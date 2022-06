TrueCommerce im Gartner® Magic Quadrant™ 2022 für Multienterprise Supply Chain Business Networks gewürdigt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

FLORHAM PARK, N.J., June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich Vernetzung von Handelspartnern, Integration und einheitliche Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Gartner Inc. im Magic Quadrant-Report vom Mai 2022 zum Challenger für Multienterprise Supply Chain Business Networks (MESCBNs) 1 gekürt wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien zur Analyse der allgemeinen Visionskraft und Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens.



Gartner definiert „Multienterprise Supply Chain Business Networks“ (Unternehmensübergreifende Lieferkettennetzwerke - MESCBNs) als ganzheitliche und zusammenhängende Plattformen zur Unterstützung einer überwiegend aus Versandunternehmen bestehenden Community von Handelspartnern, die Geschäftsprozesse, die sich über mehrere Unternehmen erstrecken, koordinieren und ausführen müssen. Gartner betrachtet MESCBNs als grundlegende Technologie für Unternehmen mit höherem Reifegrad, die implementiert wird, um die erweiterte Lieferkette eines Unternehmens innerhalb des gesamten geschäftlichen Ökosystems, in dem es tätig ist, zu koordinieren, zu orchestrieren, zu automatisieren und zu transformieren, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Zu den Kernkompetenzen des MESCBN-Marktes gehören:

Umfassende Netzwerkkonnektivität mit Unterstützung von Multitier- und Multitype-Partner-Ökosystemen und Technologieplattformen

Zentrale Informations-/Datendrehscheibe und Visualisierung

Universelle domänenübergreifende Anwendungen

Zentrale Supply Chain Execution-Anwendungen (Enterprise- und Multi-Enterprise-Bereich)

Ergänzende Supply Chain-Anwendungen (Planung oder Finanzen)

Eingebettete Intelligenz

„Wir sind begeistert, dass wir uns die Challenger-Position in dieser grundlegenden Forschung sichern konnten - im vierten Jahr in Folge“, so Mike Gross, SVP of Product bei TrueCommerce. „Im letzten Jahr haben wir erheblich in unsere Technologie und unsere Mitarbeiter investiert und dadurch unseren Kundenstamm um 40 % vergrößert. Darüber hinaus haben wir spannende neue Produktinnovationen auf den Weg gebracht, darunter die Verwendung von API und die Nutzung unseres Universaladapters, um sowohl interne als auch externe Integrationen zu erweitern, sowie die bessere Nutzung von Daten durch künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen.“

TrueCommerce bietet eine breite Palette von Unified-Commerce-Lösungen und -Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Channels und Systeme miteinander vernetzen. Diese Lösungen revolutionieren die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem sie Unternehmen dabei unterstützen, das Beste aus kanalübergreifenden Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Die Lösungen nutzen das TrueCommerce Global Commerce Network, das mehr als 160.000 angeschlossene Unternehmen umfasst. Das von TrueCommerce angebotene Supply-Chain-as-a-Service-Modell umfasst nicht nur die Plattform selbst, sondern auch personalisierten Support, die Zuordnung von Handelspartnern und die laufende Überwachung der Compliance.

Die technologischen Innovationen und die Geschäftsstrategie von TrueCommerce haben dem Unternehmen zahlreiche Branchenauszeichnungen eingebracht. Neben der erneuten Auszeichnung als Challenger durch Gartner wurde das Unternehmen in den folgenden wichtigen Analystenberichten gewürdigt:

Leader im IDC MarketScape for Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network, 2021

Contender im IDC MarketScape for Worldwide Product Information Management Applications, 2021

Contender im IDC MarketScape for Worldwide B2B Digital Commerce Platforms Vendor Assessment, 2020

Contender im IDC MarketScape for Worldwide B2C Digital Commerce Platforms Vendor Assessment, 2020

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant Reports können Sie hier herunterladen.

Haftungsausschluss

Gartner fördert nicht die in unserem Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Ressourcen :

• Erkunden Sie TrueCommerce auf diesem Blog

• Folgen Sie TrueCommerce auf LinkedIn , Facebook und Twitter

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet eine umfassende Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es von EDI, Bestandsmanagement und Fulfillment über digitale Storefronts und Marktplätze alles integriert. Wir haben die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette revolutioniert, indem wir Unternehmen dabei unterstützen, das Beste aus kanalübergreifenden Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Das TrueCommerce Global Commerce Network kann Unternehmen mit über 160.000 Einzelhändlern, Distributoren und Logistikdienstleistern verbinden. Als Fully Managed Services Provider managen wir auch das Onboarding neuer Handelspartner sowie das laufende Management von handelspartnerspezifischen Zuordnungen und Etikettierungsänderungen sowie der Kommunikationsüberwachung. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://truecommerce.com/

TrueCommerce® ist eine eingetragene Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt

Yegor Kuznetsov

Director, Marketing Communications

+1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

1 Quelle: Gartner, „Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks“, Christian Titze, Brock Johns, 23. Mai 2022