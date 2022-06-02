TrueCommerce获得2022年Gartner®多企业供应链业务网络魔力象限认可

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新泽西州弗洛厄姆帕尔克, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 贸易合作伙伴连接、集成和统一商务解决方案全球提供商TrueCommerce今天宣布，获Gartner Inc.认可为 2022年5月多企业供应链业务网络（MESCBN）魔力象限挑战者 。1 这项评估基于对公司整体愿景完整性和执行能力进行分析的特定标准。



Gartner将“多企业供应链业务网络”（MESCBN）定义为整体而统一的平台，支持以托运人为中心的交易合作伙伴社区，这些合作伙伴需要协调和执行扩展到多家企业的业务流程。Gartner认为MESCBN是面向更高成熟度组织的基础技术，用于协调、编排、自动化和转变组织在其运营的整个业务生态系统中的延伸性供应链，以推动协作并增强竞争力。

MESCBN市场的核心能力包括：

广泛的网络连接，支持多级和多型合作伙伴生态系统及技术平台

集中式信息/数据中心和可视化

通用跨域应用

核心供应链执行应用（以企业和多企业为中心）

补充供应链应用（规划或财务）

嵌入式智能

TrueCommerce产品高级副总裁Mike Gross表示：“对我们而言，连续四年在这项基础研究中获得挑战者地位令人倍感振奋。过去一年，我们在技术和人员方面进行了大量投资，使我们的客户群扩大了40%。我们还正在实施令人兴奋的新产品创新，包括使用API和利用我们的通用适配器来扩展内外部集成，以及通过人工智能/机器学习来更好地利用数据。”

TrueCommerce提供广泛的统一商务解决方案和应用，来连接客户、供应商、渠道和系统。这些解决方案通过企业P2P连接、订单管理、协作补货、智能实现、跨功能分析和产品信息管理，帮助企业充分利用全渠道计划，以实现对供应链可见性和协作性的变革。

该解决方案利用了TrueCommerce涵盖16万余家联网企业的全球商务网络。除了平台本身，TrueCommerce提供的供应链即服务模式包括个性化支持、交易合作伙伴映射和持续合规监控。

TrueCommerce的技术创新和业务战略赢得了众多行业赞誉。除了被Gartner再次评为“挑战者”之外，公司还获得以下重要分析师报告的认可：

2021年IDC MarketScape全球多企业供应链商务网络领导者

2021年IDC MarketScape全球产品信息管理应用程序挑战者

2020年IDC MarketScape全球B2B数字商务平台供应商评估挑战者

2020年IDC MarketScape全球B2C数字商务平台供应商评估挑战者

点击 此处 免费下载Gartner魔力象限报告副本。

免责声明

Gartner不为其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户只选择最高评级或获得其他称号的供应商。Gartner研究出版物由Gartner研究机构的意见组成，不应被解释为事实陈述。Gartner不提供与本研究相关的任何明示或暗示的保证，包括任何适销性或特定用途适用性的保证。

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关于TrueCommerce

TrueCommerce是将企业与整个供应链建立联系的最完整方式，可整合从EDI到库存管理、实施再到数字店面和市场的一切事务。我们通过企业P2P连接、订单管理、协作补货、智能实现、跨功能分析和产品信息管理，帮助企业充分利用全渠道计划，以实现对供应链可见性和协作性的变革。

TrueCommerce全球商务网络可将企业连接到超过16万家零售商、分销商和物流服务提供商。作为一家管理完善的服务提供商，我们还对新贸易合作伙伴的加入实施管理，并对合作伙伴特定映射、标签变更和传播监控进行持续管理。这就是从各行各业的众多创企业到全球《财富》100强等数千家公司依赖我们的原因。

TrueCommerce: 业务达递四方

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媒体联系人

Yegor Kuznetsov

营销传播总监

1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

1 资料来源：Gartner，“多企业供应链业务网络魔力象限”，Christian Titze、Brock Johns，2022年5月23日



