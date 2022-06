Converge Technology Solutions Corp. annonce l'extension d'IBM Power pour Google Cloud

TORONTO (Ontario) et GATINEAU (Québec), 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer qu'il fournira désormais les systèmes Power Systems d'IBM par le biais de Google Cloud.



La solution IBM Power de Converge pour Google Cloud Marketplace sera également disponible de manière générale plus tard cette année à Francfort, en Allemagne. Cette disponibilité accrue permettra d'assurer la continuité de l'expérience et la parité des fonctionnalités avec la solution Google Cloud Marketplace annoncée précédemment par la société, Converge Enterprise Cloud - IBM Power for Google Cloud (IP4G), qui fonctionne actuellement dans les régions de Google Cloud à l'est et au centre des États-Unis. IP4G permet aux clients de Google Cloud de profiter de solutions d'infrastructure à la demande améliorées, centrées sur les Power Systems d'IBM. IP4G, qui prend en charge les clients sur n'importe quel système d'exploitation, y compris AIX, IBM i ou Linux sur Power, offre des capacités accrues et de nouvelles options géographiques aux entreprises clientes qui migrent vers le nuage.

En tant que partenaire Google Cloud, axé sur la modernisation des infrastructures et des applications, ainsi que sur l'analytique et l'apprentissage automatique, Converge a fait ses preuves en matière de migration de charges de travail d'entreprise fonctionnant sur Power Systems, combinées de manière unique aux services Google Cloud. Il en résulte une démarche de modernisation à valeur ajoutée des migrations vers le nuage, nos clients cherchant à transformer leur entreprise par l'adoption du portefeuille de services de Google Cloud. Le portefeuille de services professionnels et gérés de Converge, soutenu par une équipe mondiale d'experts, offre également des options supplémentaires aux clients qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle, à migrer en toute confiance ou à réduire davantage leurs responsabilités opérationnelles. Converge a récemment obtenu sa spécialisation Google Cloud Infrastructure, démontrant ainsi sa compétence technique avancée dans ce pilier de la solution.

« La migration vers le nuage de systèmes critiques pour l'entreprise tels que IBM Power, avec un minimum de perturbations, et leur fonctionnement sécurisé et efficace, est une considération essentielle pour de nombreuses entreprises qui évaluent les migrations vers le nuage, déclare le directeur général, Partenariats technologiques, Google Cloud, Manvinder Singh. Les services de Converge offrent aux clients un moyen de moderniser leur infrastructure et leurs applications de base, notamment IBM Power, en les faisant migrer vers Google Cloud et en mettant à leur disposition un service géré sur une infrastructure mondiale fiable, ce qui permet d'accélérer les migrations vers le nuage et les plans de modernisation de l'infrastructure. »

« Converge est fier de son partenariat solide avec Google Cloud et de l'occasion qui lui est donnée de continuer à améliorer sa capacité à servir au mieux ses clients dans Google Cloud en Amérique du Nord et en Europe, affirme le président de Converge, Greg Berard. Nous avons annoncé notre solution Google Cloud Marketplace (IP4G) en novembre 2021, et nous sommes ravis de commencer à élargir notre portefeuille d'offres et de nous lancer sur le marché en qualité de partenaires Google Cloud grâce à cette nouvelle offre innovante. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, en infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, d'implantation et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com

