière-Appalaches

English French

99 pour cent des ménages du territoire servi par TELUS ont déjà accès au réseau PureFibre pour travailler, s’éduquer, se divertir et accéder aux soins de santé virtuels

TELUS prévoit terminer l’ensemble de ses déploiements réseau liés au volet Éclair I de l’Opération haute vitesse d’ici septembre 2022

SAINTE-MARIE, Québec, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce un investissement privé de 10 millions de dollars dans la région de la Chaudière-Appalaches cette année et déploie son réseau PureFibre dans 10 communautés des MRC (municipalités régionales de comté) de Beauce-Sartigan, Bellechasse, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce. L’investissement est jumelé à une contribution de plus de 13 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec en 2021 et 2022 dans le cadre du volet Éclair I de l’Opération haute vitesse. Il contribuera à combler le fossé numérique en stimulant l’innovation des entreprises locales, en favorisant le rayonnement de l’industrie du tourisme, en attirant de jeunes travailleurs et familles, et en accélérant le développement des services virtuels en santé et en éducation.

« Les 350 membres de notre équipe et de nos partenaires de la région de la Chaudière-Appalaches utilisent la technologie pour créer un futur meilleur en comblant le fossé numérique grâce à nos réseaux de classe mondiale, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. Déjà, 99 pour cent des familles et entreprises du territoire que nous servons au Québec ont accès à notre réseau PureFibre, et nous poursuivons nos investissements avec l’objectif de connecter l’ensemble des ménages à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Nous saluons également l’engagement du gouvernement du Québec à bonifier la couverture sans fil de nos régions, avec un investissement de 50 millions de dollars prévu dans leur plus récent budget. De nos jours, la connectivité haute vitesse n’est plus seulement une commodité : c’est un outil indispensable pour travailler, nous divertir, apprendre ou avoir accès à de meilleurs soins de santé. Surtout, elle permet à nos régions de se développer, d’accélérer leur transition environnementale et de contribuer au rayonnement de leurs attraits. »

L’investissement de TELUS et l’appui financier gouvernemental permettront d’accélérer les projets suivants :

Déploiement du réseau PureFibre à près de 4 500 familles et entreprises des communautés de Berthier-sur-Mer, Leclercville, Saint-Côme-Linière, Saint-Isidore, Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Léon-de-Standon, Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Vallée-Jonction. D’ici septembre 2022, ces foyers auront accès à la fibre optique à la maison, soit la technologie Internet la plus rapide et fiable au monde. Elle offre des vitesses symétriques ultra rapides et une bande passante quasi illimitée permettant à toute la maisonnée de visionner du contenu, jouer à des jeux vidéo et travailler en visioconférence en simultané. Le réseau PureFibre propulse également toute la gamme supérieure de produits et services résidentiels de TELUS qui inclut une vaste sélection de services en santé ainsi que des solutions évoluées de sécurité, de domotique et de divertissement.





Appui continu aux organismes et aux familles en situation de vulnérabilité de Chaudière-Appalaches. Depuis 2000, TELUS, et les membres actifs et retraités de son équipe ont effectué plus de 75 000 heures de bénévolat et remis plus de 950 000 $ en appui aux organismes locaux, dont Moisson Beauce, la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, Parrainage Jeunesse et la Fondation Richelieu Montmagny. De plus, les programmes Mobilité pour l'avenir et Internet pour l'avenir permettent aux jeunes en situation de vulnérabilité, aux personnes âgées, aux familles et aux personnes handicapées de bénéficier de services à moindre coût.



Citations:

« J'ai été très heureux d'apprendre que TELUS apportait la 5G dans cinq de nos municipalités beauceronnes, souligne Richard Lehoux, député fédéral de Beauce. Les citoyens en milieux ruraux ne peuvent être laissés pour compte en matière de couverture Internet et cellulaire. Nos enfants et nos PME méritent d'être connectés et de prospérer, c'est aussi une question d'équité et de sécurité publique. C'est pourquoi je tiens à remercier TELUS pour cette initiative et j'ai hâte de travailler avec eux afin que l'ensemble de notre territoire soit pleinement desservi. »





« L'Internet haute-vitesse est essentiel pour la compétitivité de nos entreprises et la qualité de vie de nos citoyens, souligne Dominique Vien, députée de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis. Je me réjouis que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon ait accès à cette technologie de pointe. Cela constitue un gage pour un avenir prometteur. »





« Je me réjouis pour les résidents et les familles de Leclercville et de Saint-Lambert-de-Lauzon, Jacques Gourde, député fédéral de Lévis-Lotbinière. Celles-ci auront le plaisir de passer en mode 5G et PureFibre grâce aux investissements de TELUS pour être mieux branchées. »





« Je suis heureux d'apprendre que TELUS investit pour construire et développer des réseaux 5G et PureFibre dans notre région, souligne Bernard Généreux, député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. L'amélioration de la vitesse de communication est essentielle, cruciale, voire vitale pour les familles et les entreprises de la circonscription. Je souhaite avec anticipation que tous y aient accès le plus rapidement possible. En attendant, cette technologie jouera un rôle important où elle sera disponible, et je m'en réjouis. »





« Avec l'avènement du télétravail, et dans un souci de développement social et économique des régions, l'accès à une connexion Internet haute vitesse est incontournable. Aujourd'hui, les emplois, les cours, la socialisation et même la médecine se passent en ligne, donc tous les Québécois et Québécoises doivent avoir accès aux technologies leur permettant de s'en prévaloir, souligne Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du Premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse. Nous voulons un Québec prospère, moderne et tourné vers l'avenir, et il est impensable que cela se fasse sans une desserte en Internet haute vitesse de qualité. Au fil des derniers mois, grâce à la collaboration avec différents partenaires dont fait partie TELUS, nous sommes parvenus à remédier à plusieurs difficultés rencontrées et nous en sommes fiers. »



« Dans la circonscription de Bellechasse, Saint-Léon-de-Standon était l'une des rares municipalités à ne pas être branchée à la technologie de fibre optique de TELUS, souligne Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse. Le déploiement d'Internet haute vitesse et de PureFibre de TELUS permettra à tous d'utiliser la technologie la plus rapide au monde. Par le fait même, notre gouvernement rejoint l'objectif de brancher toutes les familles québécoises et de leur offrir, même aux heures de pointe, des vitesses de téléchargement et de téléversement des plus rapides. Cette offre de service est désormais une nécessité pour tous les Québécois. Pour les communautés visées, ce virage numérique permettra à toutes les municipalités d'être concurrentielles et attrayantes tant au niveau économique qu'en matière de qualité de vie. »

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel afin de favoriser le développement des régions, stimuler l'économie et assurer leur vitalité, souligne Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique. Le gouvernement du Québec réalise ainsi son engagement de brancher tous les foyers d'ici septembre 2022. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la municipalité de Leclercville qui pourra compter sur une connectivité fiable et rapide sous peu. »

« L'annonce d'aujourd'hui est très importante pour la qualité de vie des citoyens de la Beauce, souligne Luc Provençal, député de Beauce-Nord. L'accès à Internet haute vitesse contribue à accroître la compétitivité et la vitalité des entreprises beauceronnes. Nous pouvons compter sur TELUS en tant que partenaire corporatif et caritatif depuis plusieurs années dans la région. Grâce à ces investissements, on respecte notre engagement. »

« Les possibilités de la fibre optique sont exceptionnelles, souligne Gaétan Vachon, préfet de la MRC de Nouvelle-Beauce. La haute vitesse nous permet d'accroître notre capacité à nous développer afin de rester attrayante pour toute la population, notamment sur le plan économique. Nos entreprises et citoyens auront désormais accès à la meilleure technologie Internet pour leurs affaires et leur divertissement. Les municipalités de notre MRC pourront accélérer leur virage numérique et devenir encore plus intelligentes, accueillantes et vertes. »



Des investissements continus pour un futur meilleur

D’ici 2026, TELUS prévoit investir 70 milliards de dollars au Canada, dont 11 milliards de dollars dans l’économie du Québec, pour ses infrastructures, activités et licences de spectre, et afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial. Dans le cadre du volet Éclair I de l’Opération haute vitesse, les gouvernements provincial et fédéral ont octroyé 26 millions de dollars à TELUS pour le déploiement d’Internet haute vitesse à près de 5 000 foyers. L’investissement supplémentaire de TELUS permettra de connecter 25 000 familles et entreprises additionnelles au réseau PureFibre d’ici l’automne 2022 dans les régions de l’Est du Québec, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et de l’Estrie.

Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions globales en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2022, publiées le 10 février 2022 dans le cadre du quatrième trimestre financier de 2021 de l’entreprise.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris sur les plans d’investissements d’infrastructure, d’activités opérationnelles et de spectre de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu’elle émette des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs (comme les décisions et faits nouveaux en matière de réglementation, l’environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, nos résultats opérationnels et financiers et notre capacité à réaliser des activités de financement) pourraient faire en sorte que les dépenses réelles en immobilisations et en exploitation diffèrent considérablement de ce qui était anticipé dans les énoncés prospectifs.

Par conséquent, ce communiqué et les énoncés prospectifs qu’il contient sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de 2021 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2022, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias et du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

