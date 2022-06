Converge Technology Solutions Corp. kündigt Erweiterung von IBM Power for Google Cloud an

TORONTO und GATINEAU, Quebec, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge“ oder „das Unternehmen“) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es ab sofort IBM Power Systems über Google Cloud anbieten wird.



Die IBM Power for Google Cloud Marketplace-Lösung von Converge wird ebenfalls im Laufe dieses Jahres in Frankfurt zur Verfügung stehen. Diese erweiterte Verfügbarkeit trägt dazu bei, eine gleichbleibende Nutzererfahrung und einen identischen Funktionsumfang zu der zuvor angekündigten Google Cloud Marketplace-Lösung Converge Enterprise Cloud – IBM Power for Google Cloud (IP4G) zu gewährleisten, die derzeit in den Google-Cloud-Regionen US-East und US-Central betrieben wird. IP4G ermöglicht es Google-Cloud-Kunden, erweiterte Infrastructure-as-a-Service-Lösungen zu nutzen, die auf IBM Power Systems basieren. IP4G unterstützt Clients auf jedem Power-Betriebssystem, einschließlich AIX, IBM i und Linux on Power, und bietet erweiterte Funktionen und neue geografische Optionen für Unternehmenskunden, die in die Cloud migrieren.

Als Google Cloud-Partner mit Schwerpunkt auf Infrastruktur- und Anwendungsmodernisierung sowie Analytik und maschinelles Lernen verfügt Converge über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Migration von Unternehmens-Workloads welche sie auf einzigartige Weise mit Google Cloud Services kombiniert. Das Ergebnis ist ein Modernize-to-Value-Ansatz bei Cloud-Migrationen von Kunden, die ihr Geschäft durch die Nutzung des Serviceportfolios von Google Cloud transformieren möchten. Converges Portfolio an Professional und Managed Services, bereitgestellt von einem globalen Expertenteam, bietet auch zusätzliche Optionen für diejenigen Kunden, die ihre betriebliche Effizienz verbessern, sichere Migrationen durchführen, oder ihre betrieblichen Verantwortlichkeiten weiter reduzieren möchten. Converge erhielt kürzlich die Google Cloud Infrastructure Specialization und konnte so seine herausragende technische Kompetenz in diesem Lösungsbereich unter Beweis stellen.

„Die Migration geschäftskritischer Systeme wie IBM Power in die Cloud mit nur minimalen Unterbrechungen sowie der sichere und effiziente Betrieb dieser Systeme ist für viele Unternehmen, die eine Cloud-Migration erwägen, ein wichtiges Kriterium.“, so Manvinder Singh, Managing Director, Technology Partnerships, Google Cloud. „Converge bietet Kunden die Möglichkeit zur Modernisierung ihrer Kerninfrastruktur und -anwendungen, einschließlich IBM Power, indem das Unternehmen diese in die Google Cloud migrieren und als Managed Service auf seiner globalen, vertrauenswürdigen Infrastruktur bereitstellt. Dies beschleunigt die Umsetzung der Cloud-Migrationen und der Infrastrukturmodernisierungspläne.“

„Wir bei Converge sind stolz auf unsere starke Partnerschaft mit Google Cloud und auf die Möglichkeit, Kunden in der Google Cloud in Nordamerika und Europa noch besser unterstützen zu können.“, so Greg Berard, Geschäftsführer von Converge. „Wir haben unsere Google Cloud Marketplace-Lösung (IP4G) im November 2021 angekündigt und freuen uns darauf, unser Angebotsportfolio zu erweitern und als Google Cloud Partner mit diesem innovativen neuen Angebot an den Markt zu gehen.“

