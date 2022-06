English French

Believe publie son premier rapport social et environnemental dans le cadre de son programme

« Shaping Music for Good »

Paris, France – Jeudi 2 Juin 2022. Believe (Ticker: BLV, ISIN: FR0014003FE9), l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce la publication de son premier rapport social et environnemental qui présente le programme du Groupe - « Shaping Music for Good » - pour une industrie musicale plus durable, équitable et inclusive.

Ce rapport détaillé et audité par KPMG, organisme tiers indépendant, présente l'approche structurée, les initiatives et les indicateurs extra-financiers de Believe, conformément aux standards mondiaux ESG (Environnement, Social & Gouvernance) et aux réglementations européennes et françaises applicables aux sociétés cotées1.

La notion de responsabilité sociale fait partie intégrante du modèle économique de Believe depuis sa création en 2005 avec la volonté de démocratiser l’accès aux plateformes musicales et de faciliter la monétisation numérique pour une plus grande diversité d'artistes et de labels locaux.

En 2021, Believe a mené une large consultation avec ses différentes parties prenantes afin de formaliser et de structurer sa stratégie RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise), fondée sur les quatre piliers de son programme « Shaping Music For Good » :

développer des talents divers et locaux sur leurs marchés en priorité ;

cultiver les talents à l’ère de la musique digitale ;

établir des relations de confiance fondées sur le respect, l’équité et la transparence ;

réduire son empreinte carbone et donner à ses différentes communautés les moyens d’avoir un impact positif à long terme.



Believe a renforcé son approche RSE par la création d’un Comité RSE au sein du Conseil d’Administration et par l’intégration des objectifs RSE dans la politique de rémunération des dirigeants, ainsi que ses pratiques de conformité (code éthique, formation anti-corruption, procédures d’alerte).

« Notre stratégie RSE « Shaping Music for Good » est profondément ancrée dans le modèle d'entreprise de Believe. Alimentée par nos valeurs fondamentales que sont l'expertise, le respect, la transparence et l'équité, notre démarche guide nos relations avec nos collaborateurs, nos artistes et nos partenaires pour développer, ensemble, une industrie musicale plus durable, diverse et inclusive. » a déclaré Sandrine Bossard, directrice des ressources humaines du Groupe.

En tant qu’une des principales sociétés mondiales de musique, Believe s’engage et met en place des initiatives répondant aux principaux enjeux de l’industrie de la musique numérique, en particulier :

Respect, équité et transparence avec les artistes et les labels : Believe soutient 1 million d’artistes, directement ou via leurs labels, dans plus de 50 pays en développant leur carrière sur le marché de la musique numérique. Believe les soutient grâce à ses experts locaux et à ses technologies, leur permettant ainsi de préserver leur indépendance et d’optimiser les opportunités de monétisation offertes par l’écosystème numérique. En outre, Believe promeut une politique de rémunération équitable, ainsi que la transparence et la protection des données.

Believe soutient 1 million d’artistes, directement ou via leurs labels, dans plus de 50 pays en développant leur carrière sur le marché de la musique numérique. Believe les soutient grâce à ses experts locaux et à ses technologies, leur permettant ainsi de préserver leur indépendance et d’optimiser les opportunités de monétisation offertes par l’écosystème numérique. En outre, Believe promeut une politique de rémunération équitable, ainsi que la transparence et la protection des données. Équité des genres, diversité et inclusion : Believe a fortement progressé dans la parité Hommes – Femmes et a atteint le niveau de 99/100 en France pour l’index de l’égalité professionnelle. À l’échelle mondiale, 40 % des employés sont des femmes et le Comité exécutif est composé de 54 % de femmes. Believe a également mis en place son programme de formation Diversité, Equité et Inclusion (DEI) appelé « Be Fair » et une « Charte de la diversité et de l’inclusion ». En outre, le Groupe s’engage en faveur de la promotion des femmes encadrantes, des artistes et de la diversité des communautés, aux côtés de partenaires de l’industrie, afin de mieux comprendre les défis auxquels ces personnes sont confrontées. Parmi ces initiatives : l’étude « Be the change » (réalisée avec TuneCore et MIDiA Research) et les partenariats avec Keychange (réseau mondial œuvrant pour l’égalité des genres dans l’industrie de la musique) et Women in Music (association des femmes de l’industrie musicale internationale).

Believe a fortement progressé dans la parité Hommes – Femmes et a atteint le niveau de 99/100 en France pour l’index de l’égalité professionnelle. À l’échelle mondiale, 40 % des employés sont des femmes et le Comité exécutif est composé de 54 % de femmes. Believe a également mis en place son programme de formation Diversité, Equité et Inclusion (DEI) appelé « Be Fair » et une « Charte de la diversité et de l’inclusion ». En outre, le Groupe s’engage en faveur de la promotion des femmes encadrantes, des artistes et de la diversité des communautés, aux côtés de partenaires de l’industrie, afin de mieux comprendre les défis auxquels ces personnes sont confrontées. Parmi ces initiatives : l’étude « Be the change » (réalisée avec TuneCore et MIDiA Research) et les partenariats avec Keychange (réseau mondial œuvrant pour l’égalité des genres dans l’industrie de la musique) et Women in Music (association des femmes de l’industrie musicale internationale). Changement climatique : Believe mesure son empreinte carbone directe afin de prendre des mesures pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 2 principalement générées par les bâtiments de bureaux et les équipements numériques/informatiques (représentant 871 tonnes équivalent CO2 en 2021). Le Groupe s’engage et soutient également des initiatives de l’industrie, telles que « Music Declares Emergency » ou « Wonderful World Concert ».

: Believe mesure son empreinte carbone directe afin de prendre des mesures pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre principalement générées par les bâtiments de bureaux et les équipements numériques/informatiques (représentant 871 tonnes équivalent CO2 en 2021). Le Groupe s’engage et soutient également des initiatives de l’industrie, telles que « Music Declares Emergency » ou « Wonderful World Concert ». Programmes d’ambassadeurs : Believe soutient le développement de son programme d’ambassadeurs animé par les employés (« Believe for People/Parity » et « Believe for Planet »), leur permettant de jouer un rôle actif en faveur de « Shaping Music for Good ». Le Groupe encourage également l’ensemble des équipes à participer à la journée de bénévolat organisée à l’échelle mondiale : Believe Tomorrow.

Rapport RSE complet / DPEF disponible ici .

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 430 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

www.believe.com

1 Ce rapport correspond à la Déclaration de Performance Extra-Financière (DEF) qui fait partie du chapitre 2 du Document de Référence Universel de Believe.





2 L'empreinte carbone directe (871 tonnes équivalent CO2 en 2021) correspond au « scope 1&2 » : émissions de gaz à effet de serre (GES) directement liées à l'entreprise et indirectement via l'énergie achetée (GES associés à la production d'électricité).





