Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2022

Paris, le 2 juin 2021 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – ALHYP), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement Omnicanal, annonce les résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 juin 2022.

L’Assemblée Générale Mixte s’est réunie ce jour au siège social de la Société avec un quorum de 60,98%.

L’ensemble des résolutions a été approuvé.

Le Conseil d’administration remercie les actionnaires pour leur participation.

Le détail du vote résolution par résolution a été mis en ligne sur notre site Internet dans la rubrique « assemblée générale ».





Prochaine communication financière : 28 juillet 2022 – Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com retrouvez-nous également sur LinkedIn

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – mnémonique ALHYP).

Relations Presse Relations Investisseurs NewCap Investisseurs Annie Hurley (CMO)



+33 (0)6 81 16 07 52



ahurley@hipay.com Jérôme Daguet (CFO)



+33 (0)7 86 53 93 93



jdaguet@hipay.com Théo Martin



+33 (0)7 6248 69 45



tmartin@newcap.fr



